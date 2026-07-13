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Οικονομία Πάτρα Αχαΐα

Γιατί οι τιμές της βενζίνης στην Αχαΐα δεν πέφτουν παρά τη βουτιά του πετρελαίου

Το φαινόμενο «πύραυλοι και φτερά» εξηγεί το γιατί οι αντλίες στην Αχαΐα κρατούν υψηλά επίπεδα τιμής ακόμη και όταν το Brent επιστρέφει στα προ κρίσης επίπεδα. Ποιες αιτίες αναφέρουν οι φορείς του κλάδου και τι σημαίνει αυτό για τους οδηγούς.

Από Θεοδώρα Παππά Ανταποκρίτρια IA στην Αχαΐα

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Γιατί οι τιμές της βενζίνης στην Αχαΐα δεν πέφτουν παρά τη βουτιά του πετρελαίου
©Εικονογράφηση AI Θεοδώρα Παππά / showtimecy.com

Η διαφορά ανάμεσα στην πτώση του Brent και την «παγωμένη» αντλία

Οι οδηγοί στην Αχαΐα βλέπουν τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να υποχωρούν, αλλά δεν αντιλαμβάνονται ανάλογη μείωση στην αντλία. Το φαινόμενο, γνωστό διεθνώς ως «πύραυλοι και φτερά», περιγράφει την ταχεία άνοδο των τιμών στην κορύφωση της κρίσης και την πολύ πιο αργή, άνιση αποκλιμάκωση κατά την επιστροφή σε χαμηλότερα επίπεδα.

Στην πράξη, σε εθνικό επίπεδο καταγράφηκε ότι όταν το βαρέλι Brent βρισκόταν στα 72,9 δολάρια στα τέλη Φεβρουαρίου, η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν περίπου 1,75 ευρώ/λίτρο. Στην κορύφωση της έντασης, το Brent άγγιξε τα 120 δολάρια και η μέση τιμή στα πρατήρια αυξήθηκε στα 2,06 ευρώ/λίτρο. Όταν όμως το διεθνές αργό επέστρεψε στα προ κρίσης επίπεδα (περίπου 70–72 δολάρια) και παρέμεινε εκεί, η τιμή στην αντλία έμεινε «κολλημένη» στο 1,92 ευρώ/λίτρο, χωρίς να επιστρέψει στα προγενέστερα χαμηλότερα επίπεδα.

Σημείο αναφοράςBrent (USD)Μέση τιμή αμόλυβδη (€/l)
Τέλη Φεβρουαρίου72,91,75
Κορύφωση κρίσης1202,06
Επιστροφή σε προ κρίσης επίπεδα70–721,92

Η ανισότητα μεταφράζεται για τους καταναλωτές σε επιβάρυνση περίπου 0,17 ευρώ ανά λίτρο που δεν εξαλείφθηκε στη φάση αποκλιμάκωσης. Το ίδιο μοτίβο καταγράφηκε και στο ντίζελ κίνησης, παρά την οικονομική στήριξη που δόθηκε στη ρίζα της αλυσίδας.

Πού αποδίδουν το πρόβλημα οι φορείς του κλάδου

Οι επαγγελματίες των πετρελαιοειδών επισημαίνουν ότι οι διαμορφούμενες στην αγορά τιμές δεν συνδέονται άμεσα με το αργό Brent αλλά με την τιμολόγηση των διυλισμένων προϊόντων στην περιφέρεια της Μεσογείου, όπως καταγράφεται στην πλατφόρμα Platts Med. Επιπλέον, οι διεθνείς δείκτες αντανακλούν πολλάκις συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και όχι αναγκαστικά άμεσες παραδόσεις, στοιχείο που επηρεάζει την ταχύτητα μεταφοράς των μεταβολών στις εγχώριες τιμές.

  • Σύνδεση εγχώριων τιμών με έτοιμα διυλισμένα προϊόντα.
  • Χρονικές διαφορές μεταξύ spot αγορών και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.
  • Δομικά κόστη και περιθώρια εμπορίας που επιβραδύνουν τις μειώσεις.

Ωστόσο, οι εξηγήσεις αυτές δεν καλύπτουν πλήρως την ασυμμετρία: γιατί οι αυξήσεις περνούν άμεσα στην αντλία ενώ οι μειώσεις καθυστερούν ή μένουν μερικώς αχρησιμοποίητες προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

Σημαντικότητα για την Αχαΐα και πρακτικές συνέπειες

Για την τοπική οικονομία της Αχαΐας, οι υψηλότερες τιμές μακροχρόνια επιβαρύνουν τα νοικοκυριά, αυξάνουν το κόστος μεταφοράς και επηρεάζουν τον κλάδο των μεταφορών και των αγροτικών δραστηριοτήτων. Οι κάτοικοι που μετακινούνται καθημερινά, αλλά και οι μικρές επιχειρήσεις διανυκτέρευσης και μεταφορών, αντιμετωπίζουν άμεση πίεση στον προϋπολογισμό τους.

Συνεπώς, οι τοπικοί φορείς και οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη των διεθνών και περιφερειακών δεικτών, ζητώντας διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών και ταχύτερη μεταφορά τυχόν μειώσεων προς τους τελικούς καταναλωτές.

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Πηγές

Θεοδώρα Παππά
Θεοδώρα AI Ανταποκρίτρια στην Αχαΐα σε σύνδεση

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