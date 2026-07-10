Καρδίτσα: ενισχύεται με τον Ανδρέα Πετρόπουλο ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ

Η τοπική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου γκαρντ/φόργουορντ, που μετρά έξι σεζόν στη Stoiximan GBL, ως κίνηση για μεγαλύτερο βάθος στην περιφέρεια.

Ανακοίνωση μεταγραφής με το βλέμμα στην εμπειρία

Ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ενίσχυσε το ρόστερ του προσθέτοντας τον Ανδρέα Πετρόπουλο, έναν παίκτη με μακρά παρουσία στο ελληνικό υψηλότερο πρωτάθλημα. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην αύξηση του βάθους της περιφερειακής γραμμής και στην ενίσχυση της ευελιξίας σε θέσεις γκαρντ-φόργουορντ ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Πετρόπουλος είναι 32 ετών και έχει ύψος 1,96 μ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΑΕ, είναι παίκτης που αγωνίζεται ανελλιπώς τα τελευταία 6 χρόνια στη Stoiximan GBL και φέρνει μαζί του εμπειρία από αρκετές ομάδες της μεγάλης κατηγορίας.

Στατιστικά και διαδρομή

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία 32 Ύψος 1,96 μ. Μέσος όρος πόντων (τελευταία σεζόν) 4,7 Συμμετοχές τελευταίας σεζόν 26 Λεπτά συμμετοχής μέσος όρος 18'

Στην πορεία του έχει αγωνιστεί σε ομάδες όπως ο Πανιώνιος, ο Ιωνικός και η ΑΕΚ, ενώ τις τρεις τελευταίες σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Κολοσσού Ρόδου. Την προηγούμενη περίοδο είχε 26 συμμετοχές με μέσο όρο 18 λεπτά και 4,7 πόντους ανά αγώνα.

Τι σημαίνει για την Καρδίτσα

Η προσθήκη ενός παίκτη με τέτοια εμπειρία προσφέρει στην ομάδα:

μεγαλύτερο βάθος στην περιφέρεια

εναλλακτικές λύσεις στο στήσιμο της ομάδας

παραγωγή εμπειρίας για νεότερα μέλη του ρόστερ

Για τους φίλους της Καρδίτσας, η μεταγραφή σηματοδοτεί ότι η διοίκηση αναζητά βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και σταθερότητα στο ρόστερ, χωρίς όμως να αλλάζει το συνολικό προφίλ της ομάδας ως προς την ανάπτυξη τοπικών ταλέντων.

«Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Ανδρέα Πετρόπουλου στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας. Ο Έλληνας αθλητής έχει πλούσια εμπειρία στο πρωτάθλημα της GBL, στο οποίο αγωνίζεται αδιάλειπτα τις έξι τελευταίες σεζόν. Η παρουσία του ενισχύει σημαντικά το ρόστερ της ομάδας ενόψει της επόμενης σεζόν.»

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι η ομάδα περιμένει άμεση συνεισφορά του παίκτη στη λειτουργία της ομάδας, ειδικά σε αγώνες όπου απαιτείται ευελιξία στην περιφερειακή γραμμή. Παράλληλα, ο ίδιος ο παίκτης συμμετέχει και στην εθνική ομάδα ανδρών 3x3, γεγονός που δείχνει ενεργή παρουσία και αυτό το καλοκαίρι σε διεθνές επίπεδο.

Η τοπική κοινότητα και οι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν την ένταξη του Πετρόπουλου στις προπονήσεις και τους πρώτους φιλικούς αγώνες, για να αξιολογηθεί ο βαθμός συμβολής του στο παιχνίδι της ομάδας. Η διοίκηση εύχεται στον παίκτη υγεία και επιτυχίες με τα χρώματα της Καρδίτσας.