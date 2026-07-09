Υπεγράφη σύμβαση για εργασίες αποκατάστασης στο Γυμνάσιο Βασιλικής

Σύμβαση για κατεπείγουσες εργασίες στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Βασιλικής υπέγραψαν ο δήμαρχος Λευκάδας και ο ανάδοχος. Το έργο προϋπολογίζεται σε 20.437,00€ με ΦΠΑ και στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών και της ασφάλειας των μαθητών.

Έργο για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του σχολείου

Υπεγράφη την Τρίτη 07/07/2026 η σύμβαση για τις εργασίες αποκατάστασης του προαυλίου χώρου του Γυμνασίου Βασιλικής, παρουσία του Δημάρχου Λευκάδας Δρ. Ξενοφώντα Βεργίνη και της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας κας Μαρίας Μαργέλη. Ανάδοχος αναφέρεται ο κ. Ιωάννης Βούλγαρης, εκπροσωπών την εταιρεία «Βούλγαρης Ιωάννης Ανώνυμη Τεχνική & Εμπορική Εταιρεία».

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 20.437,00 ευρώ με Φ.Π.Α.. Πρόκειται για παρεμβάσεις εκτιμημένες ως κατεπείγουσες, που αποσκοπούν στην αποκατάσταση και βελτίωση του προαυλίου χώρου, ώστε να καλυφθούν ανάγκες που αφορούν τόσο την ασφάλεια των μαθητών όσο και την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που γίνεται στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υποδομών στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υλοποιεί ο Δήμος Λευκάδας. Προτεραιότητά μας είναι η εκπαίδευση με την αναβάθμιση και τη δημιουργία χώρων με σύγχρονες προδιαγραφές και με όλους τους κανόνες ασφάλειας.»

Οι εργασίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν με γνώμονα την ταχεία ολοκλήρωση και την τήρηση των προδιαγραφών που απαιτούνται για σχολικές εγκαταστάσεις. Η παρουσία της αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας στην υπογραφή της σύμβασης υπογραμμίζει την πρόθεση της δημοτικής αρχής να παρακολουθήσει το έργο από κοντά, ειδικά όσον αφορά την επίπτωση στην σχολική κοινότητα και στην καθημερινότητα των μαθητών/τριών.

Ανάδοχος: Ιωάννης Βούλγαρης (εταιρεία: Βούλγαρης Ιωάννης Α.Ε. ).

(εταιρεία: ). Προϋπολογισμός: 20.437,00€ με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία υπογραφής: 07/07/2026.

Για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς το έργο σηματοδοτεί βελτίωση των χώρων όπου διεξάγεται μεγάλο μέρος της σχολικής ζωής: διαλείμματα, υπαίθριες δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Η έγκαιρη αποκατάσταση του προαυλίου μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων και διευκολύνει τις καθημερινές λειτουργίες που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή του σχολικού προγράμματος.

Πεδίο Πληροφορία Σχολείο Γυμνάσιο Βασιλικής Ανάδοχος Ιωάννης Βούλγαρης / Βούλγαρης Ιωάννης Α.Ε. Κόστος 20.437,00 € (με ΦΠΑ) Ημερομηνία υπογραφής 07/07/2026

Η δημοτική αρχή αναφέρει το συγκεκριμένο έργο ως μέρος ευρύτερου σχεδιασμού για την αναβάθμιση των δευτεροβάθμιων σχολείων του νησιού. Οι κάτοικοι της Βασιλικής και οι γονείς των μαθητών παρακολουθούν τις εξελίξεις για την πορεία της υλοποίησης και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των εργασιών, ζητώντας ενημέρωση για το πώς θα διαμορφωθεί η λειτουργία του σχολείου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.

Η έγκαιρη και σωστή υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της σχολικής κοινότητας και θα ενισχύσει τις υποδομές που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την εκπαιδευτική καθημερινότητα στο Γυμνάσιο Βασιλικής.