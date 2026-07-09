Καρδίτσα ενισχύει την περιφέρεια της με τον Ανδρέα Πετρόπουλο

Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την προσθήκη του 32χρονου γκαρντ-φόργουορντ σε μια μεταγραφή που στοχεύει στην αύξηση της εμπειρίας στο ρόστερ ενόψει της νέας Stoiximan GBL σεζόν.

Σημαντική προσθήκη εμπειρίας στο ρόστερ

Ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Πετρόπουλου, 32 ετών και ύψους 1,96 μ., ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει τις θέσεις 2 και 3 στην ομάδα για τη σεζόν 2026-27 στη Stoiximan GBL. Η κίνηση προέρχεται στο πλαίσιο της ευρύτερης ανασυγκρότησης του ρόστερ και της προσπάθειας για μεγαλύτερη σταθερότητα και εμπειρία.

Ο Πετρόπουλος έχει μακρά παρουσία στις επαγγελματικές κατηγορίες: ξεκίνησε σε μεγάλες διοργανώσεις το 2013 με το Παγκράτι, έκανε το πρώτο του πέρασμα στην Α1 το 2014 με τον Πανιώνιο και στη συνέχεια πέρασε από ομάδες όπως η Δόξα Λευκάδας, η Καστοριά και ο Ολυμπιακός Β'. Το 2020 επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία με τον Ιωνικό Νίκαιας και αργότερα φόρεσε για δύο σεζόν τη φανέλα της ΑΕΚ, με την οποία έφτασε μέχρι τους "8" του Basketball Champions League το 2023.

Τα τρία τελευταία χρόνια ο 32χρονος αγωνιζόταν στον Κολοσσό Ρόδου. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε συμμετείχε σε 26 αγώνες, με μέσο όρο 18 λεπτά συμμετοχής και 4,7 πόντους ανά παιχνίδι, στοιχεία που καταγράφονται στην ανακοίνωση του συλλόγου.

«Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Ανδρέα Πετρόπουλου στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας… Η παρουσία του ενισχύει σημαντικά το ρόστερ της ομάδας ενόψει της επόμενης σεζόν. Καλωσορίζουμε τον Ανδρέα στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας.»

Η μεταγραφή έχει επίσης το στοιχείο της πολυχρηστικότητας: ο Πετρόπουλος αγωνίζεται ως γκαρντ-φόργουορντ, προσφέροντας τόσο δημιουργία όσο και δυνατότητα περιφερειακής άμυνας. Επιπλέον, είναι μέλος της εθνικής ομάδας 3Χ3, όπου συμμετέχει σε διεθνείς αγώνες αυτό το καλοκαίρι, γεγονός που διατηρεί σε αγωνιστικό ρυθμό τον παίκτη.

Η ομάδα κερδίζει έναν έμπειρο παίκτη με συνεπή παρουσία στη GBL.

Ο Πετρόπουλος μπορεί να προσφέρει βάθος στα γκαρντ και φτερά στην επίθεση.

Η μεταγραφή εντάσσεται σε γενικότερο πλάνο ανανέωσης του ρόστερ.

Τοπικά, η άφιξη ενός παίκτη με εμπειρία από κορυφαίες ελληνικές ομάδες και συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις αυξάνει τις προσδοκίες για βελτίωση της εικόνας της Καρδίτσας στο πρωτάθλημα. Οι φίλαθλοι θα παρακολουθούν την εξέλιξη στην προετοιμασία και τον τρόπο που ο νέος παίκτης θα ενταχθεί στο σχήμα του προπονητή Νίκου Παπανικολόπουλου.