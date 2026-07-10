Μεγάλη φωτιά στην Οινούσσα Σερρών: εκκένωση κατοίκων και ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Οινούσσα Σερρών. Απομακρύνθηκαν κάτοικοι με μήνυμα του 112· επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ ανακρτικό κλιμάκιο ερευνά τα αίτια.

Έκτακτη επιχείρηση κατάσβεσης κοντά σε οικισμό — κάτοικοι απομακρύνθηκαν με ειδοποίηση του 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Οινούσσα του νομού Σερρών. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 14:30 και, λόγω της ταχύτητας εξάπλωσης και της εγγύτητας στο χωριό, εστάλη ενημέρωση από το 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το Νέο Σούλι Σερρών.

Στον τόπο του συμβάντος επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Το προσωπικό και ο εξοπλισμός που έχει κινητοποιηθεί περιλαμβάνουν τόσο πυροσβεστικά οχήματα όσο και μέσα αεροπυρόσβεσης, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών για τη διερεύνηση των αιτιών.

Δυνάμεις και ζημιές

Μέσο / Δύναμη Αριθμός Πυροσβέστες 39 Ομάδα πεζοπόρου τμήματος (2η ΕΜΟΔΕ) 1 ομάδα Πυροσβεστικά οχήματα 15 Ελικόπτερο 1 Αεροσκάφη 2

Τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στην ταχεία διασπορά της φωτιάς και ότι το μέτωπο βρίσκεται λίγα μέτρα από κατοικίες. Υπάρχουν ήδη αναφορές για πρώτες καταστροφές, όπως η καταστροφή αποθήκης και πλησίασμα των φλόγων σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων της περιοχής.

«Εστάλη μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Οινούσσα προς Νέο Σούλι Σερρών.»

Τοπικός αντίκτυπος και πρακτικές οδηγίες

Η εικόνα της πυρκαγιάς έχει άμεσο αντίκτυπο στους κατοίκους της Οινούσσας και των κοντινών οικισμών: εκτός από την απειλή για σπίτια και επιχειρήσεις, προκαλεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ενεργοποίηση τοπικών υπηρεσιών. Για τους κατοίκους της περιοχής ισχύουν οι εξής βασικές οδηγίες:

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των αρχών και μην επιστρέφετε σε απομακρυσμένες περιοχές μέχρι να δοθεί σαφής άδεια.

Σε περίπτωση εκκένωσης, τηρείτε τις προκαθορισμένες κατευθύνσεις (προς Νέο Σούλι) και μην επιχειρείτε να μεταφέρετε αντικείμενα που επιβαρύνουν ή καθυστερούν τη μετακίνηση.

Αποφεύγετε να πλησιάζετε στην περιοχή της φωτιάς και μην παρεμποδίζετε το έργο των πυροσβεστικών μέσων.

Οι τοπικές αρχές και το προσωπικό της επιχείρησης που βρίσκεται κοντά στο μέτωπο συνδράμουν στις προσπάθειες περιορισμού των φλόγων, ενώ η Πυροσβεστική παραμένει σε επιφυλακή για περαιτέρω ενισχύσεις αν χρειαστεί. Η παρουσία του Ανακριτικού Κλιμακίου σηματοδοτεί ότι θα διερευνηθούν τα αίτια της φωτιάς μόλις εξασφαλιστεί η ασφάλεια της περιοχής.

Η εξέλιξη του συμβάντος θα παρακολουθείται στενά, καθώς τυχόν επέκταση του μετώπου θα είχε σοβαρές συνέπειες για κατοικίες, γεωργικές εκτάσεις και επιχειρήσεις της περιοχής. Οι κάτοικοι των Σερρών θα ενημερώνονται από τα επίσημα κανάλια για κάθε νέα οδηγία.