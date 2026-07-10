Νέα έκθεση φωτογραφίας «Καρυάτις Δ | Χίος» στο Μουσείο Μαστίχας

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει στις <strong>15 Ιουλίου 2026</strong> τη φωτογραφική έκθεση του Γιώργου Τατάκη στο Μουσείο Μαστίχας Χίου, με <strong>36</strong> ασπρόμαυρα έργα που αποτυπώνουν ενδυμασίες και τοπία του νησιού.

Έκθεση με αναδρομική ματιά στην παράδοση της Χίου

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη με τίτλο «Καρυάτις Δ | Χίος» την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στις 20:00, στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Η παρουσίαση περιλαμβάνει τριάντα έξι ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα, επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που ο φωτογράφος πραγματοποίησε στη Χίο.

Οι εικόνες εστιάζουν στις γυναίκες διαφορετικών γενεών μέσα σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού, καταγράφοντας παραδοσιακές φορεσιές και τις τοπικές παραλλαγές τους. Η επιλογή του Μουσείου Μαστίχας ως χώρου φιλοξενίας συνδέεται με την επέτειο λειτουργίας του μουσείου, που φέτος συμπληρώνει δέκα χρόνια, και με την επιθυμία να διαλεχθεί το έργο με έναν χώρο που φέρει τη συλλογική μνήμη της Χίου.

«Δεν έχω συναντήσει στις εξορμήσεις μου άλλον τόπο με τέτοια ποικιλία παραδοσιακών φορεσιών. Η Χίος, με την τόσο μεγάλη παραγωγή υφασμάτων και με την ασύγκριτη ποιότητά τους, σε συνδυασμό με τον πλούτο που της εξασφάλιζε το εμπόριο, κατάφερε να δημιουργήσει αυτήν την πρωτόγνωρη πολυμορφία ενδυμάτων.»

Με την ασπρόμαυρη φωτογραφική γραφή του, ο Τατάκης επιχειρεί να αφαιρέσει το περιττό και να αναδείξει τις δομές, τις υφές και τα ίχνη του χρόνου που παραμένουν στο δομημένο και στο φυσικό περιβάλλον. Η έκθεση περιγράφεται ως αφηγηματικό ταξίδι με αισθητικό και ανθρωπολογικό ενδιαφέρον, που συνδέει παρελθόν, παρόν και προοπτικές της τοπικής κληρονομιάς.

Συνεργασίες και τοπικός χαρακτήρας

Στην πραγματοποίηση της έκθεσης συνέβαλαν τοπικοί σύλλογοι, μεταξύ των οποίων ο Μορφωτικός Σύλλογος Πυργίου «Γεώργιος Θεοτοκάς», ο Μορφωτικός, Εκπολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Νενήτων «Η Βοκαριά» και ο Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Ολύμπων. Η συμμετοχή των συλλόγων αυτών υπογραμμίζει τον δεσμό του project με τις τοπικές κοινότητες και την προσπάθεια ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από συνεργασίες.

Έναρξη: 15 Ιουλίου 2026, ώρα 20:00

15 Ιουλίου 2026, ώρα 20:00 Έργα: 36 ασπρόμαυρες φωτογραφίες

36 ασπρόμαυρες φωτογραφίες Χώρος: Μουσείο Μαστίχας Χίου (δέκα χρόνια λειτουργίας)

Στοιχείο Περιγραφή Φωτογράφος Γιώργος Τατάκης Αριθμός έργων 36 Θέμα Γυναίκες, φορεσιές, τοπία και κτίσματα της Χίου

Για τους κατοίκους της Χίου η έκθεση λειτουργεί ως ευκαιρία επαφής με αρχειακά και σύγχρονα στοιχεία της ενδυματικής παράδοσης του νησιού, ενώ για τους επισκέπτες προσφέρει ένα συγκεντρωμένο δείγμα της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας που διατρέχει τα χωριά και τις πόλεις της Χίου. Η προβολή των παραδοσιακών φορεσιών, όπως καταγράφονται από τον Τατάκη, μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον για τοπικές πρακτικές, τη συλλογή και τη διαφύλαξη υλικών μνήμης.

Η περιοδική αυτή παρουσίαση εντάσσεται στις δράσεις που συνδέουν το Μουσείο Μαστίχας με την ευρύτερη κοινωνία του νησιού, ενώ η συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους υπογραμμίζει τον ρόλο των κατοίκων στην ανάδειξη και διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η έκθεση αναμένεται να προσελκύσει τοπικό, αλλά και ευρύτερο κοινό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες για ώρες λειτουργίας και διάρκεια της έκθεσης παρέχονται από το Μουσείο Μαστίχας Χίου και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.