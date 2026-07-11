Η πρόγνωση για σήμερα στη Νάξο: ηλιοφάνεια, βόρειοι άνεμοι και θερμοκρασίες έως 31°C

Γενικά αίθριος καιρός στη Νάξο σήμερα με βόρειους ανέμους 3–5 μποφόρ (6 στα ανατολικά) και θερμοκρασίες μεταξύ 22 και 31°C. Παράλληλα, παραμένει ενεργός ο χάρτης κινδύνου πυρκαγιών της Πολιτικής Προστασίας.

Σύντομη εικόνα του καιρού

Η ΕΜΥ προβλέπει για τη Νάξο και τις Κυκλάδες γενικά αίθριο καιρό για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση περίπου 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του συμπλέγματος αναμένεται να φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 31 βαθμών Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες καλοκαιριού για όσους βρίσκονται στο νησί.

«Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα στις Κυκλάδες σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.»

Τι σημαίνει για κατοίκους και επισκέπτες

Οι ήπιες έως μέτριες βορειοανατολικές ριπές ευνοούν τις υπαίθριες δραστηριότητες κοντά στην ακτή, αλλά σε ανοιχτές θαλάσσιες περιοχές και στα ανατολικά του νησιού οι εντάσεις μπορεί να περιορίσουν τις μικρές βάρκες ή τις δραστηριότητες wind-surfing. Η θερμοκρασία μέχρι 31°C συνηγορεί στην ανάγκη για τακτική ενυδάτωση και προστασία από τον ήλιο κατά τις μεσημεριανές ώρες.

Άνεμοι: βόρειοι 3–5 μποφόρ, τοπικά 6 στα ανατολικά.

βόρειοι 3–5 μποφόρ, τοπικά 6 στα ανατολικά. Θερμοκρασία: 22–31 °C.

22–31 °C. Κύρια επίπτωση: ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για τις περισσότερες δραστηριότητες, με προσοχή στη θάλασσα όπου φυσάει πιο έντονα.

Χάρτης κινδύνου πυρκαγιών και τοπικές επιπτώσεις

Η Πολιτική Προστασία και υπηρεσίες μετεωρολογίας δημοσιεύουν τακτικά χάρτες επικινδυνότητας εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Στην ανακοίνωση που συνοδεύει την πρόγνωση επισημαίνονται περιοχές με υψηλό κίνδυνο για συγκεκριμένα νησιά και Περιφέρειες, αν και η αναφορά αυτή δεν τοποθετεί ειδικά τη Νάξο μεταξύ των σημειωμένων περιοχών υψηλού κινδύνου.

Παράμετρος Τιμή / Εύρος Άνεμοι Βόρειοι, 3–5 μποφόρ (ανατολικά 6) Θερμοκρασία 22–31°C

Για τους κατοίκους της Νάξου ισχύουν οι συνήθεις οδηγίες: τήρηση μέτρων πρόληψης έναντι θερμικής καταπόνησης, προσοχή στην υδάτωση και αποφυγή υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες. Επιπλέον, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή ανακοινώσεων από την Πολιτική Προστασία, οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες.

Η τοπική κοινότητα και οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου θα παρακολουθούν την εξέλιξη των ανέμων, ιδιαίτερα για την ασφαλή λειτουργία μικρών σκαφών και δραστηριοτήτων στο νερό. Για ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο συνιστάται η παρακολούθηση των επίσημων δελτίων της ΕΜΥ και των ανακοινώσεων της Πολιτικής Προστασίας.