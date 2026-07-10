Κηφισιά ενισχύεται: νέος δεξιός μπακ ο Τιάγκο Μάνσο

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Πορτογάλου δεξιού ακραίου αμυντικού Τιάγκο Μάνσο, ποδοσφαιριστή με εμπειρία σε πορτογαλικά πρωταθλήματα και σημαντική συμμετοχική παρουσία τα τελευταία δύο χρόνια στην Τοντέλα.

Κίνηση ενίσχυσης για την άμυνα της ομάδας των βορείων προαστίων

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη συνεργασίας με τον Tiago Miguel da Silva Manso, 26 ετών, που θα ενισχύσει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής. Πρόκειται για την πρώτη επαγγελματική μετακίνηση του ποδοσφαιριστή εκτός Πορτογαλίας, μετά από διαδοχικές συμμετοχές σε συλλόγους της χώρας του.

Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ περιγράφεται η πορεία του παίκτη από τις ακαδημίες έως την πιο πρόσφατη διετία στην CD Tondela, όπου καταγράφηκαν 64 συμμετοχές με 4 γκολ και 5 ασίστ. Η μεταγραφή εντάσσεται στο πλάνο ενίσχυσης του ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και στοχεύει στην αύξηση του βάθους στην δεξιά πλευρά της άμυνας.

«Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Κηφισιάς και του ευχόμαστε υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία!»

Η διαδρομή του παίκτη περιλαμβάνει επίσης παραστάσεις σε Estoril Praia, CF Os Belenenses, CD Trofense, Real SC και SU Sintrense. Στην Estoril κατέγραψε 50 συμμετοχές με 3 γκολ και 3 ασίστ, ενώ στη σεζόν 2023/24 είχε 30 εμφανίσεις με την CF Os Belenenses. Τα στοιχεία αυτά δίνουν μια εικόνα παίκτη με σταθερή συμμετοχική παρουσία στα πρωταθλήματα της Πορτογαλίας.

Ηλικία: 26 ετών (γεν. 13/12/1999).

26 ετών (γεν. 13/12/1999). Θέση: δεξιός ακραίος αμυντικός.

δεξιός ακραίος αμυντικός. Τελευταίος σταθμός: CD Tondela (64 συμμετοχές, 4 γκολ, 5 ασίστ σε δύο σεζόν).

Η μεταγραφή έχει άμεσες επιπτώσεις για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της Κηφισιάς: προσφέρει επιλογές στο δεξί άκρο και εμπειρία από πρωταθλήματα υψηλού επιπέδου της Πορτογαλίας, παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις επιλογές του προπονητή κατά την περίοδο της προετοιμασίας και στα πρώτα επίσημα ματς.

Παρακάτω συνοπτικός πίνακας με καταγεγραμμένα στατιστικά από τους συλλόγους όπου υπάρχουν στοιχεία στην ανακοίνωση:

Σύλλογος Συμμετοχές Γκολ Ασίστ Estoril Praia 50 3 3 CD Trofense 35 - - CF Os Belenenses 30 - - CD Tondela 64 4 5

Για τους κατοίκους της Κηφισιάς η είδηση αποτελεί δείγμα της προσπάθειας της ΠΑΕ να ενισχύσει το ρόστερ με παίκτες που διαθέτουν εμπειρία και σταθερή παρουσία. Η συνέχεια θα κριθεί στις πρώτες φιλικές και στις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας, όταν θα συνυπολογιστούν οι ανάγκες σχηματισμού και οι θέσεις ανταγωνισμού στο ρόστερ.