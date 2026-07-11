Κηφισιά: Ανανεώθηκε μέχρι το 2029 ο μέσος Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης

Συνεχίζει στην ομάδα ο 25χρονος μέσος
Η ΠΑΕ Κηφισιά γνωστοποίησε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη έως το καλοκαίρι του 2029. Ο 25χρονος χαφ εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας τον Ιανουάριο του 2025 και μέσα στη σεζόν 2025/26 αποτέλεσε βασικό στέλεχος της προσπάθειας για την εξασφάλιση της παραμονής στη Super League.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ υπογραμμίζει ότι ο Ρουκουνάκης «πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε σημαντικό στέλεχος της ομάδας, αποτελώντας κομμάτι μείζονος σημασίας στην προσπάθεια που έκανε η Κηφισιά για την εξασφάλιση της παραμονής την περσινή αγωνιστική περίοδο».
Για τους κατοίκους και τους φιλάθλους της περιοχής, η διατήρηση παικτών που είχαν ενεργό ρόλο στην παραμονή της ομάδας σημαίνει συνέχιση σχεδιασμού με γνώμονα τη σταθερότητα στο ρόστερ εν όψει της νέας περιόδου.
- Διάρκεια νέου συμβολαίου: έως καλοκαίρι 2029.
- Άφιξη στην Κηφισιά: Ιανουάριος 2025 (από την ΑΕΚ).
- 2025/26 συμμετοχές: 19 (Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδας), με 1 γκολ.
«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την επέκταση συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη έως το καλοκαίρι του 2029.»
Η παραμονή μέσων με διεθνή ή εθνική εμπειρία συχνά διευκολύνει τον προγραμματισμό της ομάδας στην προετοιμασία και στο μεταγραφικό παράθυρο. Η απόφαση για ανανέωση του συμβολαίου του Ρουκουνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του επιτελείου, αντανακλά την επιδίωξη της διοίκησης για διατήρηση προσωπικού που γνωρίζει ήδη τα εσωτερικά της ομάδας.
|Έτος
|Συμμετοχές
|Γκολ
|2025/26
|19
|1
Το συμβόλαιο που είχε ισχύ έως το 2027 παρατάθηκε για δύο επιπλέον χρόνια. Για την τοπική κοινότητα της Κηφισιάς, η εξέλιξη αυτή αποτελεί θετικό μήνυμα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς ένα γνώριμο και αποδεδειγμένα χρήσιμο στέλεχος παραμένει διαθέσιμο στο ρόστερ.
Η ομάδα ευχήθηκε στον παίκτη «υγεία και κάθε επιτυχία τη νέα αγωνιστική περίοδο», έκφραση που συνοδεύει την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ.