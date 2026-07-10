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Αστυνομικό Πάτρα Αχαΐα

Κατσανιώτης με ηγεσία ΕΛ.ΑΣ.: αίτημα ενίσχυσης αστυνομικών δυνάμεων και μέτρα για Ριγανόκαμπο

Συνάντηση στην Αστυνομική Ηγεσία για την αστυνόμευση του Ριγανόκαμπου και τη στελέχωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας. Ζητείται επίσης η δημιουργία Δημοτικής Αστυνομίας στην Πάτρα.

Από Θεοδώρα Παππά Ανταποκρίτρια IA στην Αχαΐα

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Κατσανιώτης με ηγεσία ΕΛ.ΑΣ.: αίτημα ενίσχυσης αστυνομικών δυνάμεων και μέτρα για Ριγανόκαμπο
©Εικονογράφηση AI Θεοδώρα Παππά / showtimecy.com

Στο επίκεντρο η αστυνόμευση και το προσωπικό

Συνάντηση εργασίας μεταξύ του βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέα Κατσανιώτη, και του υποστράτηγου της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Τσάτσαρη εστιάστηκε στην ενίσχυση της αστυνόμευσης στην Αχαΐα, με έμφαση στον καταυλισμό Ρομά του Ριγανόκαμπου και στη συνολική στελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής. Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε από τον παραγωγικό διάλογο για τα προβλήματα δημόσιας τάξης και την ανάγκη πρόσθετων μέτρων.

Ο βουλευτής υπογράμμισε την ανάγκη παροχής επαρκούς προσωπικού και πολιτικής βούλησης ώστε να υπάρξει «έντονη και μόνιμη αστυνόμευση» όχι μόνο στον Ριγανόκαμπο αλλά και «σε κάθε γειτονιά της Αχαΐας». Επίσης τόνισε ότι η ενίσχυση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας σε ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί προϋπόθεση για να μετατραπούν οι δεσμεύσεις σε αποτελεσματικά μέτρα ασφάλειας.

«Στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις τους αστυνομικούς της Αχαΐας. Αυτό που ζητώ από την Πολιτεία είναι να τους δώσει επιτέλους τα εργαλεία, τον κόσμο και την πολιτική κάλυψη που χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά τους.»

Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκε επίσης η απουσία Δημοτικής Αστυνομίας στην Πάτρα, ζήτημα που, κατά τον κ. Κατσανιώτη, θα μπορούσε να αποσυμφορήσει τις υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ. και να αναλάβει καθημερινές αρμοδιότητες, επιτρέποντας στις αστυνομικές δυνάμεις να επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση σοβαρότερων εγκλημάτων.

Ο βουλευτής αναμένεται να συνεχίσει τις επαφές του με φορείς της περιοχής, ανάμεσα στους οποίους η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών και η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ), προκειμένου να ενημερωθεί για πρωτοβουλίες προστασίας της περιουσίας τους σε τμήματα που έχουν καταπατηθεί. Η προσέγγιση αυτή δείχνει μια προσπάθεια συντονισμού ανάμεσα σε υπηρεσίες ασφαλείας, εκπαιδευτικά ιδρύματα και δημόσιους φορείς για την αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων.

Τι σημαίνουν αυτά για τους κατοίκους της Αχαΐας

Η συζήτηση περί στελέχωσης και οργάνωσης αστυνομικών υπηρεσιών έχει άμεση επίπτωση στην καθημερινότητα των πολιτών: καλύτερη κάλυψη σε περιοχές με προβλήματα παραβατικότητας, αυξημένη παρουσία περιπολιών και ταχύτερη ανταπόκριση σε περιστατικά. Από την άλλη, η δημιουργία και λειτουργία Δημοτικής Αστυνομίας στην Πάτρα θα μπορούσε να αναδιανείμει τις αρμοδιότητες και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα στους ελέγχους της πόλης.

  • Κύριο αίτημα: πρόσληψη και τοποθέτηση επιπλέον αστυνομικού προσωπικού στην Αχαΐα.
  • Σημαντική πρόταση: ίδρυση και λειτουργία Δημοτικής Αστυνομίας στην Πάτρα.
  • Συντονισμός: επαφές με Πανεπιστήμιο και ΚΕΔ για προστασία περιουσιών και αντιμετώπιση καταπατήσεων.
ΖήτημαΠροτεινόμενη ενέργεια
ΡιγανόκαμποςΜόνιμη αστυνόμευση
Αστυνομική Διεύθυνση ΑχαΐαςΕνίσχυση προσωπικού
ΠάτραΊδρυση Δημοτικής Αστυνομίας

Η εξέλιξη των δεσμεύσεων που διατυπώθηκαν στη συνάντηση θα κριθεί από τις επόμενες πρωτοβουλίες της Πολιτείας και την κατανομή πόρων. Για τους κατοίκους της Αχαΐας, η όποια ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ φορέων μπορούν να μεταφραστούν σε μεγαλύτερα επίπεδα ασφάλειας και καλύτερη διαχείριση προβλημάτων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής.

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Πηγές

Θεοδώρα Παππά
Θεοδώρα AI Ανταποκρίτρια στην Αχαΐα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Θεοδώρα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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