Καταδίωξη με μεγάλες ποσότητες κάνναβης πέρασε από το Χαλάνδρι: σύλληψη 30χρονου

Νυχτερινή καταδίωξη σε Χαλάνδρι και Αγία Παρασκευή οδήγησε στη σύλληψη 30χρονου συνοδηγού και στον εντοπισμό 49 συσκευασιών με συνολικά 61,25 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Ο οδηγός διέφυγε και αναζητείται.

Καταδίωξη τα ξημερώματα σε Χαλάνδρι και Αγία Παρασκευή

Νυχτερινό περιστατικό με έντονη αστυνομική κινητοποίηση εκτυλίχθηκε λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Ιουλίου, όταν περιπολικά της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής επιχείρησαν να ελέγξουν Ι.Χ. στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός δεν σταμάτησε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη σε οδούς της Αγίας Παρασκευής και του Χαλανδρίου.

Η πορεία του οχήματος έληξε αιφνίδια όταν προσέκρουσε σε κράσπεδο στη Λεωφόρο Χαλανδρίου. Οι δύο επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν στη συμβολή των Λεωφόρων Μεσογείων και Χαλανδρίου έναν 30χρονο συνοδηγό, υπήκοο Αζερμπαϊτζάν. Ο οδηγός διέφυγε και αναζητείται.

Εντοπισμός 61,25 κιλών ακατέργαστης κάνναβης

Κατά την έρευνα στο όχημα, οι αρχές βρήκαν 49 συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 61 κιλά και 250 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Σε βάρος του 30χρονου σχηματίζεται δικογραφία από το αρμόδιο τμήμα της Αγίας Παρασκευής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του οδηγού και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Στοιχείο Πληροφορία Χρόνος Λίγο μετά τη 01:00, Τρίτη 7/7 Περιοχές Χαλάνδρι - Αγία Παρασκευή Σύλληψη Συμβολή Λ. Μεσογείων & Λ. Χαλανδρίου Κατάσχεση 61,25 κιλά ακατέργαστης κάνναβης Συσκευασίες 49

Τι εξετάζουν οι αρχές

Οι διωκτικές υπηρεσίες ερευνούν την προέλευση και τον προορισμό της μεγάλης ποσότητας, καθώς και τον ρόλο των δύο επιβαινόντων: αν επρόκειτο για απλούς μεταφορείς ή για εμπλοκή σε ευρύτερο δίκτυο διακίνησης. Η εικόνα που προκύπτει μέχρι στιγμής δείχνει οργανωμένη μεταφορά με σαφή προσπάθεια αποφυγής ελέγχου, κάτι που εξηγεί και την επικίνδυνη οδήγηση εντός κατοικημένων περιοχών.

«Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.»

Τοπικός αντίκτυπος για το Χαλάνδρι

Το περιστατικό άγγιξε κεντρικούς οδικούς άξονες του Χαλανδρίου, από τη Λ. Χαλανδρίου έως το κομβικό σημείο με τη Λ. Μεσογείων, όπου κινείται καθημερινά μεγάλος αριθμός οδηγών και πεζών. Η καταδίωξη και η πρόσκρουση σε κράσπεδο υπογραμμίζουν τον κίνδυνο που προκαλεί η διαφυγή υπόπτων σε ώρες χαμηλής κυκλοφορίας, με άμεσο αποδέκτη τις γειτονιές της πόλης. Η άμεση ανταπόκριση των πληρωμάτων της Άμεσης Δράσης περιόρισε την έκταση του συμβάντος και οδήγησε σε κατάσχεση σημαντικής ποσότητας ναρκωτικών.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της διακίνησης ναρκωτικών σε ευρύτερες περιοχές των βορείων προαστίων. Η παρουσία περιπολιών και οι στοχευμένοι έλεγχοι σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου παραμένουν κρίσιμο εργαλείο για την αποτροπή μεταφορών με υψηλό κίνδυνο.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Οι έρευνες για τον οδηγό που διέφυγε συνεχίζονται. Οποιαδήποτε ασφαλής και τεκμηριωμένη πληροφορία μπορεί να βοηθήσει, πρέπει να διαβιβάζεται αρμοδίως.

Η κίνηση σε βασικούς άξονες όπως η Λ. Χαλανδρίου και η Λ. Μεσογείων ενδέχεται κατά διαστήματα να επηρεάζεται όταν βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις ελέγχου.

Η κατάσχεση μεγάλης ποσότητας δείχνει αυξημένη επαγρύπνηση των αρχών· η συνέχιση των ελέγχων αναμένεται, με στόχο την αποτροπή οργανωμένων μεταφορών.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερα για την ταυτοποίηση του οδηγού και τις διασυνδέσεις του φορτίου. Η τοπική κοινωνία του Χαλανδρίου παρακολουθεί τις εξελίξεις, με βασικό ζητούμενο τη διασφάλιση της καθημερινότητας και της οδικής ασφάλειας στους πολυσύχναστους κόμβους της πόλης.