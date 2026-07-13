Ιεράπετρα: Πτώση 30% στον τζίρο και μάχη των θερινών εκπτώσεων

Οι έμποροι της Ιεράπετρας καταγράφουν συνολική πτώση <strong>30%</strong> στο εξάμηνο και απαντούν με μεγάλες εκπτώσεις, ενώ οι τοπικοί παράγοντες αναζητούν αιτίες και λύσεις.

Εμπορικό κενό και προσδοκία για ανάκαμψη

Η εμπορική δραστηριότητα στην Ιεράπετρα παρουσίασε μείωση της τάξης του 30% στο πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με καταγραφές τοπικών εμπόρων. Σε αντίδραση, καταστήματα σε όλη την πόλη τοποθετούν στις βιτρίνες τους μεγάλες εκπτώσεις, ελπίζοντας ότι η κίνηση των καταναλωτών θα βελτιωθεί τουλάχιστον προσωρινά.

Οι επιχειρηματίες επισημαίνουν ότι η αγοραστική συμπεριφορά των τουριστών είναι περιορισμένη: πολλοί ξένοι επισκέπτες δεν εξέρχονται από τα ξενοδοχεία ή αποφεύγουν δαπάνες για είδη ένδυσης, υπόδησης και σουβενίρ. Η μειωμένη κατανάλωση από το τουριστικό κοινό επιβαρύνει περισσότερο μικρομεσαία καταστήματα που εξαρτώνται από την εποχική ζήτηση.

Παράλληλα, οι τοπικοί έμποροι σημειώνουν ότι ο Ιούνιος παρουσίασε μια σχετικά καλύτερη εικόνα, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους μήνες του εξαμήνου. Η βελτίωση αποδίδεται κυρίως σε τοπικούς παράγοντες που αύξησαν προσωρινά την αγοραστική δραστηριότητα.

«Ρωτούν τιμές και φεύγουν με άδεια χέρια»

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρονται και οικονομικοί λόγοι που επηρέασαν την καταναλωτική συμπεριφορά: η ταυτόχρονη επιβάρυνση από φόρους όπως ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ φαίνεται ότι περιόρισε τη διαθέσιμη ρευστότητα των νοικοκυριών. Οι έμποροι τονίζουν πως η συνεννόηση των πληρωμών σε σύντομο χρονικό διάστημα προκάλεσε αλλαγή στην ψυχολογία των καταναλωτών.

Συνολική πτώση τζίρου: -30% στο πρώτο εξάμηνο 2026.

στο πρώτο εξάμηνο 2026. Ιούνιος: σχετική άνοδος σε σχέση με άλλους μήνες του εξαμήνου.

Κύριες αιτίες: μειωμένη δαπάνη τουριστών και φορολογικές επιβαρύνσεις.

Οι επιπτώσεις στην τοπική αγορά είναι άμεσες: μείωση εισπράξεων για εμπορικά καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, περιορισμός κερδοφορίας και αύξηση της αβεβαιότητας για την περίοδο των εκπτώσεων. Επίσης, οι παραγωγοί κηπευτικών, που συμβάλλουν στη ρευστότητα τοπικά, φαίνεται ότι έδωσαν προσωρινή ανάσα κατά τον Ιούνιο αλλά δεν αποτελούν μόνιμη λύση για την ανάκαμψη.

Περίοδος Σημείωση Πρώτο εξάμηνο 2026 Συνολική μείωση -30% Ιούνιος 2026 Σχετική βελτίωση στην κίνηση, χωρίς ποσοτικό μέτρο

Σε τοπικό επίπεδο, οι έμποροι αναζητούν άμεσα μέτρα υποστήριξης και στρατηγικές για την προσέλκυση του ελληνικού καταναλωτικού κοινού, δεδομένου ότι οι προσδοκίες από τις διεθνείς αφίξεις παραμένουν περιορισμένες. Η περίοδος των θερινών εκπτώσεων αναμένεται κρίσιμη: από την έκβασή της θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η πορεία των μικρών επιχειρήσεων μέχρι το τέλος της σεζόν.

Οι κάτοικοι και οι παραγωγοί του νομού παρακολουθούν τις εξελίξεις, ενώ το επόμενο διάστημα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε παρεμβάσεις που θα στηρίξουν την τοπική αγορά και θα ανατρέψουν την αρνητική τάση.