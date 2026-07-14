Μουσικό ταξίδι στην Ινδία στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: ελεύθερη συναυλία με παραδοσιακούς ήχους

Ο Κωνσταντίνος Καλαϊτζής και ο παίκτης Tabla Pawan Jassal παρουσιάζουν σύνθεση ινδικών μουσικών ειδών στο πλαίσιο του Common Grounds 2026, στο ΚΠΙΣΝ, την 16η Ιουλίου στις 20:30 — είσοδος δωρεάν.

Ένα βραδινό αφιέρωμα στην παράδοση και τη λαϊκή μουσική της Ινδίας

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος φιλοξενεί την 16 Ιουλίου 2026 στις 20:30 μια βραδιά αφιερωμένη στην ινδική μουσική, με ερμηνεία από τον Κωνσταντίνο Καλαϊτζή και συνοδεία tabla από τον Pawan Jassal. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα Common Grounds 2026 και έχει σχεδιασμό και υλοποίηση από την Πρεσβεία της Ινδίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη, κάτι που διευκολύνει την πρόσβαση σε ευρύ κοινό.

Το πρόγραμμα προτείνει ένα ευρύ φάσμα ειδών της ινδικής μουσικής παράδοσης: από λατρευτικά Bhajan και λυρικά Ghazal, μέχρι τους εκστατικούς Qawwali της σουφικής παράδοσης, τα ανοιξιάτικα λαϊκά Chai και τους αρχαίους ύμνους Tevaram της Νότιας Ινδίας. Η σύνθεση των ειδών αποσκοπεί να προσφέρει στο κοινό μια πολυδιάστατη εμπειρία, που αγγίζει τόσο το τελετουργικό όσο και το λυρικό και θεατρικό κομμάτι της μουσικής κουλτούρας της υποηπείρου.

Η παρουσία του Pawan Jassal στην ταμπλα προσθέτει τον χαρακτηριστικό ρυθμικό παλμό και τη δεξιοτεχνία της ινδικής κρουστής παράδοσης, στοιχεία που είναι καθοριστικά για την αίσθηση της συναυλίας. Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, παιδιά και ενήλικες, και λειτουργεί ως μια εισαγωγή αλλά και ως μια ουσιαστική συνάντηση με παραδοσιακούς ήχους.

Πότε: 16 Ιουλίου 2026, 20:30

16 Ιουλίου 2026, 20:30 Πού: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Συγγρού 364

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Συγγρού 364 Είσοδος: ελεύθερη

ελεύθερη Συντελεστές: Ερμηνεία: Κωνσταντίνος Καλαϊτζής · Tabla: Pawan Jassal

Ερμηνεία: Κωνσταντίνος Καλαϊτζής · Tabla: Pawan Jassal Διοργάνωση / Σχεδιασμός: Πρεσβεία της Ινδίας (στο πλαίσιο Common Grounds 2026)

Για όσους προγραμματίζουν να παρακολουθήσουν: η πρόσβαση στο ΚΠΙΣΝ γίνεται εύκολα με ΙΧ, μέσα μαζικής μεταφοράς και πεζή πρόσβαση από τα κεντρικά σημεία της παραλιακής. Το πρόγραμμα Common Grounds περιλαμβάνει ποικιλία πολιτιστικών δράσεων, οπότε η βραδιά στην οποία εντάσσεται αυτό το αφιέρωμα μπορεί να συνδυαστεί με περιπάτο στον χώρο ή άλλη παράσταση.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 16/07/2026 Ώρα 20:30 Τοποθεσία Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Λεωφ. Συγγρού 364 Είσοδος Ελεύθερη Τηλ. Κέντρου +30 2168091000

Η δράση λειτουργεί τόσο ως εκπαιδευτική όσο και ως ψυχαγωγική εμπειρία: οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν είδη που συχνά συνδέονται με συγκεκριμένες κοινωνικοπολιτιστικές πρακτικές της Ινδίας, αλλά και κομμάτια που έγιναν ευρύτερα γνωστά μέσα από τον ινδικό κινηματογράφο. Η σύνδεση παραδοσιακών ύφων με πιο λαϊκές και κινηματογραφικές μορφές υπόσχεται να κρατήσει το ενδιαφέρον διαφορετικών κοινοτήτων ακροατών.

Είναι μια από τις πολλές πρωτοβουλίες του Common Grounds 2026 που φέρνουν διεθνείς πολιτιστικές παραγωγές στο ελληνικό κοινό χωρίς εισιτήριο. Η ελεύθερη πρόσβαση μειώνει τα εμπόδια συμμετοχής και ενθαρρύνει την πολυπολιτισμική ανταλλαγή — μια προσέγγιση που ταιριάζει με την αποστολή πολλών μονάδων του ΚΠΙΣΝ για ανοικτές πολιτιστικές δράσεις.

Σημειώστε την ημερομηνία: 16 Ιουλίου, βράδυ, για μια βόλτα στον χώρο του ΚΠΙΣΝ και μια μουσική γνωριμία με την Ινδία — χωρίς κόστος εισόδου.