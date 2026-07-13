Κιλκίς σε «πορτοκαλί» συναγερμό: πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενέταξε την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς στην Κατηγορία Κινδύνου 4 για σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου — προειδοποιήσεις και οδηγίες προς τους πολίτες.

Αυξημένη επαγρύπνηση στην περιοχή

Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς τίθεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Η ένδειξη αποδίδει την επικινδυνότητα των καιρικών συνθηκών σε σχέση με την ξηρή βλάστηση και την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και οι τοπικές αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη και να τηρούν τα μέτρα πρόληψης. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε εργασίες με μηχανήματα που προκαλούν σπινθήρες, στις υπαίθριες ψησταριές και στην απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Κατηγορία κινδύνου 4: Κιλκίς , Θεσσαλονίκη

, Κλήση σε περίπτωση πυρκαγιάς: 199 ή 112

ή Απαγορεύσεις κατά την αντιπυρική περίοδο: καύση χωραφιών και αγροτικών υπολειμμάτων

«Ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη υπευθυνότητα», αναφέρει η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας.

Η Γενική Γραμματεία τονίζει ότι η πρόσφατη αύξηση περιστατικών σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την τήρηση των οδηγιών. Η εμπειρία των τελευταίων ημερών δείχνει ότι και μικρή εστία σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά.

Περιφερειακή Ενότητα Κατηγορία Κινδύνου Κιλκίς 4 (πολύ υψηλός) Θεσσαλονίκη 4 (πολύ υψηλός)

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι Περιφέρειες και οι δήμοι των περιοχών υψηλής επικινδυνότητας βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, αναφέρει η ανακοίνωση. Οι πολίτες καλούνται, αν εντοπίσουν καπνό ή φλόγες, να ειδοποιούν άμεσα τις υπηρεσίες καλώντας 199 ή τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Για τους κατοίκους του Κιλκίς η προειδοποίηση συνεπάγεται πρακτικές συνέπειες: περιορισμός υπαίθριων εργασιών, προσοχή σε αγροτικές δραστηριότητες και ετοιμότητα για ενδεχόμενες εντολές εκκένωσης σε περίπτωση ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιάς. Οι τοπικές υπηρεσίες θα παρακολουθούν την κατάσταση και θα ενημερώνουν μέσω των επίσημων καναλιών και των μηνυμάτων του 112.