Ισχυρό ενδιαφέρον στη Μεσσηνία για την πρώτη πρόσκληση LEADER του ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027

Στην Καλαμάτα συγκεντρώθηκαν φορείς και εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης στην ενημερωτική εκδήλωση της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας για την Παρέμβαση Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER», με στόχο την καθοδήγηση για την υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων.

Ενημέρωση στην Καλαμάτα για την πρώτη πρόσκληση LEADER

Με μεγάλη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στον πολυχώρο House by Phaos η ενημερωτική εκδήλωση της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. για την 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023–2027. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην Παρέμβαση Π3-77-4.1, με τίτλο «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER» και σκοπό την ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων και φορέων για τις δυνατότητες χρηματοδότησης.

Την εκδήλωση άνοιξαν ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας και πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER, Αναστάσιος Σαρδέλης, και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ιωάννης Αδρακτάς, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την τοπική ανάπτυξη.

Στη συνέχεια, στελέχη της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας παρουσίασαν τα βασικά χαρακτηριστικά της πρόσκλησης, τις επιμέρους υπο-παρεμβάσεις και τους όρους επιλεξιμότητας. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στη διαδικασία προετοιμασίας και υποβολής προτάσεων, προσφέροντας διευκρινίσεις και πρακτικές οδηγίες στους παριστάμενους.

Η εκδήλωση έδωσε τη δυνατότητα σε φορείς, συλλόγους και οργανώσεις της Μεσσηνίας να υποβάλουν ερωτήσεις και να λάβουν εξειδικευμένες απαντήσεις.

Οι διοργανωτές επισήμαναν την ανάγκη για ωριμότητα και ολοκληρωμένο σχεδιασμό των προτάσεων ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος για τις τοπικές κοινότητες.

Στόχος είναι η κινητοποίηση και η ενίσχυση έργων δημοσίου χαρακτήρα που μπορούν να στηρίξουν την τοπική ανάπτυξη.

Η συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων του δημόσιου τομέα, συλλόγων και άλλων ενδιαφερομένων ανέδειξε το ενδιαφέρον της περιοχής για την αξιοποίηση των εργαλείων του LEADER και τη δυνατότητα συντονισμένης δράσης σε τοπικό επίπεδο.

Φορέας Ρόλος στην εκδήλωση Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Διοργάνωση και παρουσίαση του προγράμματος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Phaos Διάθεση του πολυχώρου House by Phaos

Για τους ενδιαφερόμενους φορείς της Μεσσηνίας, η ενημέρωση αυτή αποτελεί κρίσιμο στάδιο στην προετοιμασία προτάσεων, καθώς παρέχει σαφείς κατευθύνσεις για τους όρους συμμετοχής και τις απαιτήσεις υποβολής. Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ανέφερε ότι θα συνεχίσει την ενημερωτική της δραστηριότητα, προσφέροντας εξειδικευμένη υποστήριξη στους υποψήφιους δικαιούχους ώστε να διασφαλιστεί η ορθή αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Η ανταπόκριση της τοπικής κοινότητας στην εκδήλωση δείχνει ενδιαφέρον για την ενεργοποίηση πόρων που μπορούν να στηρίξουν δράσεις δημοσίου χαρακτήρα και έργα που ενισχύουν την κοινωνική και οικονομική ζωή της Μεσσηνίας. Η επόμενη φάση θα αφορά την υποβολή προτάσεων από φορείς που έχουν συγκροτήσει ώριμες προτάσεις, σύμφωνα με τους όρους που παρουσιάστηκαν.