Σοβαρό τροχαίο στην Πελασγία: όχημα αναποδογύρισε και έπεσε κάτω από το δρόμο

Τροχαίο τα ξημερώματα στην είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Μύλων: όχημα εξετράπη, αναποδογύρισε και σταμάτησε σε δέντρο περίπου 5 μέτρα κάτω από το οδόστρωμα. Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας.

Σύντομη αναφορά στο συμβάν

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή της Πελασγίας, όταν όχημα που κινούταν προς την τοπική κοινότητα Μύλων βγήκε από την πορεία του, αναποδογύρισε και κατέληξε σε χαμηλότερο ύψος, περίπου πέντε μέτρα κάτω από το οδόστρωμα, αφού συγκρούστηκε με δέντρο που ανέκοψε την πτώση του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συνοδηγός —μητέρα του οδηγού— κατάφερε να εξέλθει μόνη της και τηλεφώνησε στην Πυροσβεστική για βοήθεια ώστε να απεγκλωβιστεί ο γιος της. Στο σημείο έφτασε άμεσα το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Στυλίδας με τρία οχήματα, προχώρησε σε απεγκλωβισμό και ασφαλίσεις του οχήματος, αποσυνδέοντας τους πόλους της μπαταρίας για την αποφυγή πυρκαγιάς.

Κατάσταση τραυματισμών και περαιτέρω ενέργειες

Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφέρουν ότι δεν φέρει σοβαρά τραύματα. Οι λόγοι που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος παραμένουν προς διερεύνηση και την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές πληροφορίες

Η παρουσία δέντρων και οι πλαγιές στο σημείο αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρών συνέπειων σε εκτροπές οχημάτων.

Οι οδηγοί που κινούνται στην είσοδο των Μύλων πρέπει να τηρούν χαμηλή ταχύτητα και να προσέχουν για πιθανές ανωμαλίες στο οδόστρωμα.

Σε περίπτωση ατυχήματος, η άμεση κλήση στην Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την ασφάλεια των εμπλεκομένων.

Δράσεις υπηρεσιών στην περιοχή

Υπηρεσία Επέμβαση Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Στυλίδας 3 οχήματα, απεγκλωβισμός, αποσύνδεση μπαταρίας ΕΚΑΒ Μεταφορά οδηγού στο Κ.Υ. Στυλίδας Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας Διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί το περιστατικό με ανησυχία, ενώ οι αρχές επισημαίνουν την ανάγκη προσοχής στους επαρχιακούς δρόμους, ιδιαίτερα σε ώρες χαμηλής ορατότητας ή όταν το οδόστρωμα παρουσιάζει επικινδυνότητα. Οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση των εμπλεκομένων και τα αίτια του συμβάντος θα δοθεί από τις αρμόδιες αρχές.