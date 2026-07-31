Αμανατίδης υπερασπίζεται τον Μητροπολίτη και τονίζει το κοινωνικό όφελος του νέου κέντρου

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας προτάσσει το κοινωνικό όφελος από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για το Ψυχογηριατρικό Κέντρο στην Πτολεμαΐδα και καλεί σε απομάκρυνση από τη συζήτηση για τη φραστική επιλογή του Μητροπολίτη.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης, πήρε σαφή θέση υπέρ του Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, Ειρηναίου, αναφορικά με την κριτική που προκάλεσε η ποιητική του αναφορά περί «Αγγέλων της Αναστάσεως» κατά την επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην Πτολεμαΐδα.

Έμφαση στην ουσία: χρηματοδότηση και κοινωνική δομή

Στη δήλωσή του ο κ. Αμανατίδης εξέφρασε εκτίμηση για το έργο και το πρόσωπο του Μητροπολίτη, χαρακτηρίζοντάς τον ως δραστήριο και γνώστη των τοπικών αναγκών. Τόνισε ότι ο Σεβασμιώτατος θέλησε με ποιητικό τρόπο να δείξει τη χαρά του για την εξασφάλιση περίπου 25 εκατ. ευρώ που προορίζονται για τη δημιουργία του Ψυχογηριατρικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα.

«Δεν θα ήθελα να του αφαιρέσουμε το δικαίωμα να σκέφτεται, να εκφράζεται και να λειτουργεί όπως θέλει».

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι το κρίσιμο στοιχείο είναι η ίδρυση μίας σημαντικής κοινωνικής δομής που θα στηρίζει ηλικιωμένους και ευάλωτους συμπολίτες και θα συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή.

Προϋπολογισμός έργου: ~25 εκατ. ευρώ .

. Τοποθεσία: Πτολεμαΐδα , Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος: λειτουργία Ψυχογηριατρικού Κέντρου για ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες.

Η τοποθέτηση του κ. Αμανατίδη έρχεται σε συνέχεια της δημόσιας συζήτησης που προκάλεσε η φραστική επιλογή του Μητροπολίτη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου. Η αντίδραση του Περιφερειάρχη επιχειρεί να επαναπροσανατολίσει την προσοχή στα χειροπιαστά οφέλη για την τοπική κοινωνία: την παροχή υπηρεσιών ψυχικής και γηριατρικής φροντίδας και την ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή.

Για τους κατοίκους της Εορδαίας η είδηση της χρηματοδότησης σηματοδοτεί την πιθανή ισχυρή στήριξη ενός τομέα που αφορά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η λειτουργία ενός εξειδικευμένου κέντρου ψυχογηριατρικής φροντίδας αναμένεται να καλύψει ανάγκες που σε μεγάλο βαθμό σήμερα εξυπηρετούνται με δυσκολία στην περιφερειακή αγορά υγείας.

Στο τοπικό πολιτικό και κοινωνικό πεδίο η αντίδραση του Περιφερειάρχη θέτει επίσης έναν τόνο: προτεραιότητα στην αξιοποίηση πόρων και στην υλοποίηση έργων με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο, παρά στον σχολιασμό μεμονωμένων εκφράσεων. Η δημόσια συζήτηση γύρω από δηλώσεις δημοσίων προσώπων είναι αναμενόμενη, ωστόσο, όπως επισημαίνει η περιφερειακή ηγεσία, δεν πρέπει να υπερκεράζει την προβολή των ουσιαστικών αποτελεσμάτων για την τοπική κοινωνία.

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Η υλοποίηση του έργου και οι επόμενες κινήσεις για τη λειτουργία του θα είναι ζητήματα που θα απασχολήσουν την τοπική διοίκηση και τις υπηρεσίες υγείας το επόμενο διάστημα. Η έμφαση τώρα, κατά την περιφερειακή αρχή, είναι στην αξιοποίηση της χρηματοδότησης και στην εξασφάλιση ότι το έργο θα ωφελήσει τους κατοίκους της περιοχής.

Στο πλάι της τεχνικής και διοικητικής προετοιμασίας, οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι στην υγεία αναμένουν λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα και τις θέσεις εργασίας που θα προκύψουν από τη λειτουργία της δομής.