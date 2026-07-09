Κατερίνη: Σε εξέλιξη εργασίες ενίσχυσης στη γέφυρα του Πέλεκα στην Ανδρομάχη

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας προχωρά σε τεχνικές παρεμβάσεις στη γέφυρα του Πέλεκα με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και επίβλεψη της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

Εργασίες αναβάθμισης για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρεμβάσεις στη γέφυρα του ποταμού Πέλεκα, στην περιοχή της Ανδρομάχης Πιερίας, σε ένα έργο που στοχεύει στην ενίσχυση της στατικής επάρκειας και στη διασφάλιση της κυκλοφορίας για τους κατοίκους της περιοχής. Οι εργασίες επιβλέπονται από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας υπό την ευθύνη της αντιπεριφερειάρχη Σοφίας Μαυρίδου.

Στα πλαίσια της παρέμβασης έχουν ήδη τοποθετηθεί ειδικοί οπλισμοί στα βάθρα της γέφυρας. Το σταδιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος για την ενίσχυση των δομικών στοιχείων, με χρήση εξειδικευμένων τεχνικών προδιαγραφών που προβλέπονται από την επίβλεψη της υπηρεσίας.

Η δημοτική και περιφερειακή διοίκηση προωθούν το έργο μέσω αξιοποίησης πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενταγμένο στη σύμβαση συντήρησης του εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Πιερίας για την περίοδο 2024-2025. Οι κύριες οικονομικές παραμέτρους που συνοδεύουν την παρέμβαση παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω:

Στοιχείο Ποσό Προϋπολογισμός μελέτης 1.300.000,00 ευρώ Ποσό υπογραφείσας σύμβασης (συμπ. ΦΠΑ 24%) 960.402,00 ευρώ

Οι παρεμβάσεις εξελίσσονται με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και τη διατήρηση της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου. Όπως υπογραμμίστηκε από την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη,

«Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.»

Για τους κατοίκους της Ανδρομάχης και των κοντινών οικισμών η ολοκλήρωση των εργασιών σηματοδοτεί μείωση των ρίσκων που σχετίζονται με την κυκλοφορία και βελτίωση της προσβασιμότητας. Σύντομες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και φάσεις εργασιών ενδέχεται να επηρεάσουν προσωρινά τις διέλευσεις, γι' αυτό οι οδηγοί και οι πεζοί καλούνται να συμμορφώνονται με την επικαιροποιημένη σήμανση και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Το έργο εντάσσεται σε ευρύτερη σύμβαση συντήρησης του δικτύου Π.Ε. Πιερίας για 2024-2025.

Η επίβλεψη γίνεται με αυστηρά ποιοτικά και χρονικά κριτήρια από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν ειδικούς οπλισμούς και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για τη στατική ενίσχυση.

Η ομαλή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αναμένεται να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της υποδομής και να μειώσει τον κίνδυνο έκτακτων παρεμβάσεων στο μέλλον. Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας δηλώνει δέσμευση στη συνέχιση ανάλογων έργων για τη διαρκή αναβάθμιση των υποδομών της περιοχής.