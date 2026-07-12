Νέα Ιωνία: Εκατονταετής εορτασμός του Αγ. Στεφάνου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής

Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίου Στεφάνου στην <strong>Νέα Ιωνία</strong> για τα 100 χρόνια από τη θεμελίωση, με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου και πλήθους πολιτικών και τοπικών εκπροσώπων.

Εκατονταετής επετειακή λειτουργία στον Άγιο Στέφανο

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου στην Νέα Ιωνία τελέσθηκε σήμερα πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 ετών από τη θεμελίωσή του. Την ακολουθία προεξήρχε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, συνοδευόμενος από τους μητροπολίτες Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμο και Νέας Ιωνίας και Νέας Φιλαδελφείας Γαβριήλ. Στην ιερατική σύναξη παρέστη επίσης ο μητροπολίτης Ανέων Μακάριος.

Η τελετή προσέλκυσε πλήθος πιστών και εκπροσώπους της πολιτικής και τοπικής αυτοδιοίκησης, δίνοντας στην επετειακή ημέρα χαρακτήρα τόσο θρησκευτικό όσο και κοινοτικό. Η παρουσία υψηλών προσώπων υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η τοπική κοινωνία στη διατήρηση των θρησκευτικών και πολιτιστικών της μνημείων.

Παρόντες εκπρόσωποι της κεντρικής πολιτικής: Κωστής Χατζηδάκης , Αντώνης Σαμαράς , Νίκη Κεραμέως , Άδωνις Γεωργιάδης , Παύλος Μαρινάκης .

, , , , . Τοπικές και περιφερειακές αρχές: ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης , ο πρώην περιφερειάρχης Γεώργιος Πατούλης , η αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Μαργαρίτα Βάρσου .

, ο πρώην περιφερειάρχης , η αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα . Παρουσία φορέων: βουλευτές, εκπρόσωποι δημοτικών συμβουλίων, προσφυγικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων.

«Η παραλυσία δεν αφορά μόνο στο σώμα, αλλά πολλές φορές και στην ίδια την ψυχή του ανθρώπου»

Κατά τη διάρκεια του Κοινωνικού ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ανέπτυξε τον θείο λόγο, ερμηνεύοντας το ευαγγελικό ανάγνωσμα και τονίζοντας την ανάγκη πνευματικής εγρήγορσης απέναντι στην αμαρτία και την πνευματική αδράνεια. Το μήνυμα επικεντρώθηκε στην εσωτερική δύναμη και την κοινωνική συνοχή που προάγεται από τη θρησκευτική ζωή της κοινότητας.

Προ της Απολύσεως, ο μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ προσφώνησε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, εκφράζοντας τη χαρά και την τιμή της τοπικής Εκκλησίας για την παρουσία του και ευχαριστώντας τον για τη συμμετοχή στον εορτασμό της εκατονταετηρίδας.

Όνομα Θέση / ιδιότητα Ελπιδοφόρος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιερώνυμος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Γαβριήλ Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Νέας Φιλαδελφείας Παναγιώτης Μανούρης Δήμαρχος Νέας Ιωνίας

Για τους κατοίκους της περιοχής, η σημερινή ημέρα είχε δύο όψεις: την πνευματική, με την προσέλευση στη Θεία Λειτουργία και τον σεβασμό προς τα ιερά λείψανα, και την κοινωνική, με την ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα σε φορείς, συλλόγους και τοπική διοίκηση. Η συγκέντρωση προσώπων από διαφορετικούς πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους καταδεικνύει τον διαχρονικό ρόλο του ναού ως κόμβου κοινοτικής ζωής στη Νέα Ιωνία.