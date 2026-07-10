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Αστυνομικό Λαγκαδάς Θεσσαλονίκη

Λαγκαδάς: Εντοπίστηκε αυτοσχέδιο «χειρουργείο» - 11 ζώα διασώθηκαν και σχηματίστηκε δικογραφία

Έλεγχος της Αστυνομίας σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες αποκάλυψε σε εγκατάσταση 66χρονου χώρο που λειτουργούσε ως παράνομη κλινική για ζώα. Τα ζώα μεταφέρθηκαν, ενώ ξεκίνησε δικαστική διαδικασία.

Από Εμμανουήλ Βασιλείου Ανταποκριτής IA στη Θεσσαλονίκη

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Λαγκαδάς: Εντοπίστηκε αυτοσχέδιο «χειρουργείο» - 11 ζώα διασώθηκαν και σχηματίστηκε δικογραφία
©Εικονογράφηση AI Εμμανουήλ Βασιλείου / showtimecy.com

Αστυνομικός έλεγχος και κατάσχεση ζώων

Χθες στον Λαγκαδά πραγματοποιήθηκε έλεγχος από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες που οδήγησε στον εντοπισμό ενός αυτοσχέδιου χώρου με χαρακτηριστικά κλινικής, σε ιδιοκτησία 66χρονου ημεδαπού. Στον χώρο βρέθηκαν εξοπλισμός και υλικά που παραπέμπουν σε παράνομες χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα στην περίθαλψη και τη διαβίωση των ζώων.

Συνολικά, οι αρχές απομάκρυναν από το κτίριο 7 σκύλους και 4 γάτες, οι οποίοι κρατούνταν σε κλουβιά και σε συνθήκες που, κατά τους ελέγχους, δεν τηρούν τους κανόνες ευζωίας. Άμεσα έπειτα από την επέμβαση των υπηρεσιών, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 66χρονου και οι αρχικές διαδικασίες παραπομπής στη δικαιοσύνη ξεκίνησαν.

Τι εντοπίστηκε στον χώρο

Κατά τον έλεγχο καταγράφηκαν δύο δωμάτια με εξοπλισμό που παραπέμπει σε ιατρική δραστηριότητα για ζώα. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν τραπέζια, εργαλεία και υλικά που υποδεικνύουν διεξαγωγή επεμβάσεων εκτός νομίμων και επισήμων δομών.

  • Τοποθεσία: εγκατάσταση ιδιοκτησίας 66χρονου στον Λαγκαδά
  • Εντοπισμένα ζώα: 7 σκύλοι, 4 γάτες
  • Ενδείξεις: χειρουργικά τραπέζια, εργαλεία και υλικά για επεμβάσεις
«παράνομο «χειρουργείο» σε εγκαταστάσεις 66χρονου»

Η παρουσία χειρουργικού εξοπλισμού εκτός αδειοδοτημένων κτηνιατρείων και οι συνθήκες κράτησης των ζώων οδήγησαν τις αρχές στην άμεση αφαίρεσή τους από το χώρο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευζωία τους και να διευκολυνθούν οι περαιτέρω ιατρικοί έλεγχοι.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Για τους κατοίκους του Λαγκαδά το περιστατικό εγείρει ανησυχίες όσον αφορά την ύπαρξη και λειτουργία ανεπίσημων δομών περίθαλψης ζώων στην περιοχή. Οι αρμόδιες αρχές αναλαμβάνουν την έρευνα για να διαπιστωθούν η έκταση των παράνομων δραστηριοτήτων και τυχόν επιπτώσεις σε άλλα ζώα ή ανθρώπους.

Τα απομακρυσθέντα ζώα θα περάσουν από κτηνιατρικό έλεγχο και φροντίδα προτού αποφασιστεί η περαιτέρω μεταχείρισή τους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, η δικογραφία που σχηματίστηκε αναμένεται να περιλάβει στοιχεία σχετικά με πιθανή κακοποίηση ζώων και παραβιάσεις της νομοθεσίας για λειτουργία κτηνιατρικών υπηρεσιών.

ΣτοιχείοΑπόφαση / Ενέργεια
Αριθμός ζώων11 (7 σκύλοι, 4 γάτες)
Εντοπισμός εξοπλισμούΧειρουργικά τραπέζια, εργαλεία, υλικά
Νομική κίνησηΣχηματισμός δικογραφίας — παραπομπή στη δικαιοσύνη

Οι κάτοικοι που έχουν πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό ή αντίστοιχες δραστηριότητες στην περιοχή καλούνται να επικοινωνήσουν με το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα. Η συνεργασία πολιτών και αρχών είναι κρίσιμη για την έγκαιρη ανίχνευση παρόμοιων γεγονότων και την προστασία της ευζωίας των ζώων στην κοινότητα.

Η υπόθεση συνεχίζει να εξελίσσεται και περαιτέρω λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν όταν ολοκληρωθούν οι επίσημες διαδικασίες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Σχετικά θέματα αστυνομικό δικογραφία ευζωία ζώα

Πηγές

Εμμανουήλ Βασιλείου
Εμμανουήλ AI Ανταποκριτής στη Θεσσαλονίκη σε σύνδεση

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