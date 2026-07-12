Ημερήσια πρόβλεψη: αίθριος καιρός στη Νάξο, άνεμοι και προειδοποιήσεις για πυρκαγιές

Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό σήμερα στις Κυκλάδες με βόρειους ανέμους 3–5 μποφόρ (στα ανατολικά έως 6). Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 32°C. Παραμένει σε ισχύ ο χάρτης επικινδυνότητας για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, με επιφυλακή για τους κατοίκους των νησιών.

Σύντομη εικόνα για σήμερα

Για τη Νάξο και τις υπόλοιπες Κυκλάδες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει σήμερα αιθρία εικόνα του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα της περιοχής αναμένονται εντάσεις έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα που για το νησί θα αγγίξουν έως 32°C κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα κατεβαίνουν προς 22°C τη νύχτα.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους και τους επισκέπτες

Η σταθερή ηλιοφάνεια καθιστά την ημέρα κατάλληλη για εξωτερικές δραστηριότητες, αλλά οι ισχυρότεροι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά προκαλούν αυξημένη επικινδυνότητα για θαλάσσιες μετακινήσεις με μικρά σκάφη και για δραστηριότητες που απαιτούν σταθερότητα στο νερό. Συνιστάται προσοχή και ενημέρωση από τους τοπικούς φορείς σε περίπτωση προγραμματισμένων θαλάσσιων δρομολογίων.

Επικινδυνότητα δασικών πυρκαγιών

Παρά τη γενικά καλόκαιρη πρόγνωση, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και μετεωρολογικά δίκτυα διατηρούν ενεργούς χάρτες επικινδυνότητας για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Σε ευρύτερη κλίμακα ανακοινώνονται περιοχές με υψηλό κίνδυνο, γεγονός που υπενθυμίζει την ανάγκη αυστηρής τήρησης μέτρων πρόληψης σε νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές.

"Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Κυριακή 12/07 🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε: ..."

Κυρία πρόγνωση: αίθριος καιρός .

. Άνεμοι: βόρειοι 3–5 μποφόρ , στα ανατολικά έως 6 μποφόρ .

, στα ανατολικά έως . Θερμοκρασίες: 22–32°C.

Παράμετρος Τιμή Κύρια τάση Αίθριος καιρός Άνεμοι Βόρειοι 3–5 B (ανατολικά έως 6 B) Θερμοκρασία 22–32°C

Πρακτικές οδηγίες

Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις στο νησί οφείλουν να λάβουν υπόψη τα εξής:

Αποφυγή υπαίθριων εργασιών που δημιουργούν σπινθήρες σε δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις.

Ενημέρωση για δρομολόγια σκαφών και συνθηκών στη θάλασσα, κυρίως για μικρές βάρκες και ψαράδες.

Προστασία από τη ζέστη: επαρκής ύδρευση και περιορισμός εργασιών στα πιο ζεστά διαστήματα της ημέρας.

Η τοπική υπηρεσία πολιτικής προστασίας και οι δήμοι της Νάξου παραμένουν σε επιφυλακή και θα εκδώσουν συμπληρωματικές οδηγίες σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών. Συνιστάται στους κατοίκους να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΜΥ και της Πολιτικής Προστασίας για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές στην εκτίμηση κινδύνου.

Πηγή πληροφοριών: ΕΜΥ, μετεωρολογικές υπηρεσίες και πλατφόρμες χάρτη επικινδυνότητας.