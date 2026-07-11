Κηφισιά: Ανανεώθηκε μέχρι το 2029 ο μέσος Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον 25χρονο μέσο Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη έως το καλοκαίρι του 2029, μετά από την ενεργό συμμετοχή του στην άμυνα της παραμονής της ομάδας την περσινή σεζόν.

Συνεχίζει στην ομάδα ο 25χρονος μέσος

Η ΠΑΕ Κηφισιά γνωστοποίησε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη έως το καλοκαίρι του 2029. Ο 25χρονος χαφ εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας τον Ιανουάριο του 2025 και μέσα στη σεζόν 2025/26 αποτέλεσε βασικό στέλεχος της προσπάθειας για την εξασφάλιση της παραμονής στη Super League.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ υπογραμμίζει ότι ο Ρουκουνάκης «πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε σημαντικό στέλεχος της ομάδας, αποτελώντας κομμάτι μείζονος σημασίας στην προσπάθεια που έκανε η Κηφισιά για την εξασφάλιση της παραμονής την περσινή αγωνιστική περίοδο».

Για τους κατοίκους και τους φιλάθλους της περιοχής, η διατήρηση παικτών που είχαν ενεργό ρόλο στην παραμονή της ομάδας σημαίνει συνέχιση σχεδιασμού με γνώμονα τη σταθερότητα στο ρόστερ εν όψει της νέας περιόδου.

Διάρκεια νέου συμβολαίου: έως καλοκαίρι 2029.

έως καλοκαίρι 2029. Άφιξη στην Κηφισιά: Ιανουάριος 2025 (από την ΑΕΚ).

Ιανουάριος 2025 (από την ΑΕΚ). 2025/26 συμμετοχές: 19 (Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδας), με 1 γκολ.

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την επέκταση συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη έως το καλοκαίρι του 2029.»

Η παραμονή μέσων με διεθνή ή εθνική εμπειρία συχνά διευκολύνει τον προγραμματισμό της ομάδας στην προετοιμασία και στο μεταγραφικό παράθυρο. Η απόφαση για ανανέωση του συμβολαίου του Ρουκουνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του επιτελείου, αντανακλά την επιδίωξη της διοίκησης για διατήρηση προσωπικού που γνωρίζει ήδη τα εσωτερικά της ομάδας.

Έτος Συμμετοχές Γκολ 2025/26 19 1

Το συμβόλαιο που είχε ισχύ έως το 2027 παρατάθηκε για δύο επιπλέον χρόνια. Για την τοπική κοινότητα της Κηφισιάς, η εξέλιξη αυτή αποτελεί θετικό μήνυμα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς ένα γνώριμο και αποδεδειγμένα χρήσιμο στέλεχος παραμένει διαθέσιμο στο ρόστερ.

Η ομάδα ευχήθηκε στον παίκτη «υγεία και κάθε επιτυχία τη νέα αγωνιστική περίοδο», έκφραση που συνοδεύει την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ.