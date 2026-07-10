Ηγουμενίτσα: το λιμάνι επιλέχθηκε ως βάση για την πρώτη γεώτρηση στο Block 2

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας αναλαμβάνει τον ρόλο επιχειρησιακής βάσης για την ερευνητική γεώτρηση «Ασωπός 1» στο Block 2 του Ιονίου, με άμεσες επιπτώσεις στις λιμενικές υπηρεσίες, την τοπική οικονομία και τις απαιτήσεις για περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Η απόφαση και οι άμεσες συνέπειες για την πόλη

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας επιλέχθηκε από την κοινοπραξία ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy ως επιχειρησιακή βάση για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 του βορειοδυτικού Ιονίου, που προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Από τις εγκαταστάσεις του λιμένα θα υποστηρίζονται οι εφοδιαστικές και τεχνικές ανάγκες του γεωτρύπανου, περιλαμβανομένου ανεφοδιασμού σε εξοπλισμό, καύσιμα και υλικά.

Η επιλογή της Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οφείλεται κυρίως στην εγγύτητα του λιμένα προς τον στόχο της γεώτρησης αλλά και στις διαθέσιμες χερσαίες υποδομές και χώρους. Το γεγονός αυτό αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετη ζήτηση για λιμενικές, μεταφορικές και τεχνικές υπηρεσίες στην περιοχή.

Χρονοδιάγραμμα, τεχνικά δεδομένα και εκκρεμότητες

Οι εταιρείες επιταχύνουν τις διαδικασίες προετοιμασίας. Μέσα στον τρέχοντα μήνα προβλέπεται να κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), ένα από τα κρίσιμα βήματα πριν την έναρξη των εργασιών. Η έγκριση της ΜΠΕ και οι συναφείς αδειοδοτήσεις θα καθορίσουν αν το χρονοδιάγραμμα του Φεβρουαρίου 2027 θα τηρηθεί.

Δημοσιεύματα αναφέρουν τεχνικά στοιχεία της γεώτρησης: το γεωτρύπανο Stena DrillMAX και διάρκεια εργασιών εκτιμώμενη σε 60 έως 70 ημέρες, με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται τον Απρίλιο του 2027. Ηγεμονεύουν διαφορετικές εκτιμήσεις για τον όγκο και το οικονομικό πλαίσιο: κάποιες αναφορές μιλούν για δυναμικό περίπου 200 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου και πιθανότητα επιτυχίας στο 16%, ενώ άλλες πηγές κάνουν λόγο για εκτίμηση έως 270 δισ. κυβικά μέτρα, βάθος γεώτρησης 4.622 μέτρα και προϋπολογισμό εργασιών γύρω στα 60–70 εκατ. ευρώ.

Η Ηγουμενίτσα επικράτησε των λιμένων της Πάτρας και του Αστακού ως επιχειρησιακή βάση λόγω εγγύτητας και διαθέσιμων υποδομών.

Τοπικές επιπτώσεις και ανάγκες προετοιμασίας

Για την Ηγουμενίτσα, η χρήση του λιμένα ως υποστηρικτική βάσης σημαίνει:

Αυξημένη δραστηριότητα φορτοεκφόρτωσης και απαιτήσεις για αποθηκευτικούς χώρους.

Εντονότερη ζήτηση σε τεχνικές και μεταφορικές υπηρεσίες, με δυνατότητα νέων προσωρινών ή μόνιμων θέσεων εργασίας.

Επιβάρυνση των τοπικών υποδομών (πρόσβαση, κυκλοφορία, υπηρεσίες ασφαλείας και ελέγχου λιμένα).

Οι αρμόδιες λιμενικές και δημοτικές αρχές θα κληθούν να συντονίσουν την υποδοχή των εργασιών και να διασφαλίσουν την τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας. Ειδικότερα, οι διαδικασίες ασφάλειας λιμένα, η διαχείριση αποβλήτων και ο έλεγχος εμπορευμάτων αποκτούν προτεραιότητα.

Οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα

Αν και η πιθανή ανακάλυψη εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος θα έχει οικονομικές συνέπειες σε εθνικό επίπεδο, για την Ηγουμενίτσα κεντρικό είναι το ζήτημα της σωστής διαχείρισης της φάσης των εργασιών. Η έγκαιρη και διαφανής αξιολόγηση της ΜΠΕ και η επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας θα καθορίσουν το βαθμό αποδοχής της τοπικής κοινωνίας και το μέγεθος των επιπτώσεων στο παράκτιο οικοσύστημα και την αλιευτική δραστηριότητα.

Στοιχείο Αναφερόμενη τιμή Χρονοδιάγραμμα γεώτρησης Φεβρουάριος 2027 Διάρκεια εργασιών 60–70 ημέρες Εκτίμηση δυναμικού 200–270 δισ. μ3 (διαφορετικές αναφορές) Πιθανότητα επιτυχίας 16% (όπως αναφέρεται σε κάποιες πηγές)

Η τοπική οικονομία μπορεί να επωφεληθεί από τη δραστηριότητα σε βραχυχρόνιο επίπεδο, αλλά οι ωφέλειες και οι κίνδυνοι πρέπει να αποτιμηθούν με βάση τις οριστικές αδειοδοτήσεις και τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της γεώτρησης. Η επόμενη κρίσιμη φάση είναι η έγκριση της ΜΠΕ και οι σχετικές άδειες που αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Σημείωση: Τα δεδομένα προέρχονται από ανακοινώσεις της κοινοπραξίας και δημοσιεύματα που καλύπτουν τις επόμενες κινήσεις για τη γεώτρηση «Ασωπός 1» στο Block 2 του Ιονίου.