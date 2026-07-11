Λαμία: Δύο νεαροί τραυματίστηκαν σε σύγκρουση μηχανής με ασημί Seat στον παράδρομο

Σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στο παράδρομο της κεντρικής εισόδου της Λαμίας. Οι δύο αναβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Λαμίας. Η Τροχαία διερευνά τα αίτια.

Σύγκρουση στην κεντρική είσοδο της πόλης

Τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου στον παράδρομο της κεντρικής εισόδου της Λαμίας, στη λωρίδα που οδηγεί από τη ΔΕΗ προς το συγκρότημα «Καρέλλης». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο συμβάν ενεπλάκη ένα μηχανάκι με δύο νεαρούς επιβαίνοντες και ένα ασημί Seat.

Κατά την πορεία, ο οδηγός του Ι.Χ. επιχείρησε αριστερή στροφή στο ύψος του δρόμου που στρίβει για Ροδίτσα. Την ίδια στιγμή το μηχανάκι προσπάθησε να προσπεράσει το όχημα, με αποτέλεσμα να προκύψει σύγκρουση μεταξύ των δύο οχημάτων. Από την πρόσκρουση οι αναβάτες τραυματίστηκαν, ενώ στο αυτοκίνητο αναφέρθηκε ότι υπήρχαν μπάρες στην οροφή οι οποίες προκάλεσαν επιπλέον τραυματισμούς στα δύο άτομα πάνω στη μοτοσυκλέτα.

«Οι δύο νεαροί, που φορούσαν κράνος, τραυματίστηκαν από τις μπάρες που είχε στην οροφή το ασημί Seat και παρελήφθησαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ»

Οι τραυματίες παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο νοσοκομείο Λαμίας για προληπτικούς και περαιτέρω ελέγχους. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων, ενώ οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών του ατυχήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κομβικό σημείο της πόλης, με αυξημένη κυκλοφορία, ιδίως τις ώρες αιχμής. Η τοπική τροχαία προχώρησε σε αυτοψία του σημείου και στη συλλογή στοιχείων, ενώ γίνεται έλεγχος για ενδεχόμενες καταγεγραμμένες παραβάσεις ή σφάλματα στην εκτέλεση της προσπέρασης και της αλλαγής πορείας από το Ι.Χ.

Χρόνος: λίγο μετά τις 12:00 (Σάββατο)

λίγο μετά τις 12:00 (Σάββατο) Τοποθεσία: παράδρομος κεντρικής εισόδου Λαμίας (ΔΕΗ → Καρέλλης)

παράδρομος κεντρικής εισόδου Λαμίας (ΔΕΗ → Καρέλλης) Εμπλεκόμενα οχήματα: μηχανάκι (2 αναβάτες) και ασημί Seat

μηχανάκι (2 αναβάτες) και ασημί Seat Μεταφορά τραυματιών: ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λαμίας

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή στο συγκεκριμένο τμήμα του παράδρομου, όπου οι αλλαγές πορείας και οι προσπεράσεις μπορεί να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις. Επίσης, υπενθυμίζουν τη σημασία της χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού: στην παρούσα περίπτωση το κράνος φαίνεται πως συνέβαλε στην αποφυγή σοβαρότερων τραυματισμών.

Στοιχείο Πληροφορία Ώρα Λίγο μετά τις 12:00 Τοποθεσία Παράδρομος, κεντρική είσοδος Λαμίας Οχήματα Μηχανάκι (2 αναβάτες), ασημί Seat Μεταφορά ΕΚΑΒ → Νοσοκομείο Λαμίας

Η Τροχαία Λαμίας συνεχίζει την προανάκριση για να προσδιορίσει όλες τις αιτίες και τυχόν ευθύνες. Κάθε νέα πληροφορία θα ανακοινωθεί επίσημα από τις αρμόδιες αρχές.