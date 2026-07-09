Κηφισιά: Συλλήψεις στον σταθμό ΗΣΑΠ για επιθέσεις και αρπαγές αλυσίδων

Δύο νεαροί συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Σχεδίου Αριάδνη στον σταθμό της Κηφισιάς. Από την προανακριτική έρευνα προέκυψαν τουλάχιστον τρεις αρπαγές αλυσίδων από γυναίκες σε σταθμούς ΗΣΑΠ.

Συντονισμένη επιχείρηση και συλλήψεις στον σταθμό της Κηφισιάς

Αστυνομικοί του Σχεδίου Αριάδνη προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας σε συλλήψεις στον σταθμό του ΗΣΑΠ στην Κηφισιά, μετά από επιφυλακτική παρατήρηση και έλεγχο σε δύο νεαρούς. Οι δράστες εντοπίστηκαν επιτόπου και οδηγήθηκαν στο αρμόδιο Τμήμα για περαιτέρω έρευνα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 17 και 18 ετών. Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του 18χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε σιδερογροθιά ηλεκτρικής εκκένωσης. Στη συνέχεια, η προανακριτική διερεύνηση έδειξε ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνται για τουλάχιστον τρείς περιπτώσεις ληστειών, όπου με σωματική βία αφαίρεσαν αλυσίδες λαιμού από γυναίκες σε σταθμούς του ΗΣΑΠ.

«Σε τουλάχιστον 3 περιπτώσεις, με τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν αλυσίδες λαιμού από γυναίκες σε σταθμούς ΗΣΑΠ», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Με τη συμπλήρωση της διαδικασίας, ο φάκελος διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η επέμβαση του Σχεδίου Αριάδνη στον σταθμό της Κηφισιάς δείχνει ενεργό αστυνομική παρουσία στις μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών των βορείων προαστίων. Για πολλούς επιβάτες, ειδικά γυναίκες που χρησιμοποιούν καθημερινά τον ΗΣΑΠ, τέτοια περιστατικά επηρεάζουν άμεσα την αίσθηση ασφάλειας κατά τη μετακίνηση.

Τόπος : Σταθμός ΗΣΑΠ Κηφισιάς

: Σταθμός ΗΣΑΠ Κηφισιάς Ηλικίες κατηγορούμενων : 17, 18 ετών

: 17, 18 ετών Ποινικό αντικείμενο: Τρεις καταγεγραμμένες ληστείες, παράβαση περί όπλων

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση και, σε περίπτωση που έχουν υποστεί παρόμοια περιστατικά ή διαθέτουν πληροφορίες, να απευθυνθούν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς. Η συνεργασία των πολιτών συμβάλλει στην ταχύτερη διαλεύκανση και αποτροπή επαναλήψεων.

Στοιχείο Περιγραφή Μονάδα Σχέδιο Αριάδνη Σημείο επέμβασης Σταθμός ΗΣΑΠ Κηφισιάς Πλήθος περιστατικών 3 καταγεγραμμένες ληστείες Κατασχεθέν αντικείμενο Σιδερογροθιά ηλεκτρικής εκκένωσης

Η τοπική αστυνομία σημειώνει ότι οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη αποσαφήνιση της δράσης των συλληφθέντων και για τυχόν συμμετοχή τους σε επιπλέον περιστατικά. Οι κάτοικοι και οι τακτικοί χρήστες του ΗΣΑΠ στην Κηφισιά αναμένουν τα επόμενα βήματα της Δικαιοσύνης και τη διασφάλιση ότι παρόμοια περιστατικά θα αντιμετωπίζονται άμεσα.