Κατερίνη: Μεγάλη φιλανθρωπική βραδιά για τη «Δυσφορία Φύλου» ενισχύει τη Μέριμνα Παιδιού

Περισσότερα από <strong>20.000 ευρώ</strong> συγκεντρώθηκαν στην εκδήλωση «Δυσφορία Φύλου: Από την κατανόηση στην υποστήριξη», που φιλοξενήθηκε στο Mediterranean Village της Κατερίνης και στήριξε τη Μέριμνα Παιδιού.

Σημαντική οικονομική και ενημερωτική πρωτοβουλία στην Κατερίνη

Το βράδυ της Τετάρτης 8 Ιουλίου 2026 το Mediterranean Village στην Κατερίνη γέμισε από κόσμο για την εκδήλωση με τίτλο «Δυσφορία Φύλου: Από την κατανόηση στην υποστήριξη». Η πρωτοβουλία, υπό την αιγίδα της παιδιάτρου Δρ. Ελένης Κωτσή, συνδύασε επιστημονική ενημέρωση και φιλανθρωπία για την υποστήριξη των τοπικών δομών που εργάζονται με παιδιά.

Στην κατάμεστη αίθουσα μίλησαν διακεκριμένοι επιστήμονες και ειδικοί οι οποίοι ανέδειξαν τις ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της δυσφορίας φύλου και την ανάγκη για ολιστική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Οι ομιλίες τόνισαν τη διαφορά μεταξύ βιολογικού φύλου και ταυτότητας φύλου καθώς και τη σημασία της έγκαιρης και επιστημονικά θεμελιωμένης παρέμβασης.

«Η γνώση γίνεται κατανόηση, η κατανόηση γίνεται υποστήριξη και η υποστήριξη γίνεται αγκαλιά και αγάπη»

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εκδήλωση έχει συγκεντρώσει σχεδόν 21.000 ευρώ, πόρος που θα ενισχύσει απευθείας το έργο της τοπικής ΜΚΟ Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης. Η πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια σειράς φιλανθρωπικών δράσεων με γενικό σύνθημα «Αναγνωρίζω-Αποδέχομαι-Αγκαλιάζω», που στοχεύουν τόσο στην ευαισθητοποίηση των πολιτών όσο και στην οικονομική στήριξη δομών του νομού.

Χρηματική στήριξη: ~21.000 € (προς Μέριμνα Παιδιού)

(προς Μέριμνα Παιδιού) Τοποθεσία εκδήλωσης: Mediterranean Village, Κατερίνη

Κύριος στόχος: ενημέρωση, αποδοχή και υποστήριξη παιδιών με δυσφορία φύλου

Η παρουσία πλήθους πολιτών, επαγγελματιών υγείας και φορέων υπογραμμίζει την τοπική ευαισθησία στο ζήτημα και τη διάθεση για συστηματική στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν ψυχολογικές πιέσεις λόγω της ταυτότητας φύλου. Οι διοργανωτές επεσήμαναν την ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης γονέων, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών που ερχονται σε επαφή με παιδιά.

Το ποσό που συγκεντρώθηκε θα αξιοποιηθεί για την ενίσχυση των προγραμμάτων της Μέριμνας Παιδιού στην περιοχή, όπως ενημέρωση, ψυχολογική στήριξη και υπηρεσίες υποστήριξης οικογενειών. Η επιτυχία της εκδήλωσης θεωρείται σημαντικό δείγμα τοπικής αλληλεγγύης και δείχνει αυξανόμενο ενδιαφέρον για θέματα δικαιωμάτων και ψυχικής υγείας στην Κατερίνη.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 8 Ιουλίου 2026 Τοποθεσία Mediterranean Village, Κατερίνη Συγκεντρωθέν ποσό ~21.000 € Δικαιούχος Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης

Η εκδήλωση αφήνει τοπικά ένα σαφές μήνυμα: η ενημέρωση και η στήριξη μπορούν να συνυπάρξουν με τη συλλογική προσπάθεια, προσφέροντας χειροπιαστή βοήθεια σε δομές που στηρίζουν ευάλωτες ομάδες παιδιών στην Πιερία.