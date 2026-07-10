Η «Καραγκούνα» ταξιδεύει Ισπανία: δύο διεθνή φεστιβάλ εκπροσωπούν την Καρδίτσα

Από 9 έως 19 Ιουλίου ο Λαογραφικός Όμιλος «ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑ» συμμετέχει σε δύο διεθνείς διοργανώσεις στην Ισπανία, προβάλλοντας την παράδοση της περιοχής και επανασυνδέοντας ιστορικούς δεσμούς με φεστιβάλ όπου εμφανίστηκε το 1969, 1970 και 1978.

Τοπική ομάδα μεταφέρει παράδοση σε δύο διεθνείς σκηνές

Ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος «ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑ» της Καρδίτσας αναχωρεί αυτές τις ημέρες για την Ισπανία, όπου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε δύο διεθνή φεστιβάλ λαϊκού πολιτισμού. Η παρουσία του μεταξύ 9 και 19 Ιουλίου αφορά συμμετοχές σε διοργανώσεις υψηλού κύρους, μέλη του δικτύου CIOFF® — γεγονός που ενισχύει την προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό.

Πρόκειται για δύο ξεχωριστές διοργανώσεις: το La Esteva International Folk Festival στη Σεγκόβια και το International Folklore Festival in Mediterranean στη Μούρθια. Η επιστροφή στη Μούρθια έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Όμιλο, καθώς εκεί είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά το 1969 και ακολούθησαν εμφανίσεις το 1970 και το 1978.

Συμβολισμός και πρακτικά οφέλη για την τοπική κοινότητα

Η αποστολή της Καραγκούνα δεν έχει μόνο αισθητική διάσταση. Η διεθνής παρουσία αποτυπώνει την εργαστηριακή δουλειά ετών στην έρευνα και τη διατήρηση της παράδοσης, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει κανάλια συνεργασίας με ξένους φορείς, δίνει ορατότητα σε τοπικά ήθη και έθιμα και ενισχύει την πολιτιστική εξωστρέφεια της Καρδίτσας.

Η συμμετοχή σε φεστιβάλ του δικτύου CIOFF® επιβεβαιώνει διεθνή αναγνώριση.

Η ιστορική σχέση με το φεστιβάλ της Μούρθια λειτουργεί ως γέφυρα μνήμης και επαφής.

Η παρουσία σε δύο πόλεις αυξάνει το εύρος προβολής για τους χορούς, τη μουσική και τις φορεσιές της περιοχής.

Τι θα δουν οι θεατές

Στις εμφανίσεις τους οι χορευτές θα παρουσιάσουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, συνοδευόμενους από μουσικά και ενδυματολογικά στοιχεία της τοπικής παράδοσης. Μέσω αυτών των δρωμένων ο Όμιλος στοχεύει να αναδείξει ότι η παράδοση είναι ζωντανή και αποτελεί εργαλείο πολιτιστικής επικοινωνίας.

Φεστιβάλ Πόλη Ημερομηνίες Προηγούμενες συμμετοχές La Esteva International Folk Festival Segovia 9–19 Ιουλίου — International Folklore Festival in Mediterranean Murcia 9–19 Ιουλίου 1969, 1970, 1978

Για την τοπική κοινωνία η είδηση έχει πρακτικό και συναισθηματικό αποτέλεσμα: επιβεβαιώνει ότι φορείς της Καρδίτσας παραμένουν ενεργοί στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφέροντας παράλληλα στα νέα μέλη της ομάδας διεθνή εμπειρία και δικτύωση.

Η αποστολή της Καραγκούνα στηρίζεται στην πολύχρονη προσπάθεια διατήρησης των χορευτικών και μουσικών παραδόσεων της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή σε δύο φεστιβάλ ταυτόχρονα αποτελεί ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών και ενίσχυση σχέσεων συνεργασίας με άλλες πολιτιστικές ομάδες από όλο τον κόσμο.

Καθώς η αποστολή εξελίσσεται τις επόμενες ημέρες, η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εντυπώσεις και τις επαφές που θα δημιουργηθούν, αναμένοντας τα πολλαπλά οφέλη στην προβολή της Καρδίτσας και στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας.