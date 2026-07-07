Καρδίτσα: ευρεία αστυνομική επιχείρηση με 5 συλλήψεις για ρευματοκλοπή

Εκτεταμένοι έλεγχοι σε Καρδίτσα και Σοφάδες οδήγησαν σε πέντε συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, δεκάδες τροχονομικές παραβάσεις και ακινητοποίηση οχήματος. Οι δράσεις συνεχίζονται.

Εστιασμένοι έλεγχοι σε γειτονιές της Καρδίτσας και των Σοφάδων

Πρωινές ώρες της Τρίτης 7 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Καρδίτσας και των Σοφάδων, με στόχο την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας. Η κινητοποίηση στηρίχθηκε σε επιχειρησιακό σχεδιασμό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας και ανέδειξε, μεταξύ άλλων, υποθέσεις ρευματοκλοπής και σωρεία παραβάσεων του ΚΟΚ.

Δυνάμεις που συμμετείχαν

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος κλιμάκια από διαφορετικές υπηρεσίες, με σαφή κατανομή ρόλων:

Αστυνομικό Τμήμα Καρδίτσας

Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας

Τμήμα Τροχαίας Καρδίτσας

Αστυνομικό Τμήμα Σοφάδων

Με συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) Τρικάλων

Αποτελέσματα επιχείρησης

Στο επίκεντρο βρέθηκε η κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, αδίκημα με έντονη κοινωνική και οικονομική διάσταση, καθώς επιβαρύνει το δίκτυο και, έμμεσα, τους νόμιμους καταναλωτές. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι τροχονομικοί έλεγχοι στους βασικούς οδικούς άξονες και σε σημεία εντός του αστικού ιστού.

Δράση/Εύρημα Σύνολο Έλεγχοι ατόμων 145 Έλεγχοι οχημάτων 134 Συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας 5 Βεβαιωθείσες τροχονομικές παραβάσεις 24 Ακινητοποιήσεις οχημάτων 1

Τα στοιχεία αποτυπώνουν στοχευμένη δράση σε πολλαπλά μέτωπα: από τον εντοπισμό παράνομων παροχών ρεύματος έως την αναχαίτιση επικίνδυνων συμπεριφορών στην κυκλοφορία.

Γιατί αφορά την τοπική κοινωνία

Η ρευματοκλοπή δεν είναι απλώς ποινικό αδίκημα· προκαλεί απώλειες ενέργειας, δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια εγκαταστάσεων και μετακυλίει κόστη. Σε μια περίοδο που τα νοικοκυριά της Καρδίτσας πιέζονται από το συνολικό κόστος διαβίωσης, η διασφάλιση της νομιμότητας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης έχει άμεση σημασία. Εξίσου κρίσιμο είναι το σκέλος της οδικής ασφάλειας: οι 24 παραβάσεις που βεβαιώθηκαν δείχνουν ότι οι έλεγχοι λειτουργούν αποτρεπτικά, ιδιαίτερα σε δρόμους με αυξημένη κίνηση και σε ώρες αιχμής.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες, τα παραπάνω σημαίνουν πιο συχνούς ελέγχους και ανάγκη αυστηρής συμμόρφωσης, είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος είτε για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η παρουσία μικτών κλιμακίων ενισχύει την ταχύτητα ανταπόκρισης και την κάλυψη μεγαλύτερης έκτασης εντός της περιφερειακής ενότητας.

Συνέχεια των δράσεων

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός εξελίσσεται διαρκώς, με εναλλαγή σημείων ελέγχου και διεύρυνση του πεδίου, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ευρήματα. Όπως υπογραμμίστηκε:

«Σημειώνεται ότι, οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν.»

Η διατήρηση σταθερής παρουσίας στους δρόμους και στις γειτονιές της Καρδίτσας και των Σοφάδων αποσκοπεί στην πρόληψη, πριν την καταστολή. Στο μέτρο που τα κλιμάκια παραμένουν ενεργά, η τοπική κοινωνία αναμένει σταδιακή μείωση των περιστατικών παραβατικότητας, καθώς και εξομάλυνση της καθημερινότητας.

Τι να κρατήσουμε

Η στοχευμένη επιτήρηση οδήγησε σε 5 συλλήψεις για ρευματοκλοπή, επιβεβαιώνοντας ότι οι έλεγχοι σε κρίσιμες υποδομές αποδίδουν.

συλλήψεις για ρευματοκλοπή, επιβεβαιώνοντας ότι οι έλεγχοι σε κρίσιμες υποδομές αποδίδουν. Οι 24 τροχονομικές παραβάσεις αναδεικνύουν επίκαιρη την ανάγκη για υπεύθυνη οδήγηση στην πόλη και την περιφέρεια.

τροχονομικές παραβάσεις αναδεικνύουν επίκαιρη την ανάγκη για υπεύθυνη οδήγηση στην πόλη και την περιφέρεια. Η συνέχιση των επιχειρήσεων σημαίνει ότι αντίστοιχες δράσεις θα επεκταθούν, με έμφαση σε πρόληψη και συμμόρφωση.

Το επόμενο διάστημα, οι πολίτες θα πρέπει να αναμένουν ελέγχους με παρόμοια ένταση και να προσαρμόσουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους, τόσο στην οδική κυκλοφορία όσο και στη χρήση και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τη νομοθεσία.