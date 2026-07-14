Καλάβρυτα: Προχωρά η διαπλάτυνση της Επαρχιακής Οδού Κέρτεζης για πιο ασφαλείς μετακινήσεις

Επιτόπια αυτοψία του αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας επιβεβαίωσε την πρόοδο των εργασιών στον δρόμο που εξυπηρετεί κατοίκους, αγρότες και επισκέπτες προς το ιστορικό χωριό Κέρτεζη και τον Ερύμανθο.

Εργασίες σε εξέλιξη και στόχος η μείωση επικινδυνότητας

Στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων συνεχίζονται οι εργασίες διαπλάτυνσης της Επαρχιακής Οδού Κέρτεζης, σε ένα έργο που έχει χαρακτηριστεί από τους κατοίκους ως απαραίτητο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την ενίσχυση της προσβασιμότητας σε ορεινές κοινότητες. Η αυτοψία στο εργοτάξιο πραγματοποιήθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμη, ο οποίος ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης και διαπίστωσε ότι οι εργασίες εξελίσσονται ρυθμικά σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Το συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου εξυπηρετεί καθημερινά αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά και πλήθος επισκεπτών που κατευθύνονται προς το ιστορικό κεφαλοχώρι Κέρτεζη και τα φυσικά αξιοθέατα του ορεινού όγκου του Ερύμανθου. Η στενότητα της υφιστάμενης οδού είχε δημιουργήσει προβλήματα στη διέλευση βαρέων οχημάτων και είχε αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων, γι' αυτό και η διαπλάτυνση θεωρείται παρέμβαση άμεσης προτεραιότητας για τις τοπικές ανάγκες.

Τοπικός αντίκτυπος και αναμενόμενα οφέλη

Με την ολοκλήρωση των έργων αναμένεται βελτίωση στην ασφάλεια των μετακινήσεων, διευκόλυνση της πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ευκολότερη μεταφορά προϊόντων, καθώς και ενίσχυση της τουριστικής επισκεψιμότητας προς τα σημεία ενδιαφέροντος του ορεινού όγκου. Οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο έχουν επίσης σημασία για την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων, που συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότητας σε κρίσιμες ώρες και καιρικές συνθήκες.

Στόχος: άρση επικινδυνότητας και βελτίωση διέλευσης βαρέων οχημάτων.

άρση επικινδυνότητας και βελτίωση διέλευσης βαρέων οχημάτων. Δικαιούχοι: κάτοικοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής.

κάτοικοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής. Αποτέλεσμα: αναβαθμισμένες υποδομές και μεγαλύτερη ασφάλεια στις μετακινήσεις.

Κατά την επίσκεψή του, ο αντιπεριφερειάρχης εξέφρασε ικανοποίηση για τον ρυθμό των εργασιών και επανέλαβε τη δέσμευση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να αναβαθμίζει υποδομές σε όλες τις περιοχές της Αχαΐας. Η τοπική κοινωνία αναμένει την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, ώστε να αρθούν οι χρόνιες δυσκολίες που προκαλεί το στενό οδόστρωμα.

«Επισκεφθήκαμε το έργο της διαπλάτυνσης της Επαρχιακής Οδού Κέρτεζης, όπου οι εργασίες εξελίσσονται ομαλά και σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας»

Η εξέλιξη του έργου θα παρακολουθείται από την Περιφερειακή Αρχή, ενώ οι τοπικές αρχές αναμένεται να ενημερώνουν τακτικά τους κατοίκους για το χρονοδιάγραμμα και τυχόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών.