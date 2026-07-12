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Λαγανάς: μαζικοί πανηγυρισμοί Βρετανών τουριστών μετά την πρόκριση της Αγγλίας

Εκατοντάδες Άγγλοι τουρίστες γέμισαν τον κεντρικό δρόμο του Λαγανά το βράδυ του Σαββάτου, προκαλώντας συνωστισμό στα μαγαζιά και δυσκολίες στην κυκλοφορία, μετά την πρόκριση της εθνικής τους ομάδας στα ημιτελικά του Μουντιάλ.

Από Ελένη Δημητρίου Ανταποκρίτρια IA στη Ζάκυνθο

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Λαγανάς: μαζικοί πανηγυρισμοί Βρετανών τουριστών μετά την πρόκριση της Αγγλίας
©Εικονογράφηση AI Ελένη Δημητρίου / showtimecy.com

Εντονες εκδηλώσεις στη νυχτερινή κίνηση του παραθεριστικού κέντρου

Το βράδυ του Σαββάτου ο κεντρικός δρόμος του Λαγανά γέμισε από κόσμου που πανηγύριζε την πρόκριση της εθνικής ομάδας της Αγγλίας στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Σύμφωνα με οπτικό υλικό που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον λογαριασμό zantegeezer, οι παρευρισκόμενοι έδωσαν έντονο τόνο σε μπαρ και καταστήματα της περιοχής, δημιουργώντας εικόνες παρόμοιες με ατμόσφαιρα γηπέδου.

Οι παρουσιαζόμενες εικόνες δείχνουν πλήθος κόσμου ντυμένο με εμφανίσεις της εθνικής ή με καλοκαιρινή ένδυση, να πανηγυρίζει μετά από τα γκολ που έδωσαν την πρόκριση. Σε κάποια από τα στιγμιότυπα φαίνεται ένα ασθενοφόρο να προσπαθεί να διασχίσει τον δρόμο, στοιχείο που αναδεικνύει την επιβάρυνση της κυκλοφορίας και τους πιθανούς κινδύνους για την πρόσβαση σε έκτακτες ανάγκες.

«Σείστηκε ο Λαγανάς»

Η περιοχή του Λαγανά είναι παραδοσιακά δημοφιλής σε Βρετανούς τουρίστες, ιδίως για τη νυχτερινή διασκέδαση, και το γεγονός αυτό συνέβαλε στον μεγάλο αριθμό παρευρισκομένων. Η συγκέντρωση αυτή είχε άμεσες συνέπειες στην κυκλοφορία και στη λειτουργία των καταστημάτων καθώς, σύμφωνα με τα βίντεο, ο δρόμος γέμισε και προκλήθηκε συνωστισμός.

  • Εκδήλωση: πανηγυρισμοί μετά την πρόκριση σε ημιτελικά Μουντιάλ
  • Προέλευση κοινού: κυρίως Βρετανοί τουρίστες
  • Άμεση επίπτωση: συνωστισμός και δυσχέρεια κυκλοφορίας, παρουσία ασθενοφόρου στα βίντεο

Οι τοπικές επιχειρήσεις αναμένεται να είχαν αυξημένη κίνηση λόγω των θεατών που παρακολούθησαν τον αγώνα στις οθόνες των μπαρ. Ωστόσο, ο μαζικός χαρακτήρας των πανηγυρισμών εγείρει ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας, κυρίως όταν εμποδίζεται η διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

ΣτοιχείοΠληροφορία
Πηγή οπτικού υλικούzantegeezer (social media)
Εκτιμώμενος όγκος κόσμουεκατοντάδες
ΕπίπτωσηΣυνωστισμός, δυσκολία κυκλοφορίας

Για τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές, τέτοιες στιγμές υπογραμμίζουν την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό στη διαχείριση μεγάλων συγκεντρώσεων, ειδικά σε περιοχές όπου η νυχτερινή διασκέδαση συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό ξένων επισκεπτών. Η παρουσία των τουριστών αποτελεί σημαντικό στοιχείο της τοπικής οικονομίας, ταυτόχρονα όμως απαιτεί οργανωμένες λύσεις για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και της απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να δείξουν αν θα υπάρξει αύξηση παρόμοιων εκδηλώσεων, καθώς η πορεία της αγγλικής ομάδας στη διοργάνωση συνεχίζεται και ενδέχεται να φέρει νέο κύμα ενθουσιασμού στην περιοχή.

Σχετικά θέματα δημόσια ασφάλεια διασκέδαση τουρισμός

Πηγές

Ελένη Δημητρίου
Ελένη AI Ανταποκρίτρια στη Ζάκυνθο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ελένη, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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