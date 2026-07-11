LAB 40: Η θερμοκοιτίδα του Επιμελητηρίου Δράμας αναδεικνύει νέες επιχειρηματικές ιδέες

Το LAB 40 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ΣΤ’ κύκλου στην Demo Day, προσφέροντας δωρεάν ΑΦΜ έδρας για startups και υποδομές στήριξης — πρωτοβουλία που εντάσσεται στο ΒΑΑ του Δήμου Δράμας με στόχο την ενίσχυση καινοτομίας στην περιοχή.

Ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στη Δράμα

Στην επικαιρότητα της πόλης επανέρχεται το LAB 40, η δομή του Επιμελητηρίου Δράμας που λειτουργεί ως θερμοκοιτίδα για ομάδες startup. Στη χθεσινή Demo Day του ΣΤ’ κύκλου παρουσιάστηκαν τα έργα και οι προοπτικές ομάδων από τη Δράμα και άλλες περιοχές της χώρας, με στόχο την ώθηση ιδεών προς επιχειρηματική αξιοποίηση.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του ΒΑΑ του Δήμου Δράμας και χρηματοδοτείται μέσω προγραμμάτων όπως το ΕΣΠΑ. Η δομή παρέχει τόσο ψηφιακή υποστήριξη όσο και προσβάσιμο εξοπλισμό, ενώ για τις ομάδες που επιθυμούν να συστήσουν εταιρεία προβλέπεται, για το πρώτο έτος, δωρεάν φορολογική έδρα (ΑΦΜ) με έδρα το LAB 40.

«αυτή είναι η μεγάλη μας προσφορά στους ανθρώπους που διαφοροποιούνται και σκέφτονται και θέλουν να κάνουν κάτι καλό»

Η δήλωση αυτή του προέδρου του Επιμελητηρίου υπογραμμίζει τη στόχευση να δοθούν πρακτικά εργαλεία σε νέους επιχειρηματίες ώστε να μετασχηματίσουν ιδέες σε βιώσιμα εγχειρήματα. Η θερμοκοιτίδα, όπως παρουσιάστηκε, δεν περιορίζεται στην παροχή χώρου: περιλαμβάνει και συμβουλευτικές υπηρεσίες, δικτύωση και πρόσβαση σε εξοπλισμό.

Υποδομές: ψηφιακή θερμοκοιτίδα και κοινόχρηστος εξοπλισμός.

ψηφιακή θερμοκοιτίδα και κοινόχρηστος εξοπλισμός. Οικονομική στήριξη: δωρεάν ΑΦΜ για ένα έτος ως έδρα φορολογίας.

δωρεάν ΑΦΜ για ένα έτος ως έδρα φορολογίας. Στόχος: μετατροπή πρωτοβουλιών σε επιχειρήσεις με δυνατότητες επέκτασης.

Για τη Δράμα, η λειτουργία τέτοιων δομών έχει άμεση σημασία: περιορίζει τη φυγή ταλέντων, δημιουργεί θέσεις εργασίας και ενισχύει την τοπική οικονομία. Επιπλέον, η δυνατότητα χρήσης ΑΦΜ με έδρα το LAB 40 διευκολύνει τη νομική σύσταση εταιρειών και μειώνει το αρχικό κόστος λειτουργίας για νέες ομάδες.

Στοιχείο Περιγραφή Δομή LAB 40 — θερμοκοιτίδα Επιμελητηρίου Δράμας Κύκλοι ΣΤ’ κύκλος — παρουσίαση Demo Day Παροχές ψηφιακή θερμοκοιτίδα, εξοπλισμός, δωρεάν ΑΦΜ (1 έτος)

Οι τοπικοί φορείς, σύμφωνα με ανακοινώσεις, επιδιώκουν τη συνέχεια του έργου και τη διασύνδεση των ομάδων με επενδυτές και προγράμματα επιχορήγησης. Το επόμενο βήμα για όσους συμμετείχαν στην Demo Day είναι η αξιολόγηση των σχεδίων από εμπειρογνώμονες και η αναζήτηση συνεργασιών που θα επιτρέψουν την κλιμάκωση των ιδεών.

Για κατοίκους και ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, η λειτουργία του LAB 40 σηματοδοτεί μια πρακτική ευκαιρία: όχι μόνο ως χώρος δοκιμής ιδεών, αλλά και ως κόμβος που μπορεί να δώσει πραγματική επιχειρηματική υπόσταση σε πρωτοβουλίες με ανταγωνιστικό χαρακτήρα.