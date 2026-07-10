Η Φωτεινή Βελεσιώτου στη Λευκάδα: καλοκαιρινή συναυλία στις 29 Αυγούστου

Η γνωστή τραγουδίστρια περιλαμβάνει τη Λευκάδα στην καλοκαιρινή της περιοδεία. Η βραδιά αναμένεται να συνδυάσει προσωπικές συνθέσεις με λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια σε σύγχρονες ενορχηστρώσεις.

Συναυλία στα τέλη Αυγούστου

Η Φωτεινή Βελεσιώτου θα βρεθεί στη Λευκάδα το Σάββατο 29 Αυγούστου, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδείας που περιλαμβάνει σκηνές σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα της καλλιτέχνιδας φέρνει κοντά δικά της τραγούδια αλλά και αγαπημένες επιρροές από το λαϊκό, το ρεμπέτικο και την παραδοσιακή μουσική, σε σύγχρονες ενορχηστρώσεις με ζωντανή μπάντα.

Η βραδιά περιγράφεται ως μια εμπειρία ανοιχτή στην αμεσότητα με το κοινό, όπου το χιούμορ και η συγκίνηση μοιράζονται σε ίσα μέρη, χωρίς συγκεκριμένες συνταγές και με χώρο για έκπληξη. Η σύνθεση της μπάντας που συνοδεύει την ερμηνεύτρια περιλαμβάνει: κιθάρα/ενορχηστρώσεις, σαντούρι, βιολί και κρουστά, στοιχεία που υπόσχονται ποικιλία ηχητικών χρωμάτων στην εμφάνιση.

“Στα τραγούδια μας χωράνε όλα όσα αγαπάμε, όλα όσα μας κάνουν να γελάμε, να συγκινούμαστε και να εκφραζόμαστε. Ανυπομονώ να ανταμώσουμε και να το ζήσουμε μαζί!”

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Λευκάδας, η συναυλία αποτελεί ευκαιρία συμμετοχής σε μια βραδιά με έμφαση στην επικοινωνία μεταξύ του καλλιτέχνη και του κοινού — στοιχείο που χαρακτηρίζει τις ζωντανές εμφανίσεις της.

Έναρξη προγράμματος και πρακτικές πληροφορίες

Οι ημερομηνίες της περιοδείας δημοσιεύονται σταδιακά και ενδέχεται να προστεθούν νέες στάσεις. Η εμφάνιση στη Λευκάδα ανακοινώθηκε ως μέρος του συνολικού προγραμματισμού, επομένως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ενημερώσεις για τον τόπο διεξαγωγής μέσα στο νησί και τις ώρες έναρξης.

Η φωνή και το ρεπερτόριο της καλλιτέχνιδας συνδυάζουν δικές της συνθέσεις με παραδοσιακές φόρμες.

Η συνοδεία περιλαμβάνει μουσικά όργανα που δίνουν σύγχρονη αισθητική στις ερμηνείες.

Η συναυλία απευθύνεται τόσο σε μόνιμους κατοίκους όσο και σε επισκέπτες του νησιού.

Ημερομηνία Τοποθεσία (επιλεγμένες) 29 Αυγούστου Λευκάδα 1 Αυγούστου Ελληνόπυργος Καρδίτσας 12 Αυγούστου Ιθάκη

Για τους διοργανωτές της κάθε στάσης και για μεταφορές εντός του νησιού, η τοπική κοινότητα και οι φορείς πολιτισμού θα χρειαστεί να διασφαλίσουν τη σωστή επικοινωνία προς το κοινό σχετικά με την ακριβή ώρα και τον χώρο διεξαγωγής, τα μέτρα ασφαλείας και τις δυνατότητες στάθμευσης. Η παρουσίαση ενός προγράμματος που συνδιαλέγεται με παραδοσιακά μοτίβα ενδέχεται να προσελκύσει ευρύτερο κοινό, περιλαμβανομένων τουριστών που αναζητούν πολιτιστικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Λευκάδα.

Η εμφάνιση αυτή προστίθεται στις πολιτιστικές πρωτοβουλίες του καλοκαιριού στο νησί και αναμένεται να αποτελέσει σημείο ενδιαφέροντος για όσους αναζητούν ζωντανά μουσικά δρώμενα με έμφαση στην ερμηνεία και στην αμεσότητα με το κοινό.