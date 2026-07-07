Λαμία: Εθνικό μνημόσυνο για τους πεσόντες της Κύπρου στις 19 Ιουλίου

Στις 19 Ιουλίου, στις 9:30, στη Μητρόπολη Λαμίας τελείται εθνικό μνημόσυνο για τους ήρωες της Κύπρου. Στις 10:30 θα γίνει κατάθεση στεφάνων στην Πλατεία Πάρκου, παρουσία του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μνήμη και τιμή στο κέντρο της Λαμίας

Την Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 9:30 το πρωί, στη Μητρόπολη Λαμίας, ο Σύλλογος Κυπρίων Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας τελεί εθνικό μνημόσυνο για τους ήρωες που έπεσαν κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Αμέσως μετά, στις 10:30, θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην Πλατεία Πάρκου. Η τελετή πλαισιώνει τις τοπικές εκδηλώσεις μνήμης που διατηρούν ζωντανή τη συλλογική συνείδηση για ένα μείζον εθνικό ζήτημα.

Η φετινή εκδήλωση συμπίπτει με τη συμπλήρωση 52 ετών από τα δραματικά γεγονότα του 1974 και έρχεται να ανανεώσει το διαρκές αίτημα μνήμης και δικαίωσης. Την τελετή θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, κ. Σταύρος Αυγουστίδης, γεγονός που προσδίδει πρόσθετη θεσμική βαρύτητα στο κάλεσμα τιμής από τη Λαμία.

«52 χρόνια συνεχιζόμενης παράνομης κατοχής του 37% της Κύπρου μας [...] τιμούμε τους ηρωικά πεσόντες της τουρκικής εισβολής το 1974»

Οι λεπτομέρειες της εκδήλωσης

Τελετή μνημοσύνου: Κυριακή 19/7, 09:30 , Μητρόπολη Λαμίας.

, Μητρόπολη Λαμίας. Κατάθεση στεφάνων: 10:30 , μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη, Πλατεία Πάρκου .

, μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη, . Παρουσία: Πρέσβης Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, κ. Σταύρος Αυγουστίδης.

Ημερομηνία Ώρα Σημείο 19 Ιουλίου 2026 09:30 Μητρόπολη Λαμίας 19 Ιουλίου 2026 10:30 Πλατεία Πάρκου (μν. Αγνώστου Στρατιώτη)

Το αποτύπωμα για τη Λαμία

Για τη Λαμία, η οποία ιστορικά φιλοξενεί σημαντικό τμήμα της κυπριακής παροικίας της Στερεάς Ελλάδας, η τελετή αποτελεί σημείο συνάντησης μνήμης και συλλογισμού. Ως πόλη-κόμβος της Φθιώτιδας, υποδέχεται φέτος αντιπροσωπείες και πολίτες από γειτονικές περιφερειακές ενότητες, ενισχύοντας τον περιφερειακό χαρακτήρα της εκδήλωσης και αναδεικνύοντας τον ρόλο των τοπικών φορέων στη διατήρηση της ιστορικής συνέχειας.

Η κατάθεση στεφάνων στην Πλατεία Πάρκου έχει αποκτήσει σταθερότητα στο ετήσιο ημερολόγιο μνήμης της πόλης, λειτουργώντας ως δημόσιος χώρος απόδοσης τιμής στους πεσόντες και τους αγνοουμένους. Η παρουσία διπλωματικής αρχής αναμένεται να ενισχύσει το μήνυμα της ημέρας, ενώ το επίκεντρο των εκδηλώσεων στο κέντρο της πόλης διευκολύνει τη συμμετοχή του κοινού.

Κάλεσμα συμμετοχής και σεβασμού

Η διοργάνωση του μνημοσύνου από τον Σύλλογο Κυπρίων Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας μεταφέρει ένα σαφές μήνυμα: η μνήμη και ο σεβασμός προς τους πεσόντες και τους αγνοουμένους αποτελούν κοινό χρέος. Η συμμετοχή πολιτών, συλλόγων και φορέων της Λαμίας, με τήρηση της ευπρέπειας που επιβάλλει ο χαρακτήρας της ημέρας, ενισχύει την ενότητα και τη συνέχεια του αιτήματος για δικαίωση.

Οι ώρες και τα σημεία των τελετών είναι σαφή και κεντρικά. Οι κάτοικοι που επιθυμούν να παραστούν μπορούν να προγραμματίσουν έγκαιρα την παρουσία τους, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη κίνηση γύρω από τη Μητρόπολη και την Πλατεία Πάρκου το πρωί της Κυριακής, ώστε να εξασφαλίσουν έγκαιρη προσέλευση και ομαλή ροή της τελετής.