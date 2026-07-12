Η Μαρία Σάκκαρη επιβεβαιώνει συμμετοχή στο Athens Open και μιλά για τον σύντροφό της

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open (11–19 Ιουλίου) και αναφέρθηκε στις προσωπικές της προετοιμασίες, περιγράφοντας τον σύντροφό της με θερμά λόγια.

Συμμετοχή στο ΟΑΚΑ και προσωπικές εξελίξεις

Η Μαρία Σάκκαρη, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια που έχει φτάσει στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, θα αγωνιστεί στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου. Η παρουσία της στο ελληνικό τουρνουά αποτελεί πραγματοποίηση ενός παλιού προσωπικού στόχου της, καθώς επιδίωκε να παίξει επαγγελματικό τουρνουά σε ελληνικό έδαφος.

Παράλληλα με την προετοιμασία για τη σεζόν, η Σάκκαρη αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, επιβεβαιώνοντας ότι σε κάτι περισσότερο από έναν χρόνο θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο. Όπως είπε, οι ετοιμασίες έχουν προχωρήσει αλλά έχουν «μείνει πίσω» λόγω του φορτωμένου προγράμματος και των δύο.

«Μακάρι όλες οι κοπέλες να είχαν έναν σύντροφο όπως ο Κωνσταντίνος»

Η στάση της απέναντι στην προοπτική του γάμου περιγράφεται ως ένας παράγων που την αποφορτίζει από τις απαιτήσεις του tour, παρότι οι πρακτικές λεπτομέρειες έχουν αναγκαστικά καθυστερήσει.

Αναφορές σε αθλητικά ενδιαφέροντα

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Protothema Sports, η Σάκκαρη μίλησε επίσης για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, δηλώνοντας ότι παρακολουθεί το τουρνουά και ομολόγησε αδυναμίες σε συγκεκριμένους παίκτες. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ως αγαπημένους παίκτες τους Κέιν και Ιντζάκι, ενώ τόνισε ότι έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Γιώργο Καραγκούνη, που είναι και κουμπάρος.

Τουρνουά: Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250

Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 Ημερομηνίες: 11–19 Ιουλίου

11–19 Ιουλίου Τοποθεσία: ΟΑΚΑ, Αθήνα

Θέμα Πληροφορία Αθλητικό γεγονός Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 Ημερομηνίες 11–19 Ιουλίου Προσωπικά Γάμος σε κάτι περισσότερο από έναν χρόνο

Για τους κατοίκους της Κέρκυρας και της ευρύτερης περιοχής, η παρουσία της Σάκκαρη στο Athens Open ενισχύει την προβολή του ελληνικού τένις και προσφέρει ευκαιρίες παρακολούθησης υψηλού επιπέδου αγώνων από Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Επιπλέον, το γεγονός αναμένεται να κινητοποιήσει δημοσιογραφικό και φίλαθλο ενδιαφέρον από όλη τη χώρα, με επιπτώσεις στην κάλυψη και την προσέλευση στο ΟΑΚΑ.

Η πορεία της Σάκκαρη τα τελευταία χρόνια, με διεθνείς διακρίσεις και άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη, καθιστά κάθε της δημόσια εμφάνιση σημαντική για το ελληνικό κοινό. Η συμμετοχή της στο Athens Open αποτελεί την ευκαιρία για θεατές και νεότερους αθλητές να τη δουν να αγωνίζεται στην Ελλάδα και να εμπνευστούν από την εξέλιξή της.

Σημειώνεται ότι η συνέντευξη στην οποία βασίζεται η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκπομπής Protothema Sports, όπου η αθλήτρια μίλησε τόσο για επαγγελματικά όσο και για προσωπικά ζητήματα.