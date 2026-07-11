Κριτική φορέων στην κυβερνητική δέσμευση για επανεκκίνηση του Οδοντωτού: «Μόνο πράξεις, όχι υποσχέσεις»

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Διακοπτού–Καλαβρύτων χαιρετίζει το χρονοδιάγραμμα για υπογραφή προγραμματικής σύμβασης και στόχο επαναλειτουργίας, αλλά προειδοποιεί ότι θα απαιτήσει αποδείξεις και δεσμεύσεις χωρίς καθυστερήσεις.

Επιφυλακτικότητα και απαιτήσεις από τις τοπικές κοινωνίες

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Διακοπτού – Καλαβρύτων εξέφρασε σήμερα επιφυλακτικότητα απέναντι στις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης «έως το τέλος Ιουλίου» και το στόχο επαναλειτουργίας του Οδοντωτού «μέσα στον Αύγουστο». Για τους κατοίκους της περιοχής κάθε νέα δέσμευση πρέπει να συνοδεύεται από υλοποιήσιμα βήματα, καθώς οι προηγούμενες υποσχέσεις συνοδεύτηκαν από καθυστερήσεις και απογοητεύσεις.

Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή τονίζει ότι, παρά το γεγονός πως για πρώτη φορά μετά από μήνες υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, δεν θα υπάρξει εφησυχασμός μέχρι την πραγματική επιστροφή του τρένου στις ράγες. Σημειώνεται ότι το κλίμα στην τοπική κοινωνία χαρακτηρίζεται από αγανάκτηση και έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους έως τώρα χειρισμούς των αρμοδίων.

«Απαιτούμε την άμεση επαναλειτουργία του Οδοντωτού με το σύνολο των προβλεπόμενων τακτικών δρομολογίων, χωρίς καμία περικοπή ή υποβάθμιση των υπηρεσιών»

Η Επιτροπή υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για εκπόνηση και προώθηση των απαραίτητων μελετών και των μονίμων γεωτεχνικών παρεμβάσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως η μόνη στρατηγικά ορθή επιλογή για την ανθεκτικότητα των υποδομών, σε συμφωνία με ευρωπαϊκές πρακτικές.

Ζητούμενο : υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και επίσημη απόφαση επαναλειτουργίας.

: υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και επίσημη απόφαση επαναλειτουργίας. Δέσμευση φορέων : καθημερινή παρακολούθηση των εξελίξεων και άμεση αντίδραση σε τυχόν καθυστερήσεις.

: καθημερινή παρακολούθηση των εξελίξεων και άμεση αντίδραση σε τυχόν καθυστερήσεις. Κίνδυνος: δυναμικές κινητοποιήσεις αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις.

Για τις τοπικές οικονομίες της Αιγιάλειας και των Καλαβρύτων ο Οδοντωτός δεν είναι απλώς ένα μεταφορικό μέσο αλλά βασικός μοχλός τουριστικής κίνησης και πολιτιστικής ταυτότητας. Η μακροχρόνια απαξίωση μεταφράζεται σε χαμένες ευκαιρίες για επιχειρήσεις, σε εποχικές απώλειες εισοδήματος και σε αβεβαιότητα για τις τοπικές υπηρεσίες φιλοξενίας.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής καταλήγει με σαφές μήνυμα: η υπομονή των κατοίκων έχει εξαντληθεί και δεν γίνονται δεκτές άλλες δικαιολογίες. Η προσοχή στρέφεται τώρα στις επόμενες κινήσεις των αρμοδίων, καθώς και στον τρόπο που θα υλοποιηθούν οι τεχνικές παρεμβάσεις χωρίς να υποβαθμιστεί η ποιότητα των δρομολογίων.

Ζήτημα Τρέχουσα κατάσταση Προγραμματική σύμβαση Πληροφορίες για υπογραφή έως το τέλος Ιουλίου (ενεργό αίτημα) Επαναλειτουργία Αναφορά σε στόχο μέσα στον Αύγουστο, χωρίς επίσημη απόφαση Τοπική αντίδραση Επιφυλακτικότητα και προειδοποίηση για κινητοποιήσεις

Οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής παραμένουν σε επιφυλακή και καλούν τους αρμόδιους να προσκομίσουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και τεχνικά σχέδια υλοποίησης. Κάθε νέα ενημέρωση για υπογραφή ή εκκίνηση εργασιών θα παρακολουθείται στενά από την τοπική κοινότητα, που απαιτεί πολιτική λογοδοσία για την πολυετή απαξίωση του ιστορικού αυτού σιδηροδρόμου.