Η Χίος στο πρόγραμμα της Waterpolo League 2026/27: πρεμιέρα με ΠΑΟΚ στις 26 Σεπτεμβρίου

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της Waterpolo League Ανδρών για τη σεζόν 2026/27 —η Χίος έχει ντεμπούτο στην πρεμιέρα με τον ΠΑΟΚ και κλειδιά για τοπικό προγραμματισμό.

Κλήρωση και πρώτοι αντίπαλοι για την ομάδα της Χίου

Στο πλαίσιο της κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας καθορίστηκε το πρόγραμμα της Waterpolo League για τη σεζόν 2026/27. Η ομάδα της Χίου ξεκινά την αγωνιστική σεζόν με παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα, η οποία ορίστηκε για την 26 Σεπτεμβρίου 2026. Η κλήρωση καθορίζει επίσης τα πρώτα επίσημα ραντεβού που αφορούν το νησί και θα επηρεάσουν άμεσα τον τοπικό προγραμματισμό για προπονήσεις, μετακινήσεις και εμπλοκή φιλάθλων.

Το αγωνιστικό ημερολόγιο προβλέπει 26 αγωνιστικές για την κανονική περίοδο. Στο τέλος της κανονικής περιόδου θα εφαρμοστεί η προβλεπόμενη διαδικασία των πλέι-οφ και πλέι-άουτ: οι πρώτες τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν τον τίτλο στα πλέι-οφ, οι ομάδες 5ης έως 8ης θέσης θα παλέψουν για ευρωπαϊκά εισιτήρια και οι τέσσερις τελευταίες θα μπουν σε πλέι-άουτ για τον υποβιβασμό στην Α2.

Επιπτώσεις για την τοπική ομάδα και την κοινότητα

Για τη Χίο, η κλήρωση σημαίνει άμεσες πρακτικές υποχρεώσεις: οργάνωση μετακινήσεων, διαχείριση φιλάθλων και διασφάλιση της αγωνιστικής και υγειονομικής ετοιμότητας. Οι πρώτες αγωνιστικές φέρνουν απαιτήσεις σε επίπεδο logistics, ειδικά για ταξίδια στην ηπειρωτική χώρα και για την υποδοχή ομάδων στο νησί. Η δημοσιοποίηση του προγράμματος δίνει πλέον τη δυνατότητα στον σύλλογο και στους τοπικούς φορείς να προγραμματίσουν έγκαιρα χορηγίες, μετακινήσεις και επικοινωνιακές δράσεις.

Η πρεμιέρα: 26/9/2026 , Χίος - ΠΑΟΚ.

, Χίος - ΠΑΟΚ. Συνολικές αγωνιστικές κανονικής περιόδου: 26 .

. Πλέι-οφ/πλέι-άουτ: καθορίζουν τίτλο, ευρωπαϊκά εισιτήρια και υποβιβασμούς.

Αναλυτικό πρώτο μέρος του προγράμματος

Ακολουθεί το πρόγραμμα των πρώτων αγωνιστικών όπου εμφανίζεται η Χίος, όπως προέκυψε από την κλήρωση:

Αγωνιστική Ημερομηνία Αγοραστικό ζευγάρι (ενδεικτικά) 1η 26/9/2026 Χίος - ΠΑΟΚ 2η 3/10/2026 Απόλλων Σμύρνης - Χίος 3η 10/10/2026 Χίος - Περιστέρι 4η 17/10/2026 Χίος - Υδραϊκός 5η 24/10/2026 Παραμένει στο πρόγραμμα (Χίο δεν αναφέρεται ως γηπεδούχος)

Η παρουσία της Χίου σε συναντήσεις με ομάδες όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σε μεσοπρόθεσμο πλαίσιο (όπως η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στην 6η αγωνιστική) σημαίνει για την τοπική ομάδα την ευκαιρία τόσο για αγωνιστική εξέλιξη όσο και για υψηλού επιπέδου εμπειρία για τους αθλητές του νησιού.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φίλαθλοι

Οι οπαδοί και οι οικογένειες των αθλητών πρέπει να κρατήσουν τις ημερομηνίες για τις πρώτες αγωνιστικές, ώστε να οργανώσουν τις μετακινήσεις και διαμονές τους. Ο σύλλογος της Χίου, οι χορηγοί και οι τοπικές αρχές καλούνται να συνεργαστούν για την ασφαλή και οικονομικά βιώσιμη μετακίνηση των ομάδων και των φιλάθλων.

Η δημοσίευση του πλήρους αγωνιστικού προγράμματος επιτρέπει ήδη την προετοιμασία των ομάδων και την επικαιροποίηση των τοπικών δράσεων που σχετίζονται με το υδατοσφαίριση. Η σεζόν ξεκινά στην ουσία από την 26η Σεπτεμβρίου και για τη Χίο κάθε παιχνίδι αποτελεί σημαντικό σταθμό για την τοπική αθλητική ζωή.

Φωτεινή Ζαφειρίου, Ανταποκρίτρια στη Χίο — Show Time CY