Κηφισιά: επέκταση συμβολαίου Ρουκουνάκη έως το 2029

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη, που θα παραμείνει στο ρόστερ έως το καλοκαίρι του 2029.

Σταθερότητα στο κέντρο: η Κηφισιά ανανεώνει τον Ρουκουνάκη

Η τοπική ομάδα της Κηφισιάς ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον μέσο Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνεται από την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ και αφορά τον παίκτη που εντάχθηκε στο δυναμικό του συλλόγου τον Ιανουάριο του 2025.

Η διοίκηση της ομάδας επιλέγει να διατηρήσει στο ρόστερ ένα ποδοσφαιριστή που, σύμφωνα με την ίδια την ανακοίνωση, «εξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε σημαντικό στέλεχος» και συνέβαλε στην προσπάθεια παραμονής της ομάδας την περασμένη σεζόν. Για τους κατοίκους της Κηφισιάς και τους φιλάθλους η κίνηση αυτή σηματοδοτεί επιδίωξη συνέχειας στο αγωνιστικό σχέδιο της ομάδας εν όψει της νέας περιόδου.

Έτος ένταξης: Ιανουάριος 2025

Ιανουάριος 2025 Διάρκεια νέου συμβολαίου: έως καλοκαίρι 2029

έως καλοκαίρι 2029 Συμμετοχές 2025/26: 19 (Stoiximan Super League και Κύπελλο)

Η περασμένη σεζόν βρήκε τον Ρουκουνάκη να καταγράφει 19 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο, με τον ίδιο να βρίσκει μία φορά το δρόμο προς τα δίχτυα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της ΠΑΕ. Η επέκταση της σύμβασης παρέχει στην ομάδα ασφάλεια στο μεσαίο της τρίτο, κάτι που για την τοπική κοινότητα σημαίνει λιγότερες ανησυχίες κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου.

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την επέκταση συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη έως το καλοκαίρι του 2029. Ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης εντάχθηκε στην οικογένεια της Κηφισιάς τον Ιανουάριο του 2025. Πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε σημαντικό στέλεχος της ομάδας, αποτελώντας κομμάτι μείζονος σημασίας στην προσπάθεια που έκανε η Κηφισιά για την εξασφάλιση της παραμονής την περσινή αγωνιστική περίοδο. Το 2025/26 ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης κατέγραψε 19 συμμετοχές σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος Betsson. Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία τη νέα αγωνιστική περίοδο»

Το συμβολαιογραφικό μέγεθος και οι οικονομικοί όροι της επέκτασης δεν δημοσιοποιήθηκαν στην ανακοίνωση. Ωστόσο, για την τοπική ομάδα η παραμονή βασικών γραναζιών του ρόστερ αποτελεί συνειδητή στρατηγική: η σταθερότητα στο ρόστερ διευκολύνει την προετοιμασία και την οικοδόμηση τακτικού πλάνου ενόψει της νέας σεζόν.

Σεζόν Συμμετοχές Γκολ 2025/26 19 1

Για τους κατοίκους της Κηφισιάς που παρακολουθούν στενά την ομάδα, η είδηση αυτή έχει πρακτική διάσταση: μειώνει την αβεβαιότητα σε σχέση με την ενδεκάδα της νέας περιόδου και δίνει σήμα ότι η διοίκηση προτιμά να επενδύει στην συνέχεια του υφιστάμενου ρόστερ παρά σε εκτεταμένες αλλαγές. Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν θα ακολουθήσουν και άλλες ανανεώσεις ή μεταγραφικές κινήσεις που θα συμπληρώσουν το ρόστερ.

Η ανακοίνωση κοινοποιήθηκε επίσης από τα επίσημα κανάλια της ΠΑΕ, περιλαμβανομένης της δημοσίευσης στο Instagram του συλλόγου.