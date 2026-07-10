Συνδέσεις αποχέτευσης στο Μαρούσι: πρόοδος και άμεσο όφελος για κατοίκους

Σε εξέλιξη το πρόγραμμα συνδέσεων ακινήτων στο δίκτυο ακαθάρτων του Δήμου Μαρουσίου, με πάνω από <strong>100</strong> ολοκληρωμένες συνδέσεις και επεκτάσεις αγωγών που βελτιώνουν την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λειτουργία των υποδομών.

Προχωρούν οι εργασίες σύνδεσης ακινήτων στο δίκτυο ακαθάρτων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στο Μαρούσι το έργο «Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων», μία από τις βασικές παρεμβάσεις υποδομής που έχει θέσει σε προτεραιότητα ο Δήμος. Το έργο στοχεύει στην κατασκευή νέων συνδέσεων και στις απαραίτητες επεκτάσεις αγωγών, ώστε να εξυπηρετηθούν εκκρεμή αιτήματα κατοίκων και να βελτιωθεί η λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου.

Κατά τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έχουν ολοκληρωθεί περισσότερες από 100 νέες συνδέσεις, αριθμός που δίνει οριστική λύση σε αντίστοιχες περιπτώσεις και περιορίζει τη χρήση προσωρινών ή παράνομων λύσεων αποχέτευσης σε γειτονιές της πόλης. Οι επεκτάσεις αγωγών που υλοποιούνται παράλληλα αποσκοπούν στην αποσυμφόρηση τμημάτων του δικτύου και στη μεγιστοποίηση της ανθεκτικότητάς του.

Το έργο εκτελείται υπό την επίβλεψη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει τεθεί, με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση και τη μείωση των όχλησεων για τους κατοίκους. Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, Επαμεινώνδας Γαρδέλης, έχουν επισημάνει ότι το πρόγραμμα προχωρά με συνέπεια και ότι θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις έως ότου καλυφθούν οι υπάρχουσες ανάγκες.

Η σημασία του εγχειρήματος για τους δημότες είναι πολλαπλή: βελτιώνεται η ποιότητα ζωής, μειώνεται ο κίνδυνος περιβαλλοντικών και υγειονομικών προβλημάτων και ενισχύεται η αξιοπιστία των δημοτικών υποδομών. Ειδικότερα, η ολοκλήρωση συνδέσεων αποτρέπει τη ρύπανση υπεδάφους και ρευμάτων ομβρίων, γεγονός με άμεση επίπτωση στη δημόσια υγεία.

Πάνω από 100 νέες συνδέσεις έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.

νέες συνδέσεις έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Υλοποιούνται παράλληλες επεκτάσεις αγωγών για τη βελτίωση της ροής και της χωρητικότητας του δικτύου.

για τη βελτίωση της ροής και της χωρητικότητας του δικτύου. Οι εργασίες γίνονται υπό την επίβλεψη των τεχνικών υπηρεσιών, με στόχο την ελάχιστη όχληση κατοίκων.

«Η συνεχής πρόοδος του έργου και η ολοκλήρωση περισσότερων από 100 νέων συνδέσεων αποδεικνύουν τη συνέπεια με την οποία υλοποιούμε σημαντικές παρεμβάσεις υποδομής για την πόλη μας», δήλωσε η δημοτική διοίκηση.

Για τους κατοίκους του Μαρουσίου πρακτικά βήματα που αξίζει να γνωρίζουν είναι τα εξής:

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Η δημοτική αρχή δηλώνει ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια έως την πλήρη κάλυψη των αναγκών, με έμφαση σε σύγχρονα έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στην πόλη. Οι πολίτες που έχουν εκκρεμές αίτημα σύνδεσης καλούνται να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες για ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τις απαραίτητες ενέργειες.