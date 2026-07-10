Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά στις Οινούσσες — προσαγωγές και επιχείρηση κατάσβεσης

Συνελήφθησαν ένας 34χρονος και ένας 17χρονος για τη φωτιά στις Οινούσσες Σερρών. Η πυρκαγιά προκλήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από σπινθήρες έπειτα από πρόσκρουση οχήματος εκτός δρόμου.

Συλλήψεις και επιχειρησιακά δεδομένα

Δύο ημεδαποί, ηλικίας 34 και 17 ετών, συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Οινούσσων Σερρών. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εστία ξεκίνησε όταν όχημα που κινούταν εκτός οδικού δικτύου προσέκρουσε σε ανώμαλο σημείο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες και να αναφλεγεί η ξηρή βλάστηση.

Οι δύο κατηγορούμενοι προσήχθησαν και συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, στο πλαίσιο της διερεύνησης που διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πώς κινητοποιήθηκαν οι αρχές και οι κάτοικοι

Η φωτιά γρήγορα πήρε έκταση και οι φλόγες πλησίασαν τον οικισμό των Οινούσσων, με αποτέλεσμα να αποσταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το Νέο Σούλι. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

75 πυροσβέστες

πυροσβέστες 3 ομάδες πεζοπόρων (2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ)

20 πυροσβεστικά οχήματα

πυροσβεστικά οχήματα 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη

«Η φωτιά προκλήθηκε από αμέλεια όταν το όχημα προσέκρουσε στο έδαφος και δημιούργησε σπινθήρες που αναφλεγεί τη ξηρή βλάστηση», αναφέρει η Πυροσβεστική.

Η γρήγορη κινητοποίηση των δυνάμεων απέτρεψε προς το παρόν την εκτεταμένη επέκταση σε κατοικημένες περιοχές, ωστόσο το περιστατικό υπενθυμίζει τους κινδύνους από την ξηρασία και τις ανθρώπινες δραστηριότητες σε ευπαθείς δασικές ζώνες.

Επιχειρησιακό απολογιστικό πλαίσιο

Στο ευρύτερο πλαίσιο εποπτείας για τις πυρκαγιές, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος δηλώνουν διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 10η Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις σχετικές με εμπρησμούς.

Περίοδος Διοικητ. πρόστιμα Σύλληψεις 01/01 - 10/07/2026 551 πρόστιμα, 715.085,08 ευρώ 176 συλλήψεις

Από τις 176 συλλήψεις, οι 162 (ποσοστό 92,05%) αφορούν φωτιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 14 (7,95%) από πρόθεση. Τα στοιχεία αυτά τονίζουν την έκταση του προβλήματος και την έμφαση των αρχών στην απονομή ευθυνών όταν διαπιστώνονται παραβάσεις.

Για τους κατοίκους της περιοχής, το περιστατικό αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης προσοχής σε μετακινήσεις εκτός δρόμου και στη λήψη μέτρων προστασίας της δασικής και αγροτικής γης, ειδικά σε περιόδους υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.