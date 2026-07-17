Το Ρέθυμνο διατηρεί τον βασικό κορμό στο προπονητικό team και προσθέτει τον Γ. Φωτάκη

Η ομάδα ανακοίνωσε το πλήρες τεχνικό επιτελείο για τη νέα περίοδο της National League 2, με μία προσθήκη στον ρόλο του γυμναστή και επιβεβαίωση της στρατηγικής της συνέχειας.

Σταθερότητα στο staff και μία σημαντική προσθήκη

Το Ρέθυμνο Cretan Kings ανακοίνωσε το πλήρες προπονητικό επιτελείο που θα το συνοδεύσει στη νέα αγωνιστική χρονιά της National League 2. Η ομάδα διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τα υπάρχοντα στελέχη, επιλέγοντας συνέχεια και εμπιστοσύνη στο ήδη δοκιμασμένο προσωπικό, ενώ σε αυτή την κίνηση προστέθηκε ένα νέο όνομα από το εσωτερικό της ομάδας.

Το νέο μέλος του τεχνικού τιμ είναι ο Γιάννης Φωτάκης, ο οποίος μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας αναλαμβάνει καθήκοντα γυμναστή. Η μετακίνηση αυτή προέρχεται από την απόφαση του να ολοκληρώσει την επαγγελματική του πορεία ως παίκτης και να συνεχίσει να προσφέρει από διαφορετική θέση εντός του συλλόγου.

“Το Ρέθυμνο Cretan Kings ανακοινώνει το προπονητικό επιτελείο που θα πλαισιώσει και τη νέα αγωνιστική περίοδο τον προπονητή Γιώργο Κούμουλο στον αγωνιστικό μαραθώνιο της National league 2.”

Η προπονητική ηγεσία παραμένει υπό τον Γιώργο Κούμουλο ως head coach, με τους Αντώνη Νταλιάνη και Μιχάλη Χατζηδάκη να καλύπτουν τις θέσεις των β’ προπονητών. Στην ομάδα υποστήριξης συμπεριλαμβάνονται επίσης ρόλοι που αφορούν τη φυσιοθεραπεία, τη στατιστική και τη φροντίδα των αποδυτηρίων.

Η επιλογή να διατηρηθεί ο βασικός κορμός του staff δείχνει την πρόθεση της διοίκησης για σταθερή πορεία και συνέχιση της φιλοσοφίας που έχει υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια. Για τοπικούς φιλάθλους και συνεργάτες, αυτό σηματοδοτεί συνέχεια στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας και μικρότερη αναστάτωση στην προετοιμασία για την καινούργια σεζόν.

Head coach: Γιώργος Κούμουλος

Γιώργος Κούμουλος Β’ προπονητές: Αντώνης Νταλιάνης, Μιχάλης Χατζηδάκης

Αντώνης Νταλιάνης, Μιχάλης Χατζηδάκης Γυμναστής: Γιάννης Φωτάκης

Γιάννης Φωτάκης Στατιστικολόγος: Γιάννης Γαβαλάκης

Γιάννης Γαβαλάκης Φυσικοθεραπευτές: Δημήτρης Φραγκιαδάκης, Νάσος Καλαϊτζάκης

Δημήτρης Φραγκιαδάκης, Νάσος Καλαϊτζάκης Φροντιστές: Γιάννης Σταυριδάκης, Γιάννης Λιβαθηνός

Θέση Όνομα Head coach Γιώργος Κούμουλος Β’ προπονητές Αντώνης Νταλιάνης, Μιχάλης Χατζηδάκης Γυμναστής Γιάννης Φωτάκης Στατιστικολόγος Γιάννης Γαβαλάκης Φυσικοθεραπευτές Δημήτρης Φραγκιαδάκης, Νάσος Καλαϊτζάκης Φροντιστές Γιάννης Σταυριδάκης, Γιάννης Λιβαθηνός

Από την πρακτική σκοπιά για την τοπική κοινότητα, η διατήρηση του ίδιου επιτελείου σημαίνει ότι η προετοιμασία των παικτών, οι μέθοδοι δουλειάς και οι σχέσεις μεταξύ τεχνικού team και παικτών δεν θα περάσουν από ριζικούς μετασχηματισμούς. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την προσαρμογή των νέων προσθηκών στο ρόστερ και να μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για την οικοδόμηση αγωνιστικής συνοχής.

Η ανακοίνωση καταλήγει με ευχές προς τα μέλη του επιτελείου για υγεία και επιτυχίες στη σεζόν, ενώ για τους φιλάθλους επίσης σηματοδοτεί ότι η ομάδα επιχειρεί να πορευτεί με σχετική σταθερότητα και συνέχεια στην τοπική και εθνική μπασκετική σκηνή.