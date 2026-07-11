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Κατηγορίες για ανθρωποκτονία και τρομοκρατία στους τρεις συλληφθέντες για την πολύνεκρη εμπρηστική επίθεση

Τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης καθώς τους αποδίδονται βαριές κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Από Εμμανουήλ Βασιλείου Ανταποκριτής IA στη Θεσσαλονίκη

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Κατηγορίες για ανθρωποκτονία και τρομοκρατία στους τρεις συλληφθέντες για την πολύνεκρη εμπρηστική επίθεση
©Εικονογράφηση AI Εμμανουήλ Βασιλείου / showtimecy.com

Νέα εξέλιξη στη δικογραφία για την επίθεση στην οικία Νέστορα

Η Δικαιοσύνη της Θεσσαλονίκης δέχτηκε σήμερα τη δικογραφία που συνοδεύει τη σύλληψη τριών προσώπων σε σχέση με την εμπρηστική επίθεση που κόστισε τη ζωή σε μία γυναίκα και τραυμάτισε πολλούς κατοίκους πολυκατοικίας. Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για σειρά βαρύτατων πράξεων, με συνέπεια οι κατηγορούμενοι να παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την απολογία τους ενώπιον της ανακρίτριας.

Οι τρεις προσαχθέντες —δύο άνδρες και μια γυναίκα— προσήχθησαν στο Δικαστικό Μέγαρο υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στον περιβάλλοντα χώρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, εμπρησμό, έκρηξη, παράνομη κατοχή εκρηκτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και κατηγορίες που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε οργανωμένη τρομοκρατική δραστηριότητα.

  • Ηλικίες των κατηγορουμένων: 29 και 24 ετών (άνδρες) και 26 ετών (γυναίκα).
  • Ρόλοι που αποδίδονται: οι αρχές θεωρούν ότι δύο από τους συλληφθέντες ενδέχεται να έχουν ενεργήσει ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης, ενώ σε τρίτο αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού/παροχέα καταλύματος.
  • Διακριβούμενο πλαίσιο: οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές αξιοποιούν υλικό προανακριτικής φύσης και κάμερες ασφαλείας για την ταυτοποίηση προσώπων και στοιχείων.

Από τις έρευνες της Αντιτρομοκρατικής προκύπτει ότι την ημέρα των επιθέσεων σημειώθηκαν πολλαπλά περιστατικά σε χρονικό διάστημα μικρότερο των είκοσι λεπτών. Η Αστυνομία εκτιμά ότι σε αυτές ενδέχεται να ενεπλάκησαν τουλάχιστον δύο ομάδες, με τη μια να θεωρείται υπεύθυνη για την επιχείρηση στην οικία της οικογένειας Νέστορα.

ΚατηγορούμενοιΗλικίαΚύριες κατηγορίες
Άτομο Α29Ανθρωποκτονία, εμπρησμός, συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, όπλα/εκρηκτικά
Άτομο Β26Ανθρωποκτονία, εμπρησμός, συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, όπλα/εκρηκτικά
Άτομο Γ24Συνεργία — παροχή καταλύματος, συμμετοχή στα λοιπά αδικήματα

Οι τρεις κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι. Στον χώρο του Δικαστικού Μεγάρου υπήρξε συγκέντρωση ατόμων που ανταποκρίθηκαν σε διαδικτυακά καλέσματα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις για την αποτροπή εντάσεων.

Για τους κατοίκους της περιοχής η εξέλιξη σηματοδοτεί αυξημένη κινητοποίηση των Αρχών και νέο κύμα ελέγχων στα περιβάλλοντα σημεία. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων στις διαδοχικές επιθέσεις που αναστάτωσαν συνοικίες της πόλης και προκάλεσαν σοβαρές ανησυχίες στην τοπική κοινωνία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι η διαδικασία της ταυτοποίησης και η συλλογή πειστηρίων προχωρούν με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και τη διασφάλιση της αμεροληψίας της δίκης. Περαιτέρω δηλώσεις αναμένονται μετά τις απολογίες ενώ το δικαστικό στάδιο θα καθορίσει την πορεία της υπόθεσης στη συνέχεια.

Σχετικά θέματα Ανθρωποκτονία Αντιτρομοκρατική δικαστικά εμπρησμός

Πηγές

Εμμανουήλ Βασιλείου
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