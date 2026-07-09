Master Plan λιμένος Αλεξανδρούπολης: μεγάλες επεκτάσεις και έργα έως το 2049

Το νέο Master Plan προβλέπει κατασκευή πολυχρηστικού προβλήτα 1.150 μ., πρώτα 600 μ. στην αρχική φάση, επέκταση western terminal και περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για σημαντικές επενδύσεις.

Σχέδιο μακράς πνοής για το λιμάνι με ορίζοντα το 2049

Σε φάση προώθησης βρίσκεται η αναθεώρηση του Master Plan του Λιμένα Αλεξανδρούπολης, που θέτει προτεραιότητες για έργα υποδομής και ανάπτυξη έως το 2049. Οι προτάσεις, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού, επικεντρώνονται στην αύξηση της δυναμικότητας του προβλήτα και στην ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών με σιδηροδρομική σύνδεση.

«Η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία που εμφανίζεται μία φορά στα 100 χρόνια»

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου είναι η δημιουργία ενός νέου πολυ-χρηστικού τερματικού με συνολικό μήκος κρηπιδώματος 1.150 μέτρων. Από αυτά, προβλέπεται ότι τα πρώτα 600 μέτρα θα κατασκευαστούν στην αρχική φάση του έργου, με άμεσο αντίκτυπο στην ικανότητα εξυπηρέτησης μεγαλύτερων πλοίων και στην ταχύτερη διακίνηση φορτίων.

Παράλληλα, προβλέπεται επέκταση του υπάρχοντος τερματικού στη δυτική πλευρά του λιμένα, ώστε να δημιουργηθεί επιπλέον θέση ελλιμενισμού κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή. Η σύνδεση αυτή ενισχύει τις δυνατότητες για συνδυασμένες μεταφορές και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα του κόμβου για logistics.

Σημεία-κλειδιά και επενδύσεις που τρέχουν

Master Plan σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με στόχο την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

Εργασίες πρώτης φάσης: κατασκευή 600 μ. από τα συνολικά 1.150 μ. κρηπιδώματος.

Εν εξελίξει επενδύσεις logistics και προχωρούσα διαδικασία για τερματικό τσιμέντου από την ΤΙΤΑΝ.

Ο Οργανισμός Λιμένος έχει αξιοποιήσει, όπως σημειώθηκε, και τη μετακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού τα τελευταία χρόνια για να αναδείξει τεχνικά και γεωπολιτικά πλεονεκτήματα, δημιουργώντας παράλληλα νέες εμπορικές ευκαιρίες. Η στρατιωτική δραστηριότητα, κατά τον Διοικητικό, λειτούργησε ως καταλύτης αλλά δεν μεταμόρφωσε τον χαρακτήρα του λιμένα σε μόνιμη στρατιωτική βάση.

Στοιχείο Λεπτομέρεια Ορίζοντας σχεδίου Έως το 2049 Συνολικό κρηπίδωμα 1.150 μ. Φάση 1 600 μ. πρώτα προς υλοποίηση Άλλες επενδύσεις Logistics, τερματικό τσιμέντου (ΤΙΤΑΝ)

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Για την τοπική οικονομία, η υλοποίηση του Master Plan σημαίνει πιθανή αύξηση θέσεων εργασίας στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής, ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και βελτίωση της συνδεσιμότητας με διεθνείς αγορές. Επιπλέον, η ανάδειξη του λιμένα μπορεί να προσελκύσει περαιτέρω επενδύσεις και να ενισχύσει την περιφερειακή οικονομική βάση.

Στο επόμενο διάστημα αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης και η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα επιτρέψει την έναρξη των σταδιακών έργων. Η πορεία υλοποίησης των πρώτων 600 μέτρων και οι συμφωνίες με επενδυτές logistics θα αποτελέσουν δείκτες για το ρυθμό και το εύρος της ανάπτυξης.

Η τοπική κοινότητα και οι επιχειρηματικοί φορείς του Έβρου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς οι επιλογές που θα γίνει στα επόμενα χρόνια θα επηρεάσουν τη λειτουργία του λιμένα και το οικονομικό περιβάλλον της περιοχής για δεκαετίες.