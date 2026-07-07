Κέρκυρα: Διακοπή ρεύματος εισόδου στην Παλαιοκαστρίτσας λόγω μεγάλης βλάβης αγωγού

Μεγάλη βλάβη στον μεταλλικό κεντρικό αγωγό ύδρευσης Φ400 στην ΕΟ Παλαιοκαστρίτσας προκαλεί διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα εισόδου. Εφαρμόζεται αντιδρόμηση από τον κόμβο Αλυκών έως τον κόμβο Ποταμού, με σήμανση της Τροχαίας και έως την αποκατάσταση από τη ΔΕΥΑΚ.

Μεγάλη βλάβη σε κεντρικό αγωγό – Άμεσες ρυθμίσεις κυκλοφορίας

Σημαντική αναστάτωση στην οδική κυκλοφορία προς την πόλη της Κέρκυρας προκάλεσε σοβαρή βλάβη στον μεταλλικό κεντρικό αγωγό ύδρευσης Φ400, στο σημείο της πρώην ΕΚΑΤΗ επί της Εθνικής Οδού Παλαιοκαστρίτσας. Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑ Κέρκυρας, σε συνεργασία με την Τροχαία, διακόπηκε η κυκλοφορία και στις δύο λωρίδες του ρεύματος εισόδου προς την πόλη, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες αποκατάστασης από συνεργείο της επιχείρησης.

Πού εφαρμόζεται η αντιδρόμηση

Για τη διασφάλιση της ροής των οχημάτων, δεσμεύεται ως προσωρινή είσοδος η μία από τις δύο λωρίδες του ρεύματος εξόδου. Η αντιδρόμηση ισχύει από τον κόμβο Αλυκών έως τον κόμβο Ποταμού, με κατάλληλη σήμανση που έχει ήδη τοποθετήσει η Τροχαία.

Σημείο Ρύθμιση κυκλοφορίας Ρεύμα εισόδου προς πόλη Κλειστό και στις δύο λωρίδες Ρεύμα εξόδου από πόλη Δέσμευση μίας λωρίδας για αντιδρόμηση (είσοδος) Τμήμα ρύθμισης Από κόμβο Αλυκών έως κόμβο Ποταμού

Τι σημαίνει για τους οδηγούς

Οι ρυθμίσεις ισχύουν έως την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ. Η επιχείρηση έχει ανακοινώσει ότι για κάθε νεότερη εξέλιξη θα υπάρξει ενημέρωση με επόμενη ανακοίνωση.

Οι μετακινήσεις προς την πόλη αναμένεται να πραγματοποιούνται με χαμηλότερες ταχύτητες στο τμήμα της αντιδρόμησης. Η τήρηση της σήμανσης και των υποδείξεων της Τροχαίας είναι κρίσιμη για την ασφάλεια όλων και για την αποφυγή επιπλέον καθυστερήσεων στο βασικό οδικό άξονα που εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο όγκο οχημάτων.

Χρήσιμες επισημάνσεις για την κίνηση

Προβλέψτε επιπλέον χρόνο για μετακινήσεις προς το κέντρο κατά τη διάρκεια των εργασιών.

για μετακινήσεις προς το κέντρο κατά τη διάρκεια των εργασιών. Κινηθείτε με προσοχή στο τμήμα της αντιδρόμησης και ακολουθείτε πιστά τη σήμανση της Τροχαίας.

στο τμήμα της αντιδρόμησης και ακολουθείτε πιστά τη της Τροχαίας. Ελέγχετε τακτικά για νεότερες ανακοινώσεις της ΔΕΥΑΚ σχετικά με την πρόοδο αποκατάστασης.

Το τεχνικό σκέλος της βλάβης

Η ζημιά εντοπίζεται σε κεντρικό, μεταλλικό αγωγό ύδρευσης διαμέτρου Φ400, στοιχείο που εξηγεί τον αυξημένο βαθμό δυσκολίας και την ανάγκη για αυξημένα μέτρα ασφαλείας στον χώρο των εργασιών. Η επέμβαση απαιτεί πρόσβαση στο οδόστρωμα του ρεύματος εισόδου, γεγονός που κατέστησε απαραίτητη την ολική διακοπή κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο ρεύμα.

Επόμενα βήματα

Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ επιχειρούν για την αποκατάσταση της βλάβης, ενώ η Τροχαία διατηρεί τη σήμανση και την αντιδρόμηση έως ότου καταστεί ασφαλής η πλήρης επαναφορά της κυκλοφορίας. Το κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση μόλις υπάρξει πρόοδος ή αλλαγή στις ρυθμίσεις.