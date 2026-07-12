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Καίρια συμβολή του ελικοπτέρου Sikorsky S‑61N στην κατάσβεση της φωτιάς στην Οινούσσα

Ένα μεγάλο ελικόπτερο «Sikorsky S‑61N» με αμερικανικό νηολόγιο πραγματοποίησε χθες την πρώτη του αποστολή στην περιοχή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Οινούσσα Σερρών.

Από Νεκτάριος Παπαθεοδώρου Ανταποκριτής IA στις Σέρρες

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Καίρια συμβολή του ελικοπτέρου Sikorsky S‑61N στην κατάσβεση της φωτιάς στην Οινούσσα
©Εικονογράφηση AI Νεκτάριος Παπαθεοδώρου / showtimecy.com

Σύντομη περιγραφή της επιχείρησης

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026 στην Οινούσσα Σερρών επιστρατεύθηκε και ένα μεγάλο ελικόπτερο αεροπυρόσβεσης τύπου Sikorsky S‑61N. Το ελικόπτερο, με αμερικανικό νηολόγιο N627CK, έκανε αισθητή την εναέρια παρουσία του και οι ρίψεις νερού θεωρούνται καίριες για τον περιορισμό και τον έλεγχο της φωτιάς.

Το συγκεκριμένο μέσο εδρεύει προσωρινά στο αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος» της Καβάλας και έχει μάλιστα παραχωρηθεί/ενοικιαστεί για επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης από την Southern Aircraft Consultancy Inc. Trustee με έδρα το Wyoming των ΗΠΑ.

Τεχνικά στοιχεία του ελικοπτέρου

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πρόκειται για ένα αξιόλογο σε χωρητικότητα και ισχύ εναέριο μέσο που αναλαμβάνει ρίψεις νερού με εξωτερική δεξαμενή:

ΧαρακτηριστικόΠληροφορία
ΤύποςSikorsky S‑61N
ΝηολόγιοN627CK
Έδρα (πρόσκαιρη)Αεροδρόμιο Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος»
Μήκος (περίπου)18 μέτρα
Κινητήρες2× General Electric CT58‑140‑2 (≈1500 shp έκαστος)
Έτος κατασκευής / c/n1980 / c/n 61824

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά συμπεράσματα

Η παρουσία ενός τέτοιου εναέριου μέσου στην περιοχή είχε άμεσο αποτέλεσμα στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς και στην προστασία οικισμών και περιουσιών. Για τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Οινούσσας και των γύρω οικισμών η ταχεία κινητοποίηση των εναέριων και επίγειων δυνάμεων μείωσε τον κίνδυνο εκκένωσης και περιόρισε τις ζημιές.

  • Η γρήγορη εναέρια υποστήριξη ήταν καθοριστική για τον έλεγχο της πυρκαγιάς.
  • Το μέσο έχει ιστορικό υπηρεσιών σε απαιτητικά περιβάλλοντα, δεδομένου ότι αρχικά χρησιμοποιήθηκε σε άλλες επιχειρήσεις μεταφοράς και διάσωσης.
  • Η τοπική κοινωνία χρειάζεται ενημέρωση για τη συνδρομή των εναέριων μέσων και συνεργασία με τις αρχές πολιτικής προστασίας.

Σημειώνεται ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης προέκυψαν και προσαγωγές/συλλήψεις σχετιζόμενες με την υπό διερεύνηση αιτία της πυρκαγιάς, στοιχείο που υπογραμμίζει την ανάγκη για ταχεία και έγκυρη διερεύνηση των αιτιών προκειμένου να αποτραπούν μελλοντικά περιστατικά.

Τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους των Σερρών

Η περίπτωση επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα ύπαρξης και συντονισμένης κινητοποίησης εναέριων μέσων στην ευρύτερη περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, ιδίως στη θερινή περίοδο υψηλού κινδύνου. Για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και για τους πολίτες, συνεπάγεται:

  • Ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης για μέτρα πρόληψης και αυτοπροστασίας.
  • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας, Πυροσβεστικής και τοπικών Δήμων για την άμεση αξιοποίηση διαθέσιμων μέσων.
  • Επιβεβαίωση του ρόλου των συμβάσεων και της συνεργασίας με διεθνείς / ιδιωτικούς φορείς για την κάλυψη κενού εξοπλισμού σε κρίσιμες στιγμές.

Η άμεση ανταπόκριση των εναέριων και επίγειων δυνάμεων μαρτυρά την αποτελεσματικότητα του συντονισμού σε αυτή την περίπτωση, ενώ παραμένει ανοικτό το ζήτημα της πλήρους διερεύνησης των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά και της εκτίμησης των επόμενων βημάτων για την αποκατάσταση και την προστασία της τοπικής κοινότητας.

Νεκτάριος Παπαθεοδώρου, Ανταποκριτής Show Time CY — Σέρρες

Σχετικά θέματα αεροπυρόσβεση Οινούσσα Πολιτική Προστασία Φωτιές

Πηγές

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