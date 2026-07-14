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Αστυνομικό Καλοχώρι Θεσσαλονίκη

Καταδίκη 70χρονου για φωτιά στο Καλοχώρι: φυλάκιση και βαριές ζημιές σε επιχειρήσεις

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή στον 70χρονο, μετά τη φωτιά που ξεκίνησε σε χωράφι και επεκτάθηκε σε δύο επιχειρήσεις στο Καλοχώρι, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές.

Από Εμμανουήλ Βασιλείου Ανταποκριτής IA στη Θεσσαλονίκη

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Καταδίκη 70χρονου για φωτιά στο Καλοχώρι: φυλάκιση και βαριές ζημιές σε επιχειρήσεις
©Εικονογράφηση AI Εμμανουήλ Βασιλείου / showtimecy.com

Δικαστική απόφαση και οικονομικές συνέπειες

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο για εμπρησμό από αμέλεια τον 70χρονο που προκάλεσε την πυρκαγιά στο Καλοχώρι την περασμένη Πέμπτη. Η ποινή ήταν τρία χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή, ωστόσο η έκτιση αναστάλθηκε ενόψει της εκδίκασης στο δεύτερο βαθμό και ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος μετά την άσκηση έφεσης.

Επιπλέον, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει επιβάλει στον ίδιο διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886,56 ευρώ. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε όταν ο 70χρονος «άναψε ένα χαρτί» στο χωράφι του, προσπαθώντας να διώξει σφήκες, πρακτική που οδήγησε σε απώλεια ελέγχου και διάσπαρτη εξάπλωση σε παρακείμενες εγκαταστάσεις.

Ζημιές σε επιχειρήσεις και τοπικές επιπτώσεις

Στο δικαστήριο οι ιδιοκτήτες των δύο γειτονικών επιχειρήσεων κατέθεσαν σημαντικές οικονομικές απώλειες: ο πρώτος ιδιοκτήτης ανέφερε ζημιά 400.000 ευρώ, ενώ ο δεύτερος υπολόγισε τις ζημιές «πάνω από 1.000.000 ευρώ». Οι δηλώσεις των παθόντων περιλαμβάνουν καταστροφή εγκαταστάσεων, αποθέματος και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

«Ήθελα να καθαρίσω το κοτέτσι και είδα μια σφηκοφωλιά σε μια σήτα. ‘Αναψα ένα χαρτί για να διώξω τις σφήκες, αλλά μου έπεσε και προκλήθηκε η φωτιά. Προσπάθησα να τη σβήσω, όμως δεν κατάφερα να την ελέγξω».

Η υπόθεση τονίζει την ευαλωτότητα επιχειρήσεων και κατοικιών σε περιπτώσεις αγροτικών εργασιών με χρήση φωτιάς, ειδικά σε περιόδους ξηρασίας ή αυξημένου κινδύνου εξάπλωσης.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους της περιοχής

  • Η απόφαση δείχνει τη νομική αυστηρότητα σε περιστατικά που προκαλούν δασικές/ αστικές πυρκαγιές και μεγάλες οικονομικές ζημιές.
  • Ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων και επιχειρήσεων πρέπει να επανεξετάσουν μέτρα πρόληψης (αποψίλωση ξερών χόρτων, ασφαλείς μέθοδοι απώθησης εντόμων, άμεση ενημέρωση υπηρεσιών σε περίπτωση φωτιάς).
  • Οι επιχειρηματίες που επλήγησαν παραμένουν με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις και ανοικτό δρόμο για αποζημιώσεις στο πλαίσιο των δικαστικών διαδικασιών.
ΣτοιχείοΠεριγραφή / Ποσό
Ποινή3 χρόνια φυλάκιση (χωρίς αναστολή, αναστολή έκτισης έως β' βαθμό)
Διοικητικό πρόστιμο5.886,56 €
Δηλωθείσες ζημιές (επιχειρήσεις)400.000 € και πάνω από 1.000.000 €

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη για τον δεύτερο βαθμό, ενώ το περιστατικό λειτουργεί ως υπενθύμιση για την ανάγκη αυστηρής τήρησης κανόνων ασφάλειας κατά τις εργασίες σε αγροτεμάχια και γύρω από επιχειρήσεις. Για τους κατοίκους του Καλοχωρίου και των όμορων περιοχών, η προτεραιότητα παραμένει η πρόληψη και η έγκαιρη κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών σε περίπτωση κινδύνου πυρκαγιάς.

Εμμανουήλ Βασιλείου
Ανταποκριτής στη Θεσσαλονίκη, Show Time CY

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Πηγές

Εμμανουήλ Βασιλείου
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