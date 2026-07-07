Λευκάδα: Νέα υπερχείλιση στον βιολογικό Αγίου Νικήτα — ανησυχία για θάλασσα και υγεία

Νέο περιστατικό υπερχείλισης λυμάτων στον Άγιο Νικήτα επαναφέρει στο προσκήνιο τις δυσλειτουργίες του ΒΙΟ.ΚΑ., με έντονη δυσοσμία και καταγγελίες για ρύπανση στη θάλασσα. Η Δημοτική Αρχή έχει δεσμεύσει 100.000 ευρώ, όμως οι κάτοικοι ζητούν σαφή χρονοδιαγράμματα και μόνιμες λύσεις.

Επείγουσα προτεραιότητα το αποχετευτικό: νέα υπερχείλιση και αποπνικτική οσμή

Στον Άγιο Νικήτα της Λευκάδας, νέο περιστατικό υπερχείλισης από τον βιολογικό καθαρισμό το πρωί της 7 Ιουλίου 2026 επανέφερε στην πρώτη γραμμή ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί την περιοχή. Σύμφωνα με καταγγελίες, λύματα κύλησαν στον δρόμο και κατέληξαν προς τη θάλασσα, ενώ η έντονη δυσοσμία κάλυψε την ευρύτερη ζώνη. Το θέμα είχε ήδη τεθεί με έμφαση σε πρόσφατη σύσκεψη ενόψει του παλλευκαδικού συλλαλητηρίου της 13ης Ιουλίου στην πόλη της Λευκάδας.

Προειδοποιήσεις κατοίκων και δημόσια καταγραφή του προβλήματος

Στη σύσκεψη, παρευρισκόμενος κάτοικος επισήμανε τον κίνδυνο επανάληψης του φαινομένου, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«είναι ζήτημα χρόνου να γίνει ξανά το μπαμ»

Η ανησυχία αυτή επιβεβαιώθηκε λίγες ώρες αργότερα με το νέο συμβάν. Παράλληλα, το πόρισμα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έπειτα από αυτοψία στις 24 Ιουνίου 2026, κατέγραψε επίμονη οσμή στον χώρο και ζήτησε πρόσθετα μέτρα, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση επηρεάζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Δεσμεύσεις Δήμου και επιστολή Επιτροπής για σαφές πλάνο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας έχει δεσμεύσει 100.000 ευρώ για την αποκατάσταση του ΒΙΟ.ΚΑ. Αγίου Νικήτα. Παράλληλα, αποστέλλεται βυτιοφόρο σε εβδομαδιαία βάση για την εκτόνωση των πιέσεων στο δίκτυο. Ωστόσο, η Επιτροπή Κατοίκων και Επαγγελματιών μαζί με τον Πρόεδρο της Κοινότητας επανέρχονται με νέα επιστολή προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστούν για τις ενέργειες μέχρι σήμερα, τονίζοντας όμως ότι τα μέτρα λειτουργούν προσωρινά και δεν αγγίζουν τη ρίζα του προβλήματος, που εντοπίζουν στη δυσλειτουργία της κεντρικής μονάδας και στη συγκέντρωση ανεπεξέργαστων λυμάτων σε δεξαμενές και αντλιοστάσια.

Τα κρίσιμα χρονικά σημεία

Ημερομηνία Εξέλιξη 24/06/2026 Αυτοψία Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας: διαπιστωμένη έντονη δυσοσμία και σύσταση για επιπλέον μέτρα. 06/07/2026 Σύσκεψη φορέων ενόψει παλλευκαδικού συλλαλητηρίου, εστίαση στα προβλήματα του ΒΙΟ.ΚΑ. Αγίου Νικήτα. 07/07/2026 Νέα υπερχείλιση λυμάτων, καταγγελίες για ροή προς τη θάλασσα και αποπνικτική οσμή. 13/07/2026 Προγραμματισμένο συλλαλητήριο στον Άγιο Μηνά, ώρα 20:00.

Επίγνωση κινδύνων και τοπικές συνέπειες

Το αποτύπωμα του προβλήματος είναι σύνθετο. Η επιβεβαιωμένη από τις υγειονομικές αρχές δυσοσμία, η συσσώρευση ανεπεξέργαστων λυμάτων και οι καταγγελίες για ροή προς τη θάλασσα δημιουργούν εύλογη ανησυχία για την καθημερινότητα και τη δημόσια υγεία. Οι πάγιες οχλήσεις περιορίζουν την ποιότητα ζωής και απειλούν την περιβαλλοντική ισορροπία σε μία κοινότητα που βασίζεται στην καθαρότητα του φυσικού της περιβάλλοντος. Η ανάγκη για μόνιμες τεχνικές παρεμβάσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προβάλλει επιτακτική.

Τι ζητούν οι κάτοικοι — ποια βήματα είναι αναγκαία

Σαφή χρονοδιαγράμματα για την αποκατάσταση της λειτουργίας του ΒΙΟ.ΚΑ., με διαφάνεια στην παρακολούθηση της προόδου.

για την αποκατάσταση της λειτουργίας του ΒΙΟ.ΚΑ., με διαφάνεια στην παρακολούθηση της προόδου. Στοχευμένες τεχνικές λύσεις για την κεντρική μονάδα, τα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές, ώστε να εξαλειφθεί η πηγή της δυσοσμίας.

για την κεντρική μονάδα, τα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές, ώστε να εξαλειφθεί η πηγή της δυσοσμίας. Πρόσθετα μέτρα πρόληψης μέχρι την οριστική λύση, πέρα από την εβδομαδιαία άντληση με βυτιοφόρα, που αντιμετωπίζει μόνο τα συμπτώματα.

Οι παρεμβάσεις αυτές, σε συνδυασμό με τα ήδη δεσμευμένα κονδύλια, αποτελούν προϋπόθεση για την επαναφορά της κανονικότητας στον Άγιο Νικήτα. Η θεσμική ανταπόκριση είναι αναγκαίο να είναι άμεση, με τεχνική επάρκεια και λογοδοσία, δεδομένης της θερινής περιόδου και της αυξημένης πίεσης στα δίκτυα αποχέτευσης.

Το επόμενο διάστημα

Ενόψει του παλλευκαδικού συλλαλητηρίου της 13ης Ιουλίου στον Άγιο Μηνά, οι πολίτες αναμένουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το πότε και πώς θα αποκατασταθεί πλήρως ο βιολογικός καθαρισμός στον Άγιο Νικήτα. Η τεκμηρίωση από τις υγειονομικές υπηρεσίες και οι πρόσφατες υπερχειλίσεις αναδεικνύουν ότι το πρόβλημα δεν επιδέχεται άλλες καθυστερήσεις. Η λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων είναι κρίσιμη για την προστασία της δημόσιας υγείας και του παράκτιου περιβάλλοντος της Λευκάδας.