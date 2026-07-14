Ημιτελικός Μουντιάλ 2026: Γαλλία - Ισπανία στο Ντάλας με φόντο τον τελικό

Στο Ντάλας διασταυρώνουν τα ξίφη τους η Γαλλία και η Ισπανία στον πρώτο ημιτελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026. Ο νικητής θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τον μεγάλο τελικό και θα περιμένει 24 ώρες για να μάθει τον αντίπαλό του από τον αγώνα Αγγλία - Αργεντινή.

Κλείδωσε πρώτος ημιτελικός στο Ντάλας

Στο στάδιο του Ντάλας διεξάγεται ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 όπου αντιμέτωπες είναι η Γαλλία και η Ισπανία, στην αναμέτρηση που θα καθορίσει ποια ομάδα θα διεκδικήσει το τρόπαιο στη Νέα Υόρκη. Η σέντρα έγινε με ώρα έναρξης για το ελληνικό κοινό στις 22:00.

Η αναμέτρηση φέρει υψηλό βαθμό στρατηγικής και ποιότητας, με τους προπονητές Ντιντιέ Ντεσάν και Λουίς ντε λα Φουέντε να παρατάσσουν ολοκληρωμένα σχήματα, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις πριν από την έναρξη. Ο νικητής θα χρειαστεί να περιμένει περίπου 24 ώρες για να μάθει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στον τελικό, από το ζευγάρι Αγγλία - Αργεντινή.

Οι ενδεκάδες

Οι δύο προπονητές ανακοίνωσαν τις αρχικές τους επιλογές, που αποτυπώνουν τις τακτικές προθέσεις για το παιχνίδι:

Γαλλία (Ντεσάν) Ισπανία (Λ. ντε λα Φουέντε) Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντίνιε, Τσουαμενί, Ραμπιό, Μπαρκολά, Ολίσε, Ντεμπελέ, Εμπαπέ Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρουίθ, Ρόδρι, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ Στον πάγκο: Σαμπά, Ρισέρ, Γκουστό, Κονατέ, Τ. Ερναντές, Λ. Ερναντές, Λακρουά, Κονέ, Καντέ, Ζαΐρ-Εμερί, Σερκί, Αχλιούς, Τιράμ, Ντουέ, Ματετά Στον πάγκο: Ράγια, Γκαρθία, Πουμπίλ, Γριμάλδο, Γκαρθία, Γιορέντε, Μερίνο, Γκάβι, Θουμπιμέντι, Πέδρι, Τόρες, Πίνο, Γουίλιαμς, Μουνιόθ, Ιγκλέσιας

Τι κρίνεται και επιπτώσεις

Η πρόκριση σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου σηματοδοτεί κορύφωση για κάθε εθνική ομάδα: εκτός από τη διεκδίκηση του τίτλου, η συμμετοχή στον τελικό επιφέρει διεθνή αναγνώριση, αύξηση της αυτοπεποίθησης των παικτών και οικονομικά οφέλη για την ομοσπονδία. Επιπλέον, ο νικητής θα λάβει την ευκαιρία να αγωνιστεί στη μονομαχία του τίτλου την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Νιου Τζέρσι.

Ο νικητής περιμένει ~ 24 ώρες για να μάθει τον τελικό αντίπαλο.

για να μάθει τον τελικό αντίπαλο. Το δεύτερο ζευγάρι ημιτελικού είναι Αγγλία - Αργεντινή .

. Το αποτέλεσμα θα καθορίσει ποια ομάδα θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τον τελικό.

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο του Ντάλας και η εξέλιξη των τακτικών μοτίβων στην ανάγνωση του παιχνιδιού θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα. Το ματς παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διεθνώς, καθώς πρόκειται για αντιπαράθεση δύο ομάδων με πλούσιο ιστορικό και υψηλές προσδοκίες.

Συνέχεια στην κάλυψη θα υπάρξει με την ολοκλήρωση του αγώνα και τη δημοσιοποίηση των στατιστικών στοιχείων και των πιο κρίσιμων στιγμών που θα καθορίσουν την πορεία προς τον τελικό.