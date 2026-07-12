Η κρίσιμη νίκη για το κορωνέϊκο λάδι και οι επιπτώσεις στη Λακωνία

Η παρέμβαση της Ελλάδας στο Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας απέτρεψε τεχνικό αποκλεισμό μονοποικιλιακών ελαίων κορωνέικης προέλευσης. Η εξέλιξη προστατεύει παραγωγούς της Λακωνίας και ενισχύει την εξαγωγική παρουσία σε συνθήκες περιορισμένης προσφοράς και αυξημένων τιμών.

Αποφυγή τεχνικού αποκλεισμού και συνέπειες για τους παραγωγούς

Στη διάρκεια της 123ης Ολομέλειας του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας καταγράφηκε μια εξέλιξη που αφορά άμεσα την παραγωγή της Λακωνίας: η ελληνική αποστολή εμπόδισε πρόταση που θα είχε ως αποτέλεσμα τη μη αποδοχή στην αγορά μονοποικιλιακών ελαιολάδων από Κορωνέικη ποικιλία, λόγω του φυσιολογικά χαμηλότερου επιπέδου ολικών στερολών που εμφανίζει η συγκεκριμένη ποικιλία.

Η απόφαση αυτή διαφυλάσσει τη θέση προϊόντων που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα της τοπικής παραγωγής και των εξαγωγικών ροών, αποφεύγοντας έναν τεχνικού τύπου αποκλεισμό που δεν σχετίζεται με την ποιότητα ή την αυθεντικότητα.

Τι σημαίνει για την αγορά και για τη Λακωνία

Η τοπική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ελαιοκαλλιέργεια. Η απόφαση του διεθνούς οργάνου:

διασφαλίζει τη δυνατότητα διάθεσης των μονοποικιλιακών κορωνέικων ελαίων στις διεθνείς αγορές,

προστατεύει το εισόδημα των παραγωγών της περιοχής,

συμβάλλει στη σταθερότητα των εξαγωγών, που αποτελούν βασική πηγή συναλλάγματος για αγροτικές κοινότητες.

Παράλληλα, σε διεθνές επίπεδο η αγορά ελαιολάδου παραμένει τεταμένη: η προσφορά συγκρατείται, ενώ η ζήτηση υπερβαίνει την παραγωγή.

Παραγωγή, τιμές και ροές εξαγωγών

Μετά από πολλαπλές χρονιές ξηρασίας η ελληνική παραγωγή εκτιμάται μεταξύ 200.000 και 230.000 τόνων. Η στενότητα τροφοδοτεί υψηλές τιμές στο λιανικό εμπόριο: το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στην Ελλάδα πωλείται αυτήν την περίοδο μεταξύ 11 και 14 ευρώ το λίτρο, ενώ οι τιμές παραγωγού αναφέρονται στο εύρος 7,50 έως 8,20 ευρώ το κιλό, με τη Λακωνία και τη Μεσσηνία να βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα.

Παράμετρος Τιμή / Όγκος Εθνική παραγωγή 200.000–230.000 τόνοι Λιανική τιμή έξτρα παρθένο 11–14 €/λίτρο Τιμή παραγωγού (εύρος) 7,50–8,20 €/κιλό

Εξαγωγές και διεθνής ζήτηση

Το ελληνικό ελαιόλαδο παραμένει κύριος μοχλός των αγροτικών εξαγωγών: περίπου 75%–80% της παραγωγής εξάγεται και η αξία των εξαγωγών υπερβαίνει το 1,2 δισ. ευρώ ανά έτος. Σημαντικός αποδέκτης παραμένει η Ιταλία, που απορροφά μεγάλο μέρος των ελληνικών αποστολών.

Για τους παραγωγούς της Λακωνίας, η παρέμβαση στο Διεθνές Συμβούλιο σηματοδοτεί μια προστατευτική κίνηση σε θεσμικό επίπεδο. Ταυτόχρονα όμως παραμένουν ανοικτές προκλήσεις: η κλιματική μεταβολή, η διατήρηση της ποιότητας και οι διακυμάνσεις των τιμών απαιτούν τοπικές προσαρμογές και συνεχή επαγρύπνηση από συνεταιρισμούς, εμπόρους και αρχές.

Η προστασία της εμπορικής παρουσίας των κορωνέικων ελαίων είναι ένα βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα που ανακουφίζει παραγωγούς, αλλά δεν καταργεί την ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό στην πρωτογενή παραγωγή σε επίπεδο νομού και περιφέρειας.