Μερική αναγνώριση αποζημίωσης στην κοινοπραξία για τον κάθετο άξονα Δράμα–Καβάλα

Το Υπουργείο Υποδομών αναγνώρισε τμήμα της αξίωσης της κοινοπραξίας ΙΝΤΕΡΚΑΤ–ΤΕΚΑΛ για καθυστερήσεις πληρωμών στο έργο Κάθετος Άξονας 61 (Δράμα–Καβάλα), αποδεχόμενο αποζημίωση 361.379,48 ευρώ αλλά απορρίπτοντας τα αιτήματα για τόκους.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έκανε μερικώς δεκτή την ένσταση της κοινοπραξίας ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. – ΤΕΚΑΛ Α.Ε., αναδόχου του έργου «Κάθετος Άξονας 61 της Εγνατίας Οδού: Τμήμα Δράμα – Καβάλα (61.5), Υποτμήμα Α/Κ Κρηνίδες – Ι/Κ Σταυρού», αναγνωρίζοντας τελικά αποζημίωση 361.379,48 ευρώ. Η αρχική αξίωση της κοινοπραξίας ανερχόταν σε 1.567.007,99 ευρώ για «θετικές ζημίες» που συνδέονταν με καθυστερήσεις πληρωμών.

Πώς κατέληξε η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, η καθυστέρηση στις πληρωμές αποδόθηκε σε έλλειψη διαθέσιμων πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ωστόσο, μετά από έλεγχο των επιμέρους δαπανών, κρίθηκε ότι μόνο μέρος των απαιτούμενων ποσών σχετίζονταν νομίμως με την υπερημερία του κυρίου του έργου, ενώ κάποιες δαπάνες χαρακτηρίστηκαν πρόωρες ή μη άμεσα συνδεόμενες.

Το Υπουργείο έλαβε επίσης υπόψη ότι η διακοπή εργασιών αφορούσε μόνο μέρος του φυσικού αντικειμένου του έργου και ότι η κατασκευή συνέχισε να εκτελείται με μειωμένη δυναμικότητα. Με βάση αυτήν την εκτίμηση, υπολογίστηκε ότι η πραγματική επιβάρυνση αντιστοιχούσε στο 60% της υπολογισθείσας ζημίας, γεγονός που συνέβαλε στη μερική κάλυψη της αξίωσης.

Αιτούμενο ποσό: 1.567.007,99 €

Αναγνωρισμένο ποσό: 361.379,48 €

Αίτημα τόκων υπερημερίας: απορρίφθηκε

Στοιχείο Ποσό / Ημερομηνία Σύμβαση έργου (συμβατικό ποσό) 42.282.372,89 € (πλέον Φ.Π.Α.) Αρχική προθεσμία περαίωσης 14.05.2025 (30 μήνες από 14.11.2022) Παράταση προθεσμίας 14.04.2027 Διάστημα υπερημερίας που επικαλούνται οι ανάδοχοι 01.10.2025 – 01.12.2025

Η κοινοπραξία είχε υποβάλει την ένσταση στις 2 Απριλίου 2026, μετά από τη σιωπηρή απόρριψη του αρχικού της αιτήματος που είχε κατατεθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2025. Στο επίκεντρο της διεκδίκησης βρισκόταν η καταβολή αποζημίωσης για το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2025, καθώς και οι νόμιμοι τόκοι υπερημερίας από το χρόνο υποβολής της όχλησης ή της ένστασης.

Τοπικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Για την περιοχή της Δράμας, το έργο του κάθετου άξονα αποτελεί τμήμα κρίσιμης οδικής υποδομής που διασυνδέει την πόλη με την Καβάλα και την Εγνατία. Η αναγνώριση τμήματος της αξίωσης σηματοδοτεί μερική νομική και οικονομική δικαίωση για τους αναδόχους, αλλά δεν κλείνει πλήρως το θέμα των διεκδικήσεων και των χρηματοδοτικών εκκρεμοτήτων. Η απορριπτική στάση ως προς τους τόκους μειώνει το τελικό όφελος για την κοινοπραξία.

Η παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι τις 14 Απριλίου 2027 διατηρεί ενεργό το εργοτάξιο σε βάθος χρόνου, ωστόσο οι τοπικοί παράγοντες και οι επαγγελματίες που εξαρτώνται από την πρόοδο των εργασιών παρακολουθούν στενά την πορεία των πληρωμών και των πιστώσεων από το ΠΔΕ, δεδομένης της επιρροής τους στο ρυθμό κατασκευής και στην απασχόληση των εταιρειών και των εργολάβων.

Η εξέλιξη της υπόθεσης επιβεβαιώνει την ανάγκη σαφούς σχεδιασμού των πιστώσεων σε μεγάλα δημόσια έργα ώστε να αποφεύγονται διακοπές και νομικές διαφωνίες που καθυστερούν την παράδοση των έργων και αυξάνουν το τελικό κόστος.