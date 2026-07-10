Καλάβρυτα: πιέσεις για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας του Οδοντωτού

Καθυστέρηση στις αποφάσεις μετά από συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών — τοπικοί φορείς ζητούν δεσμεύσεις και σαφή χρονοδιάγραμμα λόγω των οικονομικών επιπτώσεων.

Εκκρεμότητες μετά τη συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό

Το ζήτημα της επαναλειτουργίας του Οδοντωτού επανέρχεται στο προσκήνιο μετά από δημοσιεύματα που αναφέρουν συνάντηση των δημάρχων Καλαβρύτων και Αιγιαλείας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, Γιώργο Κώτσηρα. Δεν εκδόθηκε επίσημη ανακοίνωση από τον Δήμο Καλαβρύτων για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της συνάντησης, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των τοπικών παραγόντων και των επαγγελματιών του τουρισμού.

Κατά τα δημοσιεύματα, το αποτέλεσμα της συνάντησης φέρεται να ήταν η επαναφορά απόφασης που είχε ληφθεί στις 30 Μαρτίου, πιθανώς σε σχέση με την προώθηση προγραμματικής σύμβασης με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Σε πρακτικούς όρους, αυτό σημαίνει ότι μετά από μήνες αναμονής οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται ουσιαστικά «στο ίδιο σημείο» ως προς την υλοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών.

Αιτήματα για ξεκάθαρες δεσμεύσεις από τοπικές παρατάξεις

Τοπικές παρατάξεις και φορείς εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την τακτική που ακολουθείται. Ζητούν την απομάκρυνση των αόριστων υποσχέσεων και την υιοθέτηση μίας πιο ενεργητικής και διεκδικητικής στάσης από τον Δήμο. Η θέση που διατυπώνεται επανειλημμένα είναι ότι απαιτούνται:

συγκεκριμένες αποφάσεις

σαφές χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία

για την επαναλειτουργία συνεχής πίεση προς κάθε αρμόδιο φορέα έως ότου ο Οδοντωτός θεσπιστεί και λειτουργήσει με απόλυτη ασφάλεια

«Τα Καλάβρυτα δεν αντέχουν άλλη αναμονή»

Η θέση αυτή στηρίζεται στην εκτίμηση ότι ο Οδοντωτός δεν είναι μόνο ιστορικό αξιοθέατο αλλά και «αναπτυξιακός και οικονομικός πνεύμονας» για την περιοχή. Η πολύμηνη διακοπή της λειτουργίας του έχει ήδη επιφέρει σοβαρές συνέπειες στην τοπική οικονομία, πλήττοντας επιχειρήσεις και επαγγελματίες που εξαρτώνται από την τουριστική κίνηση.

Πολλοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αναφέρεται ότι είδαν μείωση επισκεψιμότητας που σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε σε επίσπευση κλεισίματος καταστημάτων. Η τοπική κοινωνία απαιτεί πλέον όχι μόνο συζητήσεις αλλά και υλοποίηση μέτρων που θα αποκαταστήσουν τη συνεχή λειτουργία της διαδρομής και θα επαναφέρουν το τουριστικό ρεύμα.

Στην απουσία επίσημων δηλώσεων από τον Δήμο, παραμένει ασαφές ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα αναληφθούν άμεσα και ποιοι θα είναι οι χρονοδιαγράμματοι υλοποίησης. Η πιθανή εμπλοκή του ΤΕΕ στην προγραμματική σύμβαση, αν επιβεβαιωθεί, μπορεί να προσδώσει τεχνική τεκμηρίωση στις επόμενες φάσεις, αλλά δεν αντικαθιστά την ανάγκη για δεσμεύσεις και γραπτές αποφάσεις.

Η τοπική κοινωνία και ο επιχειρηματικός κόσμος των Καλαβρύτων παρακολουθούν τις εξελίξεις απαιτώντας διαφάνεια και ταχεία κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, ώστε ο Οδοντωτός να λειτουργήσει ξανά με ασφάλεια και να αποκατασταθεί ο ρόλος του ως πυλώνας της τοπικής ανάπτυξης.