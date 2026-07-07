Κατερίνη: Σε εκπαίδευση οι 10 νέοι δημοτικοί αστυνομικοί – επιχειρησιακά από Νοέμβριο

Δέκα νέοι δημοτικοί αστυνομικοί εκπαιδεύονται στον Δήμο Κατερίνης και αναμένεται να ενισχύσουν το σώμα, που φτάνει πλέον τους 25, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την προστασία του δημόσιου χώρου.

Ενίσχυση με νέο προσωπικό και σαφές χρονοδιάγραμμα

Στον Δήμο Κατερίνης ξεκίνησε η βασική εκπαίδευση των 10 νέων δημοτικών αστυνομικών, οι οποίοι διορίστηκαν μέσω της προκήρυξης 1Κ του ΑΣΕΠ (2024). Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής, οι επιτυχόντες, αφού ορκίστηκαν και ολοκληρώσουν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους το θεωρητικό και πρακτικό σκέλος της κατάρτισής τους, θα ενσωματωθούν από τον Νοέμβριο στην καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας.

Η εκπαίδευση διεξάγεται ήδη, καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου, με συμμετοχή στο επιχειρησιακό έργο, ώστε οι νεοδιορισθέντες να αποκτήσουν επίγνωση διαδικασιών και πεδίου. Με την προσθήκη τους, το δυναμικό της Δημοτικής Αστυνομίας ανέρχεται σε 25 άτομα, αριθμός που, σύμφωνα με τον Δήμο, επιτρέπει πιο συνεκτική παρουσία στον δημόσιο χώρο.

Προτεραιότητα η εξυπηρέτηση του πολίτη

Η δημοτική αρχή τοποθετεί τον πολίτη στο επίκεντρο. Όπως υπογράμμισε ο δήμαρχος Ιωάννης Ντούμος:

«Πρώτη προτεραιότητα για εμάς είναι να υπηρετήσουμε τον δημότη. Για αυτό και θεωρούμε τη Δημοτική Αστυνομία μία σημαντική υπηρεσία για την πόλη. Ο Δήμος Κατερίνης αποκτά πλέον ένα σώμα 25 δημοτικών αστυνομικών. Στόχος μας είναι η παρουσία των δημοτικών αστυνομικών να συμβάλλει στην προστασία του δημόσιου χώρου και στην καλή λειτουργία της πόλης».

Στο ίδιο πνεύμα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ελευθέριος Παγωνίδης επεσήμανε ότι με την ενσωμάτωση των νέων στελεχών ενισχύεται το υπεύθυνο έργο της υπηρεσίας και διατύπωσε δέσμευση για αποτελεσματικές παρεμβάσεις με σεβασμό προς τον πολίτη και την καθημερινότητά του.

Τι αλλάζει για την πόλη και τους δημότες

Η ενδυνάμωση της Δημοτικής Αστυνομίας έχει άμεσες προεκτάσεις στην εικόνα και τη λειτουργία της πόλης. Με μεγαλύτερο αριθμό στελεχών και πιο σταθερή επιχειρησιακή παρουσία, ο Δήμος εκτιμά ότι θα μπορεί να ανταποκρίνεται πιο συστηματικά σε ζητήματα τάξης και ευταξίας στον δημόσιο χώρο. Η τρέχουσα φάση εκπαίδευσης, που συνδυάζει θεωρία και πράξη, στοχεύει σε ομοιογενείς διαδικασίες και ενιαία εφαρμογή των κανονισμών.

Ενίσχυση της καθημερινής εποπτείας σε κοινόχρηστους χώρους.

Καλύτερη οργάνωση των βαρδιών με περισσότερα διαθέσιμα πληρώματα.

Βελτιωμένη ανταπόκριση σε αιτήματα πολιτών, χάρη στην αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η συνολική αποτελεσματικότητα θα κριθεί στην πράξη από τον Νοέμβριο και έπειτα, όταν οι νέοι υπάλληλοι θα αναλάβουν πλήρη καθήκοντα. Ως τότε, η συμμετοχή τους στις καθημερινές διαδικασίες παρέχει πολύτιμη εξοικείωση με το πεδίο και δίνει στην υπηρεσία εικόνα για τα επιχειρησιακά κενά που χρήζουν κάλυψης.

Εκπαίδευση: περιεχόμενο και στόχοι

Το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον Δήμο, έχει διττή δομή: θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση. Στο θεωρητικό σκέλος περιλαμβάνονται κανονιστικά πλαίσια και διαδικασίες, ενώ η πρακτική διάσταση συνδέει τους νεοδιορισθέντες με την καθημερινότητα της υπηρεσίας. Η επιλογή αυτού του συνδυασμού αποσκοπεί στη σταδιακή και ασφαλή ένταξη των νέων στελεχών στο υφιστάμενο οργανόγραμμα.

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Το επόμενο τετράμηνο και ο ορίζοντας Νοεμβρίου

Το επόμενο διάστημα θα λειτουργήσει ως γέφυρα μέχρι την πλήρη ανάληψη καθηκόντων. Η υπηρεσία αξιοποιεί τον Ιούλιο για επιχειρησιακή εκπαίδευση επί του πεδίου, ενώ αναμένονται η ολοκλήρωση των υπόλοιπων κύκλων κατάρτισης και η οργανωτική προσαρμογή, ώστε από τον Νοέμβριο η Δημοτική Αστυνομία να διαθέτει επαρκή σύνθεση για πιο σταθερή παρουσία σε καίρια σημεία της πόλης.

Η ουσία για τους κατοίκους της Κατερίνης είναι ότι το επόμενο φθινόπωρο η Δημοτική Αστυνομία θα επιχειρεί με ενισχυμένο προσωπικό. Η δημοτική αρχή συνδέει αυτή την αλλαγή με βελτίωση της καθημερινότητας και της λειτουργίας του δημόσιου χώρου, θέτοντας ως σταθερή πυξίδα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.